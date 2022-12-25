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22 июня в Киеве простятся с командиром батальона "Карпатская Сечь" и "Легиона Свободы" Олегом Куциным, погибшим в бою с оккупантами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Прощание с легендарным командиром батальона "Карпатская Сечь" Олегом Куциным (Кумом) состоится в среду, 22 июня, в 12:00 на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщили в Добровольческом батальоне "ОДЧ Карпатская Сечь", передает Цензор.НЕТ.

После прощания состоится погребение на Байковом кладбище.

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22 июня в Киеве простятся с командиром батальона Карпатская Сечь и Легиона Свободы Олегом Куциным, погибшим в бою с оккупантами 01
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