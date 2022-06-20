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Осуществлял разведку для "ДНР": 45-летний житель Киева был задержан в Черновцах. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Житель Киева осуществлял незаконную разведывательную деятельность в пользу ДНР в Черновцах.

Об этом сообщает прокуратура Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, с мая 2022 года 45-летний житель Киева вступил в ряды так называемой "Донецкой народной республики" и осуществлял незаконную разведывательную деятельность в ее пользу. Собирал сведения о дислокации объектов критической инфраструктуры (железнодорожных переездов, тоннелей, мостов), а также мест расположения личного состава Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований", - говорится в сообщении.

Информацию противнику передавал через Telegram. Его задержали 18 июня 2022 в Черновцах.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Смотрите: Разоблачен столичный предприниматель, продававший внедорожники ВСУ, ввезенные в Украину как гуманитарная помощь, - прокуратура. ФОТО

Осуществлял разведку для ДНР: 45-летний житель Киева был задержан в Черновцах 01
Осуществлял разведку для ДНР: 45-летний житель Киева был задержан в Черновцах 02
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Топ комментарии
+36
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20.06.2022 18:34
+14
Колись я був противником смертної кари.
Але зараз думаю, що ці гниди заслуговують на мотузку.
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20.06.2022 18:01
+13
на пляшку цього негідника
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20.06.2022 17:58
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на пляшку цього негідника
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20.06.2022 17:58 Ответить
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20.06.2022 18:34 Ответить
Если бы наши действительно сопли не жевали в отношении предателей...
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20.06.2022 21:00 Ответить
Таке має бути кожному зажопнику ,мураєвцю,ригу,соціалісту ,шаріївцю і решті покидьків
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20.06.2022 21:31 Ответить
Чоботи забули зняти.
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20.06.2022 22:30 Ответить
По сюжету відеокліпа якраз чоботи були нагородою за зраду.
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo

1. Ми сьогодні сюди не запрошені,
Не чекали нас тут.
Машингвери свої запорошені
Нам не випадуть з рук.

Приспів:
Машингвери, штурмгевери,
Відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.

2. Ми питаєм, можливо, останній раз,
Хто боївку продав.
Чи не має часом серед смертних вас,
Хто запроданцем став?

3. За боївку наварено, змелено,
Але зрадник мовчав.
За вікном на горісі зеленому
Вітер ноги гойдав.
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20.06.2022 23:25 Ответить
Колись я був противником смертної кари.
Але зараз думаю, що ці гниди заслуговують на мотузку.
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20.06.2022 18:01 Ответить
Цих покидьків навіть обличчя приховують, а про більше покарання і мови не може бути.
Хоча, якби громадяни бачили їх обличчя, то могли б впізнати і надати додаткову інформацію з розряду, де і коли бачили.
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20.06.2022 18:06 Ответить
Цих покидьків пів верховної ради і ніхто їм нічого не робить,заборонені судом зажопники ще й скарги подають а мали б давно висіти,
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20.06.2022 18:25 Ответить
а мали б давно висіти +++++
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20.06.2022 20:48 Ответить
позбавлення громадянства та видача паспорту негромадянина - це гірше ніж смерть. Я таких бачив у Балтії, вони схожі на беззубих змій
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20.06.2022 21:07 Ответить
У нас і такого механізму, нажаль немає.
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20.06.2022 21:29 Ответить
Чергова мерзенна гнида...
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20.06.2022 18:02 Ответить
Стратити!
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20.06.2022 18:09 Ответить
За одягом можна розшукувати, вони всі типово ватно одягаються...
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20.06.2022 19:11 Ответить
А ведь старая наша это хохлацкая беда. Только одних мэров райцентров не пересчитать. А депутатов всех уровней? А совков что партбилеты таскали, сколько ещё сидит в раисполкомах? И ведь знаем таких. Только срочный закон об коротком огнестреле--- и 5 колона к концу недели ляжет вся---или мы. Ведь война. Пора. Кто не с нами, тот против нас!
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20.06.2022 19:33 Ответить
Розстріл на місці !
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20.06.2022 20:21 Ответить
Пане Дородний,от навіщо шукати якихось допотопних"совків"?Вони-це динозаври управління з ВПШ.Зараз біля корита-керма управління нова генерація.Дітки працівників базарів.торгаші і,як не прикро казати,бариги-скупники краденого.Всі купили місце біля бюджетного корита і жеруть,аж присьорбують.Не чекайте законів про короткоствол.Поки молоді-в тероборону,одержуй зброю і будуй свою країну...
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20.06.2022 20:23 Ответить
Херня якась ! Ну і що ? Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. прокуратура де зізнання у скоєних злочинах, де суди, де вироки,???
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20.06.2022 20:44 Ответить
Вы тоже заметили, какие они все жирненькие, эти "разведчики" москальские?
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20.06.2022 22:19 Ответить
 
 