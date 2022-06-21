Оккупанты достроили переправу возле поселка Купянск-Узловой на Харьковщине, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские военные достроили понтонную переправу через реку Оскол возле временно оккупированного поселка Купянск-Узловой Харьковской области.
Об этом свидетельствует спутниковый снимок от 19 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу рядом с разрушенным железнодорожным мостом.
Военные эксперты, которым журналисты "Схем" показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, – это альтернатива железнодорожному мосту, который пока не функционирует.
Процесс постройки понтонной переправы спутник зафиксировал 3 июня.
Также журналисты проанализировали спутниковые снимки этой территории за другие даты. По состоянию на 26 мая строительные работы зафиксированы не были. Первые признаки появились 30 и 31 мая.
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Вы там определитесь со знаками препинания...
Интересно,и сколько,теперь,надо будет ждать пока эту переправу уничтожат?Наверняка по ней каждый день и ночь идут грузы и техника.Ну,..ну..
тут тяжелый беспилотник нужен с авиабомбой кило на 100+
https://24tv.ua/ru/vsu-ugotovili-po-zmeinomu-i-unichtozhili-nemalo-rossijan-verojatno-raketami-himars_n2041378
2. Вогонь!