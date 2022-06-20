Обстрел Днепропетровщины: последствия ударов рашистов по Великой Костромке. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью враг ударил из артиллерии по Криворожскому району Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, последствия обстрелов населенного пункта опубликовал глава Зеленодольской громады Дмитрий Невеселый.
"Поздним вечером под обстрелом была деревня Великая Костромка, повреждены жилые дома и сооружения жителей. В течение ночи были обстрелы пограничной территории села Большая Костромка. Другие населенные пункты громады: с.Марьянское и г.Зеленодольск - ночь без обстрелов", - говорится в сообщении.
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Злий Грицько
показать весь комментарий20.06.2022 12:05 Ответить Мне нравится 6
Игорь Матвеев c53f3f32
показать весь комментарий20.06.2022 12:13 Ответить Мне нравится 2
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