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Парамедик Паевская (Тайра) о пребывании в российском плену: "Условия напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Необходимо добиться, чтобы все украинцы, которые находятся в плену, были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что они там абсолютно бесправны, как рабы. Также нужно создать систему контроля и метод обмена.

Об этом рассказала освобожденная из плена россиян парамедик Юлия Паевская (Тайра), передает Цензор.НЕТ.

"Пока я не буду постить селфи. Извините. Мой вес сейчас около 50 кг. Я слишком истощена и выгляжу ужасно. Но обо мне заботятся лучшие врачи, и скоро я вернусь в строй.

Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был безусловно чудом Господним, и всем причастным к этому чуду.

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Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, сидящих в застенках врага. Когда ты там, то кажется, что надежды нет и Украина уже не существует как государство.

Необходимо добиться, чтобы все пленники были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы совершенно бесправны, как рабы.

Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье у нас нет, врачебная помощь недоступна.

Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, очутившись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению.

И это только малый процент происходящего в каменных мешках за линией столкновения.

Эта тема болезненна и остра.

Все пленные должны быть освобождены.

Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена.

Пока я в безопасном месте под наблюдением лучших врачей.

Скоро вернусь в строй, но надо восстановить силы.

Спасибо за ваши молитвы и помощь!

Мир вам.

Вместе все преодолеем", - рассказала Паевская.

Парамедик Паевская (Тайра) о пребывании в российском плену: Условия напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу 01
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Топ комментарии
+29
Та все просто. Вона була відомою людиною. Доля тисяч "невідомих" бранців жахлива....
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20.06.2022 21:50
+13
Ангел Тайра,дякую за все.Горький Лук тобою пишався б.Одужуй.
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20.06.2022 22:09
+12
ну і на що дорогий ти наш ірландцю натікаєш? Вийшла з цього жива і дякувати Богу.Кацапи-це язва на тілі землі,їм своїх людей не шкода,то можна тільки уявити,в яких умовах свинособаки утримують наших.
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20.06.2022 21:51
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Як їй вдалось вибратись з полону ми не дізнаємось
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20.06.2022 21:46 Ответить
Та все просто. Вона була відомою людиною. Доля тисяч "невідомих" бранців жахлива....
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20.06.2022 21:50 Ответить
Так були і командири , а своє визволення називає « чудо Господнє»
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20.06.2022 21:52 Ответить
Так і командири повернуться і точно також будуть називати своє визволення. І ти б якби від них повернувся, так би само назвав своє повернення.
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20.06.2022 22:28 Ответить
ну і на що дорогий ти наш ірландцю натікаєш? Вийшла з цього жива і дякувати Богу.Кацапи-це язва на тілі землі,їм своїх людей не шкода,то можна тільки уявити,в яких умовах свинособаки утримують наших.
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20.06.2022 21:51 Ответить
Є сумніви то такого «блискучого» обміну , та і до твого аккаунта зарегестрованого після 24/02/22 . Але сумнівів в мене нема що ти проста кацапська свинособака
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20.06.2022 21:56 Ответить
Можна і без натяків. Кацапи не визнають дії будь яких міжнародних законів на своїй території. Тому апеляції до міжнародних організацій це просто формальна фіксація цього факту. У кацапів все по заповітам фашиста Максіма Горького - "Єслі враг нє здайотся єго уничтожают". Тому "Співпрацюй або здохни. Ти сьогодні а я завтра!" ...
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20.06.2022 21:59 Ответить
Могли б взяти з неї «покази» щодо вбивства цивільних нашими воїнами , щоб використати в «судах» . Одне точно зрозуміло що таких свідків так прото не відпускають . Доречі у неї була флешка з тоною інформації я
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20.06.2022 22:06 Ответить
Хорош клеветать на человека.
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20.06.2022 22:08 Ответить
Американское информационное агентство Associated press опубликовало сюжет, который построен на записях с нагрудной камеры украинского парамедика Юлии Паевской ("Тайра"). Она лечила раненых в Мариуполе, однако 16 марта была взята в плен российской армии. Перед этим Паевской удалось передать журналистам 256 гб записей с камеры, которые описывают ее работу в осажденном городе. Об этом журналисты Associated press рассказали на своем сайте.
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20.06.2022 22:20 Ответить
Це всім давно відомо , ще говорилось про те що там на флешці багато сюжетів які ми ще побачим і все . Прошло багато часу а жодного сюжету не було
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20.06.2022 22:28 Ответить
І шо тепер? кого будем розстрілювати чи саджати, за те, що сюжетів більше не накидали?
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20.06.2022 22:30 Ответить
Припускаю що інформація на ній вкрай важлива для доказу злочинів орди і саме це було «чудо господнє» при обміні
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20.06.2022 22:36 Ответить
Якісь безпідставні фантазії. Якщо там були зафіксовані якісь злочини, то вони за місяці до обміну вже були у слідства трибуналу ООН.
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20.06.2022 22:41 Ответить
видео внимательно изучают спецслужбы. потом дадут добро.
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21.06.2022 01:50 Ответить
Та може і взяли, яка різниця? суди у лапках нікчемні, тому не має значення.
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20.06.2022 22:26 Ответить
Зе так говорив , а по суті тіж «суди» проговорять наших хлопців по «заявах» такого свідках і їх засудженими ніхто не обміняє
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20.06.2022 22:31 Ответить
Щє раз, для туповати: суди у лапках не мають значення. Треба Путлєру витащити з полону свого важливого кадра - їдуть на обмін ті, кого він скаже відправити. Не більше. Манси із "судами" суто для пропаганди, яка перевзувається крок через крок.
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20.06.2022 22:34 Ответить
Кадирівських ушльопків обмінють зразу і на тих кого ми вкажем. Івани їм нах не потрібні
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20.06.2022 22:39 Ответить
Перестань бухать , пуйлу пох на своїх людей
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20.06.2022 22:39 Ответить
Це ти походу бояри обпився, кадри із військовим досвідом йому дуже важливі для того, щоб він взагалі міг продовжувати своє вторгнення і вони в нього дуже обмежені. Бо призивне м'ясо розноситься ВСУшниками на раз-два-три.
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20.06.2022 22:43 Ответить
Тільки Дон дона кадри , приїхали хватить срач
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20.06.2022 22:47 Ответить
Як це "хватить"? Там же хтось якісь відео не виклав, хоча був повинен. Невже не будемо тепер розстрілювати?
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20.06.2022 22:51 Ответить
Ваше запалення агресивності не виліковується «боярою» . Так що там на рахунок флешки , де вона ?
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20.06.2022 23:02 Ответить
На простих іванів пох, але не пох на дітей високопоставлених чеченців...
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20.06.2022 23:15 Ответить
Її обміняли на кадирівську мавпу. https://twitter.com/666_mancer/status/1538877620724580352?t=NBLx0k6gVMX0hclPenZXPQ&s=19
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20.06.2022 22:33 Ответить
Дякою , «умом орду непонять»
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20.06.2022 22:43 Ответить
Все просто, як 2+2. Це ти не розумом намагався орду зрозуміти, а якимись запаленими фантазіями
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20.06.2022 22:47 Ответить
Поміняли ж на синочка одного з поплічників кадирки... Не просто на кадирівця, а на сина кримінального авторитета і мільйонера з Чечні!
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20.06.2022 22:41 Ответить
Ее обменяли на какого-то родственника кадырова, о чем тот упорно отнекивается.
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20.06.2022 22:00 Ответить
Людина отримує лише той тягар, що здатна нести.
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20.06.2022 22:01 Ответить
Ангел Тайра,дякую за все.Горький Лук тобою пишався б.Одужуй.
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20.06.2022 22:09 Ответить
Не знаю чому, але саме за обмін цієї жінки оркські пропагандони на лайно зходять.
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20.06.2022 22:14 Ответить
Там у бєзлєра так полихає що аж в Чернівцях видно
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20.06.2022 22:34 Ответить
ну оркським пропагандонам доводиться кукурікати на серьозних щах про "суд ДНР", "суд ЛНР", а тут їм власні керівніки по губам проводять протилежними діями.
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20.06.2022 22:49 Ответить
Казанський пише, що орків бісять, що Тайру поміняли на сина чеченського мільйонера і кримінального авторитета, а не на простого русского Івана... Типу, що Кадиров дуже хотів його повернення і тому наполіг, щоб віддали Тайру, бо наші були готові поміняти чеченця лише на неї.
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20.06.2022 23:13 Ответить
що в них за манера розмальовувати тіло? Ну є така культура на іншому континенті у абсолютно не схожих на нас людей. І те дійство там оправдане. А ці - як діти малі. побачили в когось, о, і я таку цяцьку хочу.
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20.06.2022 22:25 Ответить
В кого в них? В вільних людей, які самі розпоряджаються власним тілом не звертаючи уваги на наркоманів, які ******* судити людей власним нікчемним судом за зовнішність?
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20.06.2022 22:27 Ответить
я впевнений що на вас немає навіть точки тату, але ця розмальована врятувала сотні, а може тисячі людей
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20.06.2022 22:30 Ответить
заткни їпальнік, тилова тупа гнида з білим тілом.
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20.06.2022 22:53 Ответить
*****, як ти мене розізлив. Ти, тилова довбня, не розумієш, що вона рокАми на фронті, під пострілами? Там абсолютний і постійний стрес. І фронтова мода, щоб якось зняти той стрес.
А ти, старе *********, відкрив своє хлєбало з критикою? *****, нехай мене забанять, але ти ****** в роте стерво.
Пішой на ***, страий тупий баранидло.
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20.06.2022 22:56 Ответить
Не злись на бота воно ж тільки-що родилося 20/06/22
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20.06.2022 23:07 Ответить
Реєстрація 06 квітня 2017.
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20.06.2022 23:53 Ответить
Як кажуть на Заході - mind your busyness. Набагато хто з нас не вартує навіть розмальованого мізинця цій дівчини. Я це кажу, я людина, яка не має жодної тату й не збирається.
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20.06.2022 23:00 Ответить
Що за вкид бабці з-під під'їзду? Не подобаються татуювання - не треба його наносити на власне тіло, а вподобання іінших людей це їхня особиста справа. Може ще зачіска не така чи спідниця не тієї довжини?
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21.06.2022 00:03 Ответить
Доросла людина в вільній країні має право жити за висловом:"Моє тіло - моє діло".
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20.06.2022 22:42 Ответить
Ну, з одного боку, ви праві, і ми - ніхто, щоб обговорювати чийсь вигляд.
А з іншого, загалом, набивання татуювань, це, певний прояв вже залежної поведінки. Як от вживання наркотиків, алкоголю, шопоголізм, лудоманія і т.д. Що є певним виразом невдоволення й несприйняття самого себе таким, який ти є. І це не закид до тієї ж таки Тайри, а, скоріше, констатація того факту, що, з огляду психотерапевтів чи психіатрів, всі ми, переважна більшість, маємо певні психологічні особливості і є трохи "хворими".
І я не знаю, наприклад, з огляду на це, чи стали би ви виходити з принципу "його тіло - його діло", коли б, не дай Боже, якась близька чи кохана людина почала б вживати наркотичні препарати чи стала тим же таки лудоманом.
Та й загалом, "моє тіло - моє діло", в даному випадку, не зовсім спрацьовує. Бо якщо ви набиваєте татуювання на відкритій ділянці тіла, котру потім демонструєте всім в публічному просторі, то, це вже не "ваше тіло - ваше діло", але, почасти - публічне "послання" у той же таки "публічний простір". І воно може не всім сподобатися, а багатьох, може психологічно й травмувати. І викликати щодо вас відповідну реакцію. І ви за це теж вже несете відповідальність, подобається вам це, чи ні. Бо якщо ви набиваєте татуювання з певного "протесту" чи зневаги щодо суспільства, наприклад, то суспільство має таке ж саме право виразити зневагу й до вас також. Звичайно, якщо це суспільство - вільне. Бо в нас, загалом, свобода совісті, думки й висловлювань. І вас ніхто не зобов`язаний любити, чи давати вам ту реакцію, яку ви хочете у відповідь на певні ваші "послання" до людей. Бо ті ж таки татуювання ми робимо, насправді, не для себе, але для соціуму. Щоби певним чином себе в цьому соціумі "подати", "самоствердитися". Бо ж ви, наприклад, не ходите, в публічних місцях голою, не займаєтеся сексом та не відправляєте ваші природні чи неприродні потреби і т.д перед людьми (хіба що це будуть якійсь спеціальні, відведені для цього місця).
Тобто, Людина у вільній країні має право не сприймати вас, ваше тіло чи вашу позицію, так само, як і ви маєте право свою позицію виражати.
І так само, якщо люди сприймають ваше "самовираження" надто руйнівним для суспільства, вони можуть вас в йому обмежувати, як формальними, так і неформальними нормами.
Якщо ж ви хочете "примусити" когось "любити" вас насильно, через вашу "позицію" чи внутрішні чи зовнішні "особливості", то ви вже є, по суті, насильником, гвалтівником.
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21.06.2022 02:43 Ответить
Зрозуміло одне - кацапам в полон краще не потрапляти.
Згадується курва савченко, як вона полпала в полон і щоб ії звільнити загинуло біля 10 людей.
Як би вони знали що вона кремлівська консерва від медведчука, то зараз були б живі.
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20.06.2022 23:36 Ответить
А тепер дивимось які умови утримування для російських фашистів та членів терористичного утворення вс рф.

Це не доопрацювання.
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21.06.2022 02:33 Ответить
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21.06.2022 11:43 Ответить
 
 