Россияне обстреляли из РСЗО "Град" школу в Авдеевке, - глава ОВА Кириленко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на 21 июня российские войска обстреляли школу в Авдеевке из реактивной системе залпового огня "Град".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Авдеевка. Школа номер 6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом.
Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ", - говорится в сообщении.
Кириленко добавил, что российские войска пришли на украинскую землю "уничтожать и убивать, прежде всего – гражданских".
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А отже скоро росіяни мінімум повторять чи зроблять щось гірше...
Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.