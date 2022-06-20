Жители Мариуполя находятся на грани выживания из-за нехватки питьевой воды, - Бойченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки питьевой воды.
Об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ.
"Более 100 тысяч человек, которые до сих пор остаются в городе, не имеют доступа к питьевой воде. Сейчас оккупанты выдают ее один раз в неделю. Жители стоят в очередях по 4-8 часов. Они находятся на грани смерти. Это гуманитарная катастрофа. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы открыть зеленый коридор и спасти людей", - сказал городской голова.
Он добавил, что россияне и коллаборанты ограничили доступ жителей к еде. При этом город остается без света газа и водоотводной системы.
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А що зараз? Поранені - в полоні. Та ще більше 2 тис. - також в полоні. А це були - найкращі з найкращих 2 тис. наших бійців. Та вони б зараз били ворога на Луганщині, на Запоріжжі чи на Херсонщині.
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ПС - якщо вони готувались, то де камуфяжі, бронікі, аптечки, машини - це ж не важке озброєння. Хто забороняв все це купувати ? Чому було готово 0 бомбосховищ, було 0 бетонних укрепрайонів...
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