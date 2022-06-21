В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, количество жертв устанавливается, штурм возле Сиротино сдержан.
Об этом глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил утром 21 июня, информирует Цензор.НЕТ.
"Обстрелы продолжались позапрошлую ночь и весь вчерашний день. Применялась авиация. Разрушены более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент обнаружено тело одного погибшего. Раненую женщину сразу эвакуировали в Краматорск. невозможно было безопасно передвигаться", – отметил Гайдай.
Также серьезные разрушения в Горном - повреждены 13 домов, в Новоивановке - семь, во Врубовке разрушен лицей.
Начальник областной военной администрации проинформировал, что в промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои: "Россияне попали в здание I проходной "Азота", обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открыли огонь в районе трех мостов".
Кроме того, авиационные удары враг нанес по Устиновке, Малорязанцеву, Белогоровке и Горному.
Продолжаются бои вблизи Николаевки.
Сергей Гайдай добавил, что штурмовые действия российской армии вблизи Белой Горы и Сиротиного в настоящее время безрезультатны.
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«Вони [Україна] запросили 10 артилерійських дивізіонів - було доставлено 12.
Знову ж таки, поставлено 97 000 протитанкових систем. Це більше, ніж танків у світі. Вони просили 200 танків - отримали 237. Запросили 100 БМП - у них понад 300. Ми поставили, грубо кажучи, близько 1600 ЗРК і 60 000 снарядів до них»
Питанння: якою була мета медійної істерики?
Олександр Бригинець
это для аразламидий = тов. Джо, дай ка 100 танков, вперед. че так мало МЛРС то, зрада, ты же должен.
послушай Швеца, я не за то шо он возм. гебуин, но объяснил шо для тех же 4 Химарсов, надо очень немало всего прочего поставить.