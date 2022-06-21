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Военные РФ в лагере для военнопленных занимаются деревообработкой и приносят пользу для общества, - Малюська. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины для содержания военнопленных образован 51 участок, расположенный почти в каждом регионе Украины, и 1 лагерь, расположенный на западе государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Лагерь для военнопленных охраняется. Для содержащихся здесь лиц созданы надлежащие бытовые условия, организовано медицинское обеспечение. Важно, что военнопленные работают. Они не проводят свое бытие, просто глядя в потолок. Они занимаются деревообработкой и приносят пользу для украинского общества", - рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, во время действия правового режима военного положения в Украине, если доставить военнопленных непосредственно в лагерь для содержания таких лиц невозможно – с целью сохранения жизни и здоровья военнопленные могут временно находиться в участках, созданных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Кроме того, в участки направляют тех военнопленных, о которых есть информация об их обмене в ближайшее время.

"Условия содержания как в лагере, так и на участках для содержания военнопленных, правила обращения с этими лицами соответствуют их статусу и базируются на требованиях норм международного гуманитарного права. Мы ведь, в том числе и в вопросе обращения с военнопленными, не можем вести себя как варвары. Потому что мы страна цивилизованная, мы часть европейского сообщества. Кроме того, я уверен, что когда мы показываем, как мы удерживаем российских пленных – эти кадры непременно увидят в России, и мы рассчитываем, что они будут наших граждан содержать в аналогичных условиях, пока мы их не обменяем", - пояснил глава Минюста.

Читайте: На временно захваченной территории находятся около 2 тыс. осужденных и заключенных граждан Украины, - Минюст

Военные РФ в лагере для военнопленных занимаются деревообработкой и приносят пользу для общества, - Малюська 01
Военные РФ в лагере для военнопленных занимаются деревообработкой и приносят пользу для общества, - Малюська 02
Военные РФ в лагере для военнопленных занимаются деревообработкой и приносят пользу для общества, - Малюська 03
Военные РФ в лагере для военнопленных занимаются деревообработкой и приносят пользу для общества, - Малюська 04
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Топ комментарии
+34
Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, а чому не на уранових копальнях під жовтими водами?
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21.06.2022 10:53
+25
Что за пионерский лагерь? Рашисты должны как огня бояться ехать в Украину а не становиться в очередь на этот курорт. А в это время наши в ямах сидят на воде и им уши отрезают
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21.06.2022 10:55
+12
99% вважають, що попали до РАЮ та дякують за це Путіна!
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21.06.2022 10:55
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Військові РФ у таборі для військовополонених займаються деревообробкою та приносять користь для суспільства, а чому не на уранових копальнях під жовтими водами?
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21.06.2022 10:53 Ответить
Потому что тут своим работы не дают, умник. 80% шахтеров мобилизовали, денег не платят (требуют готовый продукт, а как его без людей выпускать, работаем хорошо если неделю в месяц.) Броня пришла поздно, еще и мутки постоянные с финансированием стратегического госпредприятия(!). В общем кому война, а кому шанс развалить все и продать по дешевке
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21.06.2022 11:01 Ответить
Еще и мудак какой-то в спам кидает. Я здесь живу и работаю, и говорю правду. Любой местный вам подтвердит. Или что, не нравится правда? Про разваливание во время войны крупнейшего в Европе ГОКа уранового? Думаете вброс? Приезжайте, посмотрите и поощайтесь с людьми. Можете и предьявы покидать, но не факт что с целыми зубами уедете.
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21.06.2022 16:48 Ответить
Малюська **** ты ПРЕДАТЕЛЬ или кремлевский крот
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21.06.2022 17:36 Ответить
так ты оправдываешь военных преступников ты в своем уме?
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21.06.2022 17:37 Ответить
Где я оправдываю военных преступников, але?!
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21.06.2022 19:28 Ответить
И да, добыча и обогащение урана - этотне деревяшку строгать, здесь нужны знания и квалификация, и это довольно высокооплачиваемый труд.
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21.06.2022 11:05 Ответить
зубило і молоток, лом і кувалда, і довбати граніт.. не треба кваліфікації
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21.06.2022 12:13 Ответить
Я тут работаю уже 10 лет почти. Давай, расскажи мне сказки.
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21.06.2022 13:45 Ответить
Ти просто довбойоб, це дуже кваліфікована робота. Важка буроватехніка, робота з вибухівкою. Короче, тобі відсталому не по силі.
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26.06.2022 22:47 Ответить
По-перше - https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/11/9/7313280/ , по-друге, враховуючи Ваш підтекст, Женевська конвенція ЗАБОРОНЯЄ використовувати військовополонених на шкідливих і небезпечних роботах.
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21.06.2022 11:11 Ответить
у них спецоперація, війну офіційно вони не ведуть, вони не військовополоненні, а терористи. яка там конференція...
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21.06.2022 12:10 Ответить
Согласно международным нормам, война считается войной даже без объявления, если есть боевые действия.
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21.06.2022 14:14 Ответить
а-га счас мы должны соблюдать а кацапы нет иди те вы ***** кацапские боты
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21.06.2022 17:40 Ответить
впесду - это военные преступники они должны сидеть в одиночках
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21.06.2022 17:39 Ответить
користь? вот **** - это же убийцы и насильники вы в своем уме еще скажите про хороших русских
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21.06.2022 17:34 Ответить
клоун, а цирковые представления им устраиваешь?
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21.06.2022 10:54 Ответить
Что за пионерский лагерь? Рашисты должны как огня бояться ехать в Украину а не становиться в очередь на этот курорт. А в это время наши в ямах сидят на воде и им уши отрезают
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21.06.2022 10:55 Ответить
Це називається пропаганда. Під час другої світової німці також обіцяли, тим хто здається в полон кисельні ріки та молочні береги. Чим більше орків дезертирують та здадуться в полон, тим швидше буде наша Перемога. Це ж очевидні речі, чи не так?
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21.06.2022 11:25 Ответить
впесту твоих кацапов и их прихвостня малюську
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21.06.2022 17:41 Ответить
99% вважають, що попали до РАЮ та дякують за це Путіна!
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21.06.2022 10:55 Ответить
украинские зеки, видя такие перспективы, походу, сами бы непрочь записаться в армию Мордора и тут же сдаться геройским ЗСУ "шоб я так жил"..
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21.06.2022 10:56 Ответить
Нехай заробляють собі на хліб.
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21.06.2022 10:59 Ответить
они должны сидеть в одиночках пожизненно
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21.06.2022 17:35 Ответить
Странный лагерь. Там походу один военнопленный околачивается?)
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21.06.2022 10:59 Ответить
русиш солдатен арбайтен гут!
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21.06.2022 11:03 Ответить
Який з кацапа толк?
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21.06.2022 11:06 Ответить
жодного
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21.06.2022 11:12 Ответить
перегній? і той токсичний
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21.06.2022 12:15 Ответить
Пилять,курорт какой-то,а не лагерь...
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21.06.2022 11:12 Ответить
Кроме того, я уверен, что когда мы показываем, как мы удерживаем российских пленных - эти кадры непременно увидят в России, и мы рассчитываем, что они будут наших граждан содержать в аналогичных условиях.

***-а-а. Какой же дурак, ****. И это, внимание, целый министр.
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21.06.2022 11:13 Ответить
редкий дегенерат, даже для зеленого стада. Зебил со знаком качества.
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21.06.2022 11:14 Ответить
Идиот Малюська пытается переиграть кацев на их поле... Дурень, у них ГУЛАГ в крови, в ДНК, в лишней хромосоме
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21.06.2022 11:13 Ответить
В мене нема слів, тільки матюки.
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21.06.2022 11:15 Ответить
Вот такие чудесные изделия изготовляют

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21.06.2022 11:15 Ответить
Цікаве 3 фото,як журналістка дивиться на малюску ніби фуу
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21.06.2022 11:17 Ответить
Молодец, Писюська. Ещё давай туда проституток и шведский стол. А на выходные - домой. Гуманист е/учий. Рисовальщик картин для Европы.
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21.06.2022 11:19 Ответить
Малюська, а ты передовикам производства платные камеры в счёт их з-п не предлагал?
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21.06.2022 11:24 Ответить
І коломойшене г+г тут як тут бл. А де слівной бачок муслєчучка ?
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21.06.2022 11:25 Ответить
Курорт. Ще ломануться всі в Україну.
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21.06.2022 11:46 Ответить
Скільки соплів не зрозуміло для чого. Це все на камеру, такий імідж потрібен.
А в дійсності москалям і пекло раєм покажеться
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21.06.2022 11:53 Ответить
та хаи занімаюця а нам чого возбухати -- іх ше на АЗОВ треба поміняти
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21.06.2022 11:55 Ответить
рашисты истязают УКРАИНСКИХ военнопленных а здесь пленной русне курорт устроили!
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21.06.2022 12:05 Ответить
телепередача называется " В гостях у сказки "! Ну, вы меня поняли, кто смотрел в своё время " Служу Советскому Союзу "
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21.06.2022 12:10 Ответить
так рабсіянє у себе вдома не жили, як живуть тіпа в плєну.., терористи підарації, пля
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21.06.2022 12:19 Ответить
швабры полируют по привычке?
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21.06.2022 12:48 Ответить
а где фотка туалета? уже унитазы спсдли?
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21.06.2022 12:51 Ответить
Курорт для врагов
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21.06.2022 13:33 Ответить
На 5-м фото медсестра смотрит на министра, не скрывая ужаса. Наверное, что - то знает ))
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21.06.2022 14:16 Ответить
Наверное зашел такой и с порога- так, девки, давайте по- быстрячку, кто будет первой ?
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21.06.2022 14:17 Ответить
зебанько
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21.06.2022 15:58 Ответить
Цікаво хто отримує більше користі? Держава чи начальник табору?
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21.06.2022 17:10 Ответить
Телевізор як у піонерлагері прямо в палаті, Зе влада ви зовсім ох**іли ?
Треб цих кацапських виродків всіх звести до декількох концтабору, ніяких телевізорів
і возити їх на роботу по розчищенню завалів у Миколаїві, Бучі, Ірпені, та інших містах
України
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23.06.2022 14:52 Ответить
 
 