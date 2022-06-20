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Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
За минувшие враг нанес удары из артиллерийского оружия по сельской школе Юльевки Запорожского района.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.
"Ракетами попали в крышу и стены помещения. От ударной волны в окнах на маленькие осколки потрескалось стекло, а некоторые из них вообще вылетели из оконных проемов. В результате разрыва ракетных снарядов остались иссеченными двери и стены учебного заведения. Повреждена дворовая территория и забор, от прямого попадания и возгорания разрушено транспортное средство, припаркованное во дворе школы", - говорится в сообщении.
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Anton Oliinyk
показать весь комментарий20.06.2022 13:21 Ответить Мне нравится 0
Олександр Полесов
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Зэлэный_Змий
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