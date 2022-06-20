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Мариуполь (5563) гуманитарная катастрофа (144) Бойченко (67)

Жители Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды, - Бойченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки питьевой воды.

Об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

Жители Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды, - Бойченко 01

"Более 100 тысяч человек, которые до сих пор остаются в городе, не имеют доступа к питьевой воде. Сейчас оккупанты выдают ее один раз в неделю. Жители стоят в очередях по 4-8 часов. Они находятся на грани смерти. Это гуманитарная катастрофа. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы открыть зеленый коридор и спасти людей", - сказал городской голова.

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Он добавил, что россияне и коллаборанты ограничили доступ жителей к еде. При этом город остается без света газа и водоотводной системы.
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Топ комментарии
+4
Руцкий мир пришел....
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20.06.2022 12:51
+4
Зате Дороги, ДОРОГИ ЯКІ хороші, від Чонгара до Маріуполя за 7 днів, без втрат!
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20.06.2022 12:53
+4
"Освободили". От всего.
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20.06.2022 13:52
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Руцкий мир пришел....
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20.06.2022 12:51 Ответить
І фонтан по якому бігав ЗЕ вкрали.
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20.06.2022 12:54 Ответить
Що скаже про це найвеличніший?
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20.06.2022 12:53 Ответить
Зате Дороги, ДОРОГИ ЯКІ хороші, від Чонгара до Маріуполя за 7 днів, без втрат!
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20.06.2022 12:53 Ответить
Від Чонгару до Мелітополя з вітерцем за один день.
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20.06.2022 12:56 Ответить
А для чого вони там залишилися?
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20.06.2022 12:53 Ответить
Одно и тоже, каждый божий раз. Ты знаешь что было в Мариуполе когда там начались боевые действия, сколько людей погибло под обстрелами, нас никто не эвакуировал. Потом выезжали кто мог, в основном с транспортом, позже те у кого ещё были деньги заплатить. Остались те кто не могут бросить членов семьи, которые не могут выехать, пенсионеры, люди без средств к существованию, люди которые не смогли бросить свой дом. Мариуполь это Украина, только его временно занял враг. А а свой дом бросить далеко не каждому под силу. Увы ещё некоторые возвращаются, потому что не имеют возможности жить как ВПО, а дом это всегда дом. Есть те кого угнали в кацапию и они возвращаются. А вообще там очень много пенсионеров, вернее пенсионерок.
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20.06.2022 15:27 Ответить
А что дороже жизнь и здоровье или дом?
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20.06.2022 20:31 Ответить
А в них була моєливість евакуюватися? Маріуполь оточили дуже швидко. Якби тут ситувція була як в Попасній, Сєвєродонецьку або Ізюмі коли є мождивість виїхати, а люди не їдуть, тоді і можга було б ставити таке питання.
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20.06.2022 16:16 Ответить
Это да. Мы с матерью два с половиной месяца из оккупации выбирались. Это очень тяжело и затратно, а они просто не представляют как это оказаться в гуще боевых действий у своего порога. Никакой связи, никаких коммунальных благ и только обстрелы, круглые сутки и пожарища кругом. И так без связи все эти месяцы. Мысль только об одном, как выжить. Сейчас ситуация со связью улучшилась, но они как с самого начала глушат украинских операторов.в общем мы когда в подвале жили думали только как под снаряд не попасть и что завтра есть и самое главное пить. С водой проблема даже больше чем с едой была. Тут им кацапы чутка еды подкинули, вот народ и держится. Из города не выпускают, такая хрень как фильтрация вам и не снилась, перемещение по оккупированным землям мариупольцев затруднен. Особенно без этой фильтрации. Вы когда-нибудь проходили через катарский блок пост? Там реально расстаться с жизнью. Мы когда выезжали из Бердянска в Запорожье не меньше трёх десятков их проехали. 200км ехали с 7 утра, до 5 вечера. В общем это все очень тяжело.
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20.06.2022 18:24 Ответить
Русский мир во всей красе.
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20.06.2022 20:33 Ответить
Можете ображати мене, але я вважаю рішення битися до останнього на Азовсталі хибним. Треба було відходити, коли була остання можливість. Наші воїни казали, що не можуть залишити поранених - 600 осіб.

А що зараз? Поранені - в полоні. Та ще більше 2 тис. - також в полоні. А це були - найкращі з найкращих 2 тис. наших бійців. Та вони б зараз били ворога на Луганщині, на Запоріжжі чи на Херсонщині.
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20.06.2022 12:54 Ответить
мені здавалося ти раніше інші думки в коментах висловлював... там рішення було не здавати Маріуполь до останнього, хоча був наказ здати... Азов не зрадив народу України, якому давав присягу, особливо мешканцям Маріуполя, яких вони й охороняли в мирному житті...
Зрадив народ України КращебВінВтік найвеличніший, який його продав ще в омані
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20.06.2022 12:58 Ответить
Ні, я в перший раз щодо полону азовців думками поділився.
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20.06.2022 13:26 Ответить
Я как житель Мариуполя очень благодарен Азову, который нас защищал в войне 14 года и сейчас и всем остальным защитникам города.
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20.06.2022 15:29 Ответить
война - это вообще страшная несправедливость..., после войны, очень надеюсь, будет детальный разбор полетов, я, например, хочу знать, кто, почему, и зачем...
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20.06.2022 12:59 Ответить
просто незважаючі на надування щок\брехню Арестовича, клоуна Данілова і інших - вони НЕ ГОТУВАЛИСЬ до війни і діяли в перші тижні ескспромтом. Тому трагедія Маріуполя - це просто банальний пройоб тих що "готувалися", тобно не было не то що би плану Б, В, Д... але й плану А не було
ПС - якщо вони готувались, то де камуфяжі, бронікі, аптечки, машини - це ж не важке озброєння. Хто забороняв все це купувати ? Чому було готово 0 бомбосховищ, було 0 бетонних укрепрайонів...
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20.06.2022 13:00 Ответить
Нам, в Мариуполе, первые дни, пока ещё был свет, говорили что ситуация контролируемая, про бои под Волновахой, что у бойцов злость в глазах. А потом раз и мы уже в подвалах, а вокруг снаряды падают и дома горят.
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20.06.2022 15:32 Ответить
Як регістрацію сьогодні пройшили? Не втомились?

А не бажаєте на російських ресурсах з під-проксі попрацювати?
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20.06.2022 13:28 Ответить
ідешь ти нахер ,кацап
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20.06.2022 14:01 Ответить
ну если Гондон Иваныч "козел" сказал, то так и будет. по любому
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20.06.2022 13:37 Ответить
зато біндер нема, ляпота, па рюські гаваріть можна
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20.06.2022 13:39 Ответить
Хорош юродничать, не ты в руинах, без благ цивилизации, в оккупации выживаешь.
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20.06.2022 15:33 Ответить
это путин освободил язычных от мовы, какая оккупация, не извращай
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20.06.2022 15:49 Ответить
Вы никогда не теряли родных, жилье, город, в результате кацапских обстрелов, в ловушке из которой нет выхода?
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20.06.2022 18:26 Ответить
Самому не соромно таке писати?
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20.06.2022 16:20 Ответить
ничего с ними не будет, они же кацапы ждуны
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20.06.2022 13:41 Ответить
"Освободили". От всего.
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20.06.2022 13:52 Ответить
Сочувствую. "руССкий мир" это жестоко..., надо терпеть, привыкнут.
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20.06.2022 15:34 Ответить
Пусть эти ждуны запишут видосик: ладимирладимирович памахи!
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20.06.2022 15:46 Ответить
 
 