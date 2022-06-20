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Белорусы пытались взорвать ограждение на границе с Польшей, - пограничники. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Пограничники Беларуси пытались взорвать ограждение на границе с Польшей.
Об этом сообщила польская Пограничная служба, передает Цензор.НЕТ.
Это произошло возле пограничного пункта в Дубиче-Церковне. Шесть белорусских солдат "пытались взорвать ограждение".
Также сообщается, что 19 июня польские пограничники задержали очередную партию белорусских нелегальных мигрантов. 21 человек, в том числе из Марокко, Сенегала и Индии, пытались незаконно попасть на территорию Польши.
Топ комментарии
+58 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий20.06.2022 14:55
+30 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показать весь комментарий20.06.2022 14:56
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Уничтожение взрывом имущества сопредельной страны есть нападение.
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У тимчасово окупованому селі Кінські Роздори Запорізької області у приміщенні місцевої лікарні розмістились близько 40 військових окупаційної армії. З метою «кругової охорони» вони розосередили по периметру лікарні вибухові пристрої у вигляді «розтяжок».
Про це повідомляє ГУР МОУ.
Після цього, з території одного із прилеглих господарств зайшла коза.
В результаті хаотичного руху розумна і патріотично налаштована тварина «знешкодила» декілька гранат. Внаслідок ланцюгового спрацювання *********** кілька рашистів отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Сподіваємось козонька не дуже постраждала(нема відомостей, нажаль)
А тут такий облом !
Ну треба щось робити , заробітки пропадають
Timeo Danaos et dona ferentes (с лат. - «Бойся данайцев, дары приносящих») - латинская крылатая фраза, впервые встречающаяся в поэме Вергилия «Энеида». Употребляется в случае, когда некий подарок или благодеяние представляют потенциальную опасность для принимающего эту мнимую помощь.