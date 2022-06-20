Военный автомобиль с боеприпасами вспыхнул на железнодорожном переезде в Полтавской области, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Полтавской области на железнодорожном переезде загорелся военный автомобиль с боеприпасами.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"На железнодорожном переезде в селе Руденковка Полтавского района вспыхнул военный автомобиль. Он перевозил боекомплект. Идет детонация. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
"Возгорание уже погасили. К сожалению, один военный получил ожоги рук и лица. Его доставили в больницу. Пиротехники начали обследовать территорию", - написал глава ОВА впоследствии.
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Від переїзду відїхала автівка метрів на 15 і спалахнула на великій розвилці(три дороги).
Хлопець живий!