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Днепропетровщина (2892) обстрел (20241)

Обстрел Днепропетровщины: последствия ударов рашистов по Великой Костромке. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью враг ударил из артиллерии по Криворожскому району Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последствия обстрелов населенного пункта опубликовал глава Зеленодольской громады Дмитрий Невеселый.

"Поздним вечером под обстрелом была деревня Великая Костромка, повреждены жилые дома и сооружения жителей. В течение ночи были обстрелы пограничной территории села Большая Костромка. Другие населенные пункты громады: с.Марьянское и г.Зеленодольск - ночь без обстрелов", - говорится в сообщении.

Обстрел Днепропетровщины: последствия ударов рашистов по Великой Костромке 01

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Обстрел Днепропетровщины: последствия ударов рашистов по Великой Костромке 02
Обстрел Днепропетровщины: последствия ударов рашистов по Великой Костромке 03

Автор: Анастасія Потіха
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Підараси кацапсячі...
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20.06.2022 12:05 Ответить
Треба перенести ці жахіття на іхню землю. Іншого не дано. Це війна. Вони перші розпочали і є агресорами.
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20.06.2022 12:13 Ответить
 
 