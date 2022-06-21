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В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, количество жертв устанавливается, штурм возле Сиротино сдержан.

Об этом глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил утром 21 июня, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелы продолжались позапрошлую ночь и весь вчерашний день. Применялась авиация. Разрушены более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент обнаружено тело одного погибшего. Раненую женщину сразу эвакуировали в Краматорск. невозможно было безопасно передвигаться", – отметил Гайдай.

В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай 01
В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай 02
В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай 03
В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай 04
В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай 05

Также серьезные разрушения в Горном - повреждены 13 домов, в Новоивановке - семь, во Врубовке разрушен лицей.

Начальник областной военной администрации проинформировал, что в промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои: "Россияне попали в здание I проходной "Азота", обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открыли огонь в районе трех мостов".

Кроме того, авиационные удары враг нанес по Устиновке, Малорязанцеву, Белогоровке и Горному.

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Продолжаются бои вблизи Николаевки.

Сергей Гайдай добавил, что штурмовые действия российской армии вблизи Белой Горы и Сиротиного в настоящее время безрезультатны.
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Грузины, граждане, хотят в ЕС и освободить свои оккупированные территории военной силой, 100% инфа)
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21.06.2022 08:32 Ответить
Пишуть різне і багато. Нові блоги,то зовсім збір жовтої преси. В сусідньому селі 2 поранених, дома на лікуванні і вчора машина виїхала туди,в саме пекло. Тримайтесь і бережіть себе
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21.06.2022 08:33 Ответить
Щодо істерики Подоляка, etc відносно нестачі зброї союзників, голова комітету начальників штабів США Марк Міллі відповів, що не знає хто такий Подоляк, а от усе що просить Залужний надається з надлишком:
«Вони [Україна] запросили 10 артилерійських дивізіонів - було доставлено 12.
Знову ж таки, поставлено 97 000 протитанкових систем. Це більше, ніж танків у світі. Вони просили 200 танків - отримали 237. Запросили 100 БМП - у них понад 300. Ми поставили, грубо кажучи, близько 1600 ЗРК і 60 000 снарядів до них»
Питанння: якою була мета медійної істерики?
Олександр Бригинець
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21.06.2022 08:45 Ответить
зато Шольц,Макрон и ещё парочка европейских чиновников терпеливо дожидаются,когда уже превосходящие силы российских захватят остатки Луганской и Донецкой области...Они не дают Украине вооружение и вообще "зарезали" посылку танков и авиации именно с тем,чтобы дать путину захватить остатки этих двух областей,чтобы "дать путину "сохранить лицо" и "дать выход из тупиковой ситуации "(подразумевается война).Эти чиновники больше озабочены подыгрышем путину,чем вопросу победы демократии над автократией и свободой.Эти чиновники "устают от войны" в своих офисах и своих виллах.А вот ответить бы им,почему уствют от Украины.обороняющейся стороны,а не от агрессора россии,породившей эту войну ещё в 14 году...Вот теперь украинские воины продолжают гибнуть под Северодонецком и Лисичанском,стараясь защитить каждый метр украинской территории.а эти "шольцы-макроны" всячески тормозят дачу необходимого оружия.они просто НЕ ХОТЯТ полной победы Украины и они НЕ ХОТЯТ,чтобы Украина начала освобождать Крым,который подковёрными договорняками кое-кто уже "отдал россии" и типа неудобно получится.если Украина войдёт в Крым.даже наверное условие поставлено,что Украина не будет обстреливать Крым,или вообше не получит вооружения.Иначе как объяснить,что оружие не даётся пока россия не выйдет на рубежи обещанных своим пиплам путиным? И почему не разбиваются воен. базы в Крыму,хотя есть такая возможность?
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21.06.2022 09:09 Ответить
так это макроны "не хотели паники"? так это они расплодили демченок и тимченок, которые мамай клилис шо не нападут? так это они баканова поставили? они же Херсон сдали, да? ты запомни - посмотрев на высеры клоунов, ябы например вообще недал ничего.
это для аразламидий = тов. Джо, дай ка 100 танков, вперед. че так мало МЛРС то, зрада, ты же должен.
послушай Швеца, я не за то шо он возм. гебуин, но объяснил шо для тех же 4 Химарсов, надо очень немало всего прочего поставить.
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21.06.2022 09:38 Ответить
Нам никто ничего не должен. Все нужно делать самим. А дают они по своему доброму желанию и усмотрению.
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21.06.2022 09:49 Ответить
 
 