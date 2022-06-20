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Вследствие российских обстрелов на Сумщине возник лесной пожар, 1 человек погиб, - ГПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В течение 20 июня войска РФ со своей территории обстреливали приграничье Сумщины из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГПСУ.

Вследствие российских обстрелов на Сумщине возник лесной пожар, 1 человек погиб, - ГПСУ 01

Пограничники зафиксировали более 110 взрывов на территории Украины. По предварительным данным, человеческие жертвы не зафиксированы.

Вследствие обстрелов на нескольких участках произошло возгорание лесного массива.

Вследствие российских обстрелов на Сумщине возник лесной пожар, 1 человек погиб, - ГПСУ 02
Вследствие российских обстрелов на Сумщине возник лесной пожар, 1 человек погиб, - ГПСУ 03

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Также в полдень два беспилотника врага сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской громады. Один человек погиб, еще один ранен.

Вследствие российских обстрелов на Сумщине возник лесной пожар, 1 человек погиб, - ГПСУ 04
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Де там Йущ вогнеборець?
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20.06.2022 23:27 Ответить
Моральные уроды....Допрыгаются,что на их территории будет в разы хуже...
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20.06.2022 23:30 Ответить
Зелена влада гарантуть недоторканність кацапських територій до обстрілів ЗСУ.
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21.06.2022 00:06 Ответить
Та не, у них там в пабликах тоже истерика, по ним тоже регулярно что то прилетает вдоль границы.. Наверно сами себя согласно их методичкам )) Тоже истерят- а че мы им не отвечаем ?
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21.06.2022 14:07 Ответить
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20.06.2022 23:39 Ответить
 
 