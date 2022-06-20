Осуществлял разведку для "ДНР": 45-летний житель Киева был задержан в Черновцах. ФОТО

Житель Киева осуществлял незаконную разведывательную деятельность в пользу ДНР в Черновцах.

Об этом сообщает прокуратура Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, с мая 2022 года 45-летний житель Киева вступил в ряды так называемой "Донецкой народной республики" и осуществлял незаконную разведывательную деятельность в ее пользу. Собирал сведения о дислокации объектов критической инфраструктуры (железнодорожных переездов, тоннелей, мостов), а также мест расположения личного состава Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований", - говорится в сообщении.

Информацию противнику передавал через Telegram. Его задержали 18 июня 2022 в Черновцах.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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