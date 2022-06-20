Парамедик Паевская (Тайра) о пребывании в российском плену: "Условия напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Необходимо добиться, чтобы все украинцы, которые находятся в плену, были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что они там абсолютно бесправны, как рабы. Также нужно создать систему контроля и метод обмена.
Об этом рассказала освобожденная из плена россиян парамедик Юлия Паевская (Тайра), передает Цензор.НЕТ.
"Пока я не буду постить селфи. Извините. Мой вес сейчас около 50 кг. Я слишком истощена и выгляжу ужасно. Но обо мне заботятся лучшие врачи, и скоро я вернусь в строй.
Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был безусловно чудом Господним, и всем причастным к этому чуду.
Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, сидящих в застенках врага. Когда ты там, то кажется, что надежды нет и Украина уже не существует как государство.
Необходимо добиться, чтобы все пленники были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы совершенно бесправны, как рабы.
Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье у нас нет, врачебная помощь недоступна.
Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, очутившись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению.
И это только малый процент происходящего в каменных мешках за линией столкновения.
Эта тема болезненна и остра.
Все пленные должны быть освобождены.
Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена.
Пока я в безопасном месте под наблюдением лучших врачей.
Скоро вернусь в строй, но надо восстановить силы.
Спасибо за ваши молитвы и помощь!
Мир вам.
Вместе все преодолеем", - рассказала Паевская.
Пожалуйста, подождите...
А ти, старе *********, відкрив своє хлєбало з критикою? *****, нехай мене забанять, але ти ****** в роте стерво.
Пішой на ***, страий тупий баранидло.
А з іншого, загалом, набивання татуювань, це, певний прояв вже залежної поведінки. Як от вживання наркотиків, алкоголю, шопоголізм, лудоманія і т.д. Що є певним виразом невдоволення й несприйняття самого себе таким, який ти є. І це не закид до тієї ж таки Тайри, а, скоріше, констатація того факту, що, з огляду психотерапевтів чи психіатрів, всі ми, переважна більшість, маємо певні психологічні особливості і є трохи "хворими".
І я не знаю, наприклад, з огляду на це, чи стали би ви виходити з принципу "його тіло - його діло", коли б, не дай Боже, якась близька чи кохана людина почала б вживати наркотичні препарати чи стала тим же таки лудоманом.
Та й загалом, "моє тіло - моє діло", в даному випадку, не зовсім спрацьовує. Бо якщо ви набиваєте татуювання на відкритій ділянці тіла, котру потім демонструєте всім в публічному просторі, то, це вже не "ваше тіло - ваше діло", але, почасти - публічне "послання" у той же таки "публічний простір". І воно може не всім сподобатися, а багатьох, може психологічно й травмувати. І викликати щодо вас відповідну реакцію. І ви за це теж вже несете відповідальність, подобається вам це, чи ні. Бо якщо ви набиваєте татуювання з певного "протесту" чи зневаги щодо суспільства, наприклад, то суспільство має таке ж саме право виразити зневагу й до вас також. Звичайно, якщо це суспільство - вільне. Бо в нас, загалом, свобода совісті, думки й висловлювань. І вас ніхто не зобов`язаний любити, чи давати вам ту реакцію, яку ви хочете у відповідь на певні ваші "послання" до людей. Бо ті ж таки татуювання ми робимо, насправді, не для себе, але для соціуму. Щоби певним чином себе в цьому соціумі "подати", "самоствердитися". Бо ж ви, наприклад, не ходите, в публічних місцях голою, не займаєтеся сексом та не відправляєте ваші природні чи неприродні потреби і т.д перед людьми (хіба що це будуть якійсь спеціальні, відведені для цього місця).
Тобто, Людина у вільній країні має право не сприймати вас, ваше тіло чи вашу позицію, так само, як і ви маєте право свою позицію виражати.
І так само, якщо люди сприймають ваше "самовираження" надто руйнівним для суспільства, вони можуть вас в йому обмежувати, як формальними, так і неформальними нормами.
Якщо ж ви хочете "примусити" когось "любити" вас насильно, через вашу "позицію" чи внутрішні чи зовнішні "особливості", то ви вже є, по суті, насильником, гвалтівником.
Згадується курва савченко, як вона полпала в полон і щоб ії звільнити загинуло біля 10 людей.
Як би вони знали що вона кремлівська консерва від медведчука, то зараз були б живі.
Це не доопрацювання.