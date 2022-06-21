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обстрел (20252) школа (2888) ГРАД (278) Авдеевка (2223) Кириленко Павел (622)

Россияне обстреляли из РСЗО "Град" школу в Авдеевке, - глава ОВА Кириленко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ночь на 21 июня российские войска обстреляли школу в Авдеевке из реактивной системе залпового огня "Град".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Авдеевка. Школа номер 6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом.

Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ", - говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что российские войска пришли на украинскую землю "уничтожать и убивать, прежде всего – гражданских".

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Россияне обстреляли из РСЗО Град школу в Авдеевке, - глава ОВА Кириленко 01

Россияне обстреляли из РСЗО Град школу в Авдеевке, - глава ОВА Кириленко 02

Россияне обстреляли из РСЗО Град школу в Авдеевке, - глава ОВА Кириленко 03

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Россияне обстреляли из РСЗО Град школу в Авдеевке, - глава ОВА Кириленко 04

Россияне обстреляли из РСЗО Град школу в Авдеевке, - глава ОВА Кириленко 05

Россияне обстреляли из РСЗО Град школу в Авдеевке, - глава ОВА Кириленко 06
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И что дальше? Это вообще достойно новости? Даже больше скажу: нам придется уничтожить все до одной школы в Херсоне, Донецке, Мелитополе и других городах. Теми же самыми "магниевыми" зарядами (на деле там десяток разных зажигательных веществ существует и все они разные). Потому что кацапы все школы займут как укрепления, кацапы технику под них подгонят, отбивать их без обстрела - терять людей. Плевать на здания, их отстроить можно быстро и дешево, если уничтожить коррупцию. Тем более отопление придется экономить, сразу строить энергоэффективные здания с хорошей теплоизоляцией и вентиляцией центральной, а не топить улицу батареями и открывать окна зимой, если жарко.
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21.06.2022 08:03 Ответить
И что, в чем НОВОСТЬ!?
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21.06.2022 09:03 Ответить
в мозгах твоих куриных
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21.06.2022 09:09 Ответить
Скільки за це районів Білгорода було спалено із РСЗО??? Із застосуванням напалму? Жодного.
А отже скоро росіяни мінімум повторять чи зроблять щось гірше...
Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.
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21.06.2022 13:31 Ответить
Рашистська армія - це зграя військових злочинців, вони здійснили всі можливі злочини, навіть фанатики ісламської держави можуть повчитися у фантиків "руского міра.
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21.06.2022 15:18 Ответить
 
 