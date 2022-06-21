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Оккупанты достроили переправу возле поселка Купянск-Узловой на Харьковщине, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские военные достроили понтонную переправу через реку Оскол возле временно оккупированного поселка Купянск-Узловой Харьковской области.

Об этом свидетельствует спутниковый снимок от 19 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Оккупанты достроили переправу возле поселка Купянск-Узловой на Харьковщине, - СМИ 01

Спутник Planet Labs зафиксировал достроенную переправу рядом с разрушенным железнодорожным мостом.

Военные эксперты, которым журналисты "Схем" показали снимки, пришли к выводу, что активные строительные и монтажные работы завершены, а сама строительная платформа с катерами отведена на безопасное расстояние. Эта переправа, по их словам, – это альтернатива железнодорожному мосту, который пока не функционирует.

Оккупанты достроили переправу возле поселка Купянск-Узловой на Харьковщине, - СМИ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ оказывает максимальное сопротивление, чтобы помешать ВСУ дойти до границы в Харьковской области, - Маляр

Процесс постройки понтонной переправы спутник зафиксировал 3 июня.

Оккупанты достроили переправу возле поселка Купянск-Узловой на Харьковщине, - СМИ 03

Также журналисты проанализировали спутниковые снимки этой территории за другие даты. По состоянию на 26 мая строительные работы зафиксированы не были. Первые признаки появились 30 и 31 мая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине ВСУ уничтожили 23 захватчика, КамАЗ и радиолокационную станцию. ВИДЕО
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Топ комментарии
+42
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21.06.2022 01:51
+32
«Это сироты»(с)
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21.06.2022 02:36
+30
Самое время ее рас**ярить к **беням
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21.06.2022 01:31
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Самое время ее рас**ярить к **беням
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21.06.2022 01:31 Ответить
Не надо подождать когда туда технику с боезапасом подгонят и тогда уже ударить ,чтобы как говорится одним выстрелом двух зайцев благо разведка у нас работает
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21.06.2022 04:15 Ответить
Так все-таки, "надо" подождать или "не надо"?
Вы там определитесь со знаками препинания...
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21.06.2022 07:26 Ответить
John Cane 6e99dba6
Интересно,и сколько,теперь,надо будет ждать пока эту переправу уничтожат?Наверняка по ней каждый день и ночь идут грузы и техника.Ну,..ну..
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21.06.2022 12:15 Ответить
Там у вас HIMARSы завелись, люди говорят...
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21.06.2022 01:33 Ответить
от Харькова по прямой на юго-восток до станции Купянск Узловой почти 125 км 😕
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21.06.2022 03:15 Ответить
и бесптлотнику для наведения лететь от линии огня минимум 40 км
тут тяжелый беспилотник нужен с авиабомбой кило на 100+
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21.06.2022 03:18 Ответить
При чём здесь Харьков? От Львова ещё дальше.
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21.06.2022 06:51 Ответить
тепер за законами жанру треба розбити фляшку шампанського об той міст,марка * HIMARS*,рік 2022,з найкращих виноградників Каліфорнії.
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21.06.2022 01:40 Ответить
В этом сезоне моя горилка-абрикосовка будет называться М777(была - Злий Бандерiвец), а смешанную фруктово-ягодную назову HIMARS ( была - просто горилка )
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21.06.2022 01:49 Ответить
Ходят упорные слухи, шо крайний удар по Змеиному ЗСУ нанесли как раз HIMARSами
https://24tv.ua/ru/vsu-ugotovili-po-zmeinomu-i-unichtozhili-nemalo-rossijan-verojatno-raketami-himars_n2041378
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21.06.2022 01:46 Ответить
Писали, что было много пусков ПВО в сторону моря, как раз в это время, однако не специалисту тяжело отличить по звуку пролет "Бука" от HIMARS. Так что возможно то было не ПВО.
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21.06.2022 02:10 Ответить
Так ППО сьогодні добре працювала над морем , але наврядче по Зміїному
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21.06.2022 02:14 Ответить
так збили 10 чи 12 кацапських ракет над морем за раз
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21.06.2022 02:29 Ответить
Сьогодні було посилання від італійського воєнного експерта про застосування цих залпових систем по острову міїний
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21.06.2022 02:12 Ответить
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21.06.2022 01:51 Ответить
«Это сироты»(с)
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21.06.2022 02:36 Ответить
Коли по ній пройде кількість техніки, комфортна для утилізації нашими військовими, переправу буде знищено, а те, що переправилося, вдумливо і дбайливо обробить наша арта на радість Кобзону.
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21.06.2022 01:54 Ответить
По темі цілей . Завтра буде прощання з комбатом на майдані з подальшим захороненням на Байковому . Буде багато «цілей» , відчуваю щось не добре (
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21.06.2022 02:17 Ответить
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21.06.2022 05:45 Ответить
It's time to show the structure completely destroyed, isn't it?
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21.06.2022 03:37 Ответить
Хай вона вам могилкою стане, покидьки !
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21.06.2022 05:35 Ответить
Окупанти добудували переправу біля селища Куп'янськ-Вузловий на Харківщині значить прийшла пора знищити переправу
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21.06.2022 06:37 Ответить
не про.бите "на бис"
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21.06.2022 08:49 Ответить
хм. а нахуа ви дали це зробити?! шоб потім фотки показати...
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21.06.2022 10:27 Ответить
1. Заряджай
2. Вогонь!
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21.06.2022 11:11 Ответить
І що, ракетами вразити ніяк чи що ?
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21.06.2022 15:51 Ответить
 
 