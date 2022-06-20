Обстрел Днепропетровщины: последствия ударов рашистов по Великой Костромке. ФОТО

Ночью враг ударил из артиллерии по Криворожскому району Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последствия обстрелов населенного пункта опубликовал глава Зеленодольской громады Дмитрий Невеселый.

"Поздним вечером под обстрелом была деревня Великая Костромка, повреждены жилые дома и сооружения жителей. В течение ночи были обстрелы пограничной территории села Большая Костромка. Другие населенные пункты громады: с.Марьянское и г.Зеленодольск - ночь без обстрелов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливают Харьков и область, на линии столкновения враг преимущественно сконцентрирован на обороне, - Синегубов





