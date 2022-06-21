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Воин батальона "Свобода" Владимир Андрейчук (Бармен) погиб в бою на Луганщине, защищая Украину. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Владимир Андрейчук, "Бармен" погиб 18 июня 2022 от смертельного ранения, полученного в бою за свободную Украину, при защите города Северодонецк в Луганской области.

Об этом сообщил в фейсбуке экснардеп Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

Воин батальона Свобода Владимир Андрейчук (Бармен) погиб в бою на Луганщине, защищая Украину 01

По его словам, как настоящий патриот Украины в самом начале войны Владимир приехал из Польши защищать свою родную землю от российских захватчиков и сразу вступил в ряды добровольческого батальона "Свобода".

До этого Владимир не имел военного опыта, но через несколько месяцев активного участия в боевых действиях при обороне Ирпеня, Гостомеля и Бучи проявил себя настолько мужественно и эффективно, что стал командиром подразделения.

"Бармен" был настоящим командиром, всегда заботившимся за свое подразделение. Положил много кафиров и вражеской техники. Ходил в разведку, организовывал огневые позиции", - отмечает Ильенко.

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Он также поделился тем, что о "Бармене" рассказывают его боевые собратья:

"Очень ответственный, инициативный, все делал продуманно. За ним всегда следовало его подразделение, ему верили, за ним шли ребята. Всегда улыбающийся, положительный. Замечательный человек, очень любил своих близких, был заботливым отцом для своего 8-летнего сына.

Это был бесстрашный воин, ежедневно уничтожавший противника и вражескую технику. Он стойко держал оборону и отважно шел в наступление.

Это сверхтяжкая потеря подразделения и для Украины. Защищать страну бок-о-бок с настоящим патриотом своей страны - это честь".

"Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по поводу непоправимой потери. В нашей памяти Владимир навсегда останется бесстрашным Героем! Помним и отомстим!", - резюмирует Ильенко.
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Топ комментарии
+26
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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21.06.2022 09:42
+23
Світла Пам'ять Герою Украіни та найщиріші співчуття родині та друзям !!
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21.06.2022 09:54
+23
Виродки відповідатимуть за кожного загиблого українця!
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21.06.2022 09:55
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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21.06.2022 09:42 Ответить
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21.06.2022 09:44 Ответить
Світла Пам'ять Герою Украіни та найщиріші співчуття родині та друзям !!
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21.06.2022 09:54 Ответить
Виродки відповідатимуть за кожного загиблого українця!
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21.06.2022 09:55 Ответить
ото ж то і воно, що там виродки, якісь невідомі, нікому не потрібні (навіть своїм близьким) ванькі, а в нас гинуть воїни, герої і справжні чоловіки, дуже-дуже сумно...
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21.06.2022 10:02 Ответить
Божого царства Герою!!!
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21.06.2022 10:04 Ответить
Світла памʼять воїну.
--
І разом з тим в мене стійке відчуття, що "Свободу" почали активно піарити.
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21.06.2022 10:48 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.06.2022 11:09 Ответить
Герої не вмирають! Світла пам'ять Воїну!
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21.06.2022 11:37 Ответить
Світла пам'ять герою. Щирі співчуття рідним і близьким.
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21.06.2022 12:36 Ответить
Низький уклін Герою,світла пам`ять .
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21.06.2022 14:27 Ответить
 
 