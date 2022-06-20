В День отца в Луцке прошел благотворительный фестиваль "ТАТО Fest": Для детей погибших в боях против оккупантов защитников собрали более 325 тыс. грн. ФОТОрепортаж

19 июня по случаю международного Дня отца в Луцке состоялся благотворительный фестиваль для всей семьи "Тато Fest".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Центральном парке культуры и отдыха имени Леси Украинки в течение дня работали разнообразные локации для детей и благотворительная ярмарка.

Собравшиеся могли посетить шоу мыльных пузырей, мастер-классы, спортивные соревнования, арт-терапию и ряд фотозон. В программе также были Lego роботы, VR-очки и многое другое. На благотворительной ярмарке гости праздника могли приобрести разные патриотические сувениры: шоперы, футболки, чашки, магниты, статуэтки и обручи ручной работы. Также организаторы подготовили для присутствующих обширный ассортимент вкусностей.

Собранные средства благотворительной ярмарки будут использованы для реабилитации детей погибших во время войны военнослужащих.

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"Деньги направим на то, чтобы этих детей отправить на реабилитацию в Болгарию. Мы поставили цель собрать на одну группу - 45 детей", - отметил директор Благотворительного Фонда "Добра Справа" Юрий Слива.

Благодаря неравнодушным людям было собрано 325 688 грн. Маленьким участникам действа подарили 500 подарков, которые собрали дети из Америки, чтобы подбодрить маленьких и смелых украинцев.

Работники ГСЧС продемонстрировали детям работу спасательной техники и ознакомили всех желающих с особенностями работы.

Особым гостем ТАТО Fest был стронгмен Алексей Новиков – украинский силач, самый сильный человек мира 2020, обладатель четырех титулов Самый сильный человек Украины. Недавно получил титул самого сильного человека Европы.

Хедлайнером праздничного концерта была группа бандуристов "Шпилясті кобзарі". Один из бандуристов сегодня служит в Вооруженных Силах Украины, а в Луцк приехал с коллективом специально на ТАТО Fest. Команда организаторов мероприятия поблагодарила его за мужество и подарила бронежилет. Еще один бронежилет был разыгран между участниками силовых соревнований. Победитель планирует передать его на линию фронта военнослужащим.

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Организатором действа выступает Благотворительный фонд "Добра справа при содействии Луцкого городского совета и Волынского областного совета.

Сбор средств для детей погибших военнослужащих продолжается. Реквизиты:

Счет (IBAN): UA763204780000026006924919314

Название банка:ПАТ "УКРГАЗБАНК", Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1

ЕГРПОУ код фонда: 41735184

Получатель: Благодійна Організація "Благодійний фонд "Добра справа"

Назначение платежа: Благодійна допомога для фонду "Добра справа"

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