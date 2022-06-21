Безуглая раскрыла детали визита Зеленского в Лисичанск 5 июня и опубликовала ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Нардеп СН Марьяна Безугла опубликовала фото визита президента Владимира Зеленского в Лисичанск в начале июня и раскрыла детали поездки.
Об этом она написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото. Он приехал тогда под обстрелами, скрыто, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами", - подписала Безуглая фотографию.
Вскоре нардеп раскрыла детали визита.
"Это было 5 июня. Да, под обстрелами. Тайно для врага. В самое сердце битвы за Донбасс. Тогда его приезд не только шокировал и вдохновил, но и привел к ряду решений, которые имели решающее значение дальше", - добавила Безуглая.
Она также отметила, что когда разговаривала с Зеленским на улице, разговор время от времени перебивали громкие звуки вражеских обстрелов.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский вручил воинам награды на передовых позициях под Лисичанском.
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Нагадало - "Все так же по небу плывут облака
И солнце сияет по прежнему
Спасибо за это родному ЦК
И лично товарищу Брежневу."
Что ходім ми зімой в пальто
Прошла вєсна настало лєто
Спасібо партіі за ето
Правда, не буду удивлен, ежели безумная через недельку-другую скажет, что Зельц лічно шмалял по Змеиному...
Боневтік Луі Бонапарт І
Не вірю, що воно вилізло б з бункеру.
Воно навіть в Ірпінь не поїхало разом з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Брехуни, що він, що вона.
Черговий лизоблюд з нестерпних прихильників зебілів, чи звичайний трольок на зп з Франції
та реєстрацією 18 червня 2022?
Доречі, мову підучи, ЧОТИРИ помилки на трошки більше ніж ОДИН рядок, навіть для двієчника середніх класів забагато.
А в попередньому коменті взагалі перлина:
"не мішай працювати президенту"
що, Google-Перекладач глючить?
Дуй швиденько за рАсєйським кораблем та не відсвічуй тут.
пароль не спросили от неожиданности. И враг даже не догадался, потому как всё было скрыто и тайно. Удалось вдвоём под обстрелами найти свободную улицу и перетереть ситуацию тэт-о-тэт. Стоял ли рядом Ермак, узнаем после победы, когда можно будет всё открыто рассказать в своих мемуарах. Эта несанкционированная встреча и храбрость фельдмаршала отразилась на воинах лучшим образом и, хочется верить, изменила исход битвы за Донбасс.