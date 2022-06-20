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Военный автомобиль с боеприпасами вспыхнул на железнодорожном переезде в Полтавской области, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Полтавской области на железнодорожном переезде загорелся военный автомобиль с боеприпасами.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

Военный автомобиль с боеприпасами вспыхнул на железнодорожном переезде в Полтавской области, - ОВА 01

"На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района вспыхнул военный автомобиль. Он перевозил боекомплект. Идет детонация. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету, - Лунин

"Возгорание уже погасили. К сожалению, один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу. Пиротехники начали обследовать территорию", - написал глава ОВА впоследствии.
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Топ комментарии
+20
На войне случается всякое. Главное чтобы это не было системно. Надеюсь бойцы не пострадали.
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20.06.2022 19:35
+14
Ніяка не деверсія,66 газон,замкнула проводка,я сам чув ці взриви.
Від переїзду відїхала автівка метрів на 15 і спалахнула на великій розвилці(три дороги).
Хлопець живий!
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20.06.2022 20:39
+11
Боже, збережи хлопців.
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20.06.2022 19:53
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Не так давно новини були просто про ДТП.
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20.06.2022 19:22 Ответить
итить колоить... жара? диверсия?? халатность?
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20.06.2022 19:28 Ответить
Просто российские диверсанты захотели остановить поезд
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20.06.2022 19:31 Ответить
Диверсії - московська традиц.ія. На*рать.
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20.06.2022 19:32 Ответить
Мабуть , диверсія !!
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20.06.2022 19:33 Ответить
На войне случается всякое. Главное чтобы это не было системно. Надеюсь бойцы не пострадали.
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20.06.2022 19:35 Ответить
Жаль... оно так нужное сейчас
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20.06.2022 20:44 Ответить
БК то важливо, але не критично. Аби з хлопцями було все добре.
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20.06.2022 19:53 Ответить
Боже, збережи хлопців.
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20.06.2022 19:53 Ответить
Їхав собі їхав і тут хопа спалахнув сам по собі ще й з боєкомплектом,цікавинка!
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20.06.2022 20:13 Ответить
Ніяка не деверсія,66 газон,замкнула проводка,я сам чув ці взриви.
Від переїзду відїхала автівка метрів на 15 і спалахнула на великій розвилці(три дороги).
Хлопець живий!
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20.06.2022 20:39 Ответить
 
 