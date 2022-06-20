Осуществлял разведку для "ДНР": 45-летний житель Киева был задержан в Черновцах. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Житель Киева осуществлял незаконную разведывательную деятельность в пользу ДНР в Черновцах.
Об этом сообщает прокуратура Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, с мая 2022 года 45-летний житель Киева вступил в ряды так называемой "Донецкой народной республики" и осуществлял незаконную разведывательную деятельность в ее пользу. Собирал сведения о дислокации объектов критической инфраструктуры (железнодорожных переездов, тоннелей, мостов), а также мест расположения личного состава Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований", - говорится в сообщении.
Информацию противнику передавал через Telegram. Его задержали 18 июня 2022 в Черновцах.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
1. Ми сьогодні сюди не запрошені,
Не чекали нас тут.
Машингвери свої запорошені
Нам не випадуть з рук.
Приспів:
Машингвери, штурмгевери,
Відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
2. Ми питаєм, можливо, останній раз,
Хто боївку продав.
Чи не має часом серед смертних вас,
Хто запроданцем став?
3. За боївку наварено, змелено,
Але зрадник мовчав.
За вікном на горісі зеленому
Вітер ноги гойдав.
Але зараз думаю, що ці гниди заслуговують на мотузку.
Хоча, якби громадяни бачили їх обличчя, то могли б впізнати і надати додаткову інформацію з розряду, де і коли бачили.