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Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За минувшие враг нанес удары из артиллерийского оружия по сельской школе Юльевки Запорожского района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 01

"Ракетами попали в крышу и стены помещения. От ударной волны в окнах на маленькие осколки потрескалось стекло, а некоторые из них вообще вылетели из оконных проемов. В результате разрыва ракетных снарядов остались иссеченными двери и стены учебного заведения. Повреждена дворовая территория и забор, от прямого попадания и возгорания разрушено транспортное средство, припаркованное во дворе школы", - говорится в сообщении.

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Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 02
Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 03
Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 04
Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 05
Россияне нанесли артиллерийский удар по сельской школе Запорожского района 06

Автор: Анастасія Потіха
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куртєв сказав що все добре, наступу немає
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20.06.2022 13:21 Ответить
у зелених все добре, вже перемогли кацапов, ага
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20.06.2022 13:38 Ответить
Це вам відповідь на питання чи треба згоняти учнів на навчання в школи
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20.06.2022 13:41 Ответить
 
 