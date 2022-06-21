РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4951 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
15 955 56
война (46991) Зеленский (16568) Лисичанск (322) Луганщина (6249) Безуглая (202)

Безуглая раскрыла детали визита Зеленского в Лисичанск 5 июня и опубликовала ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Нардеп СН Марьяна Безугла опубликовала фото визита президента Владимира Зеленского в Лисичанск в начале июня и раскрыла детали поездки.

Об этом она написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото. Он приехал тогда под обстрелами, скрыто, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами", - подписала Безуглая фотографию.

Безуглая раскрыла детали визита Зеленского в Лисичанск 5 июня и опубликовала 01

Вскоре нардеп раскрыла детали визита.

"Это было 5 июня. Да, под обстрелами. Тайно для врага. В самое сердце битвы за Донбасс. Тогда его приезд не только шокировал и вдохновил, но и привел к ряду решений, которые имели решающее значение дальше", - добавила Безуглая.

Смотрите: В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай. ФОТО

Она также отметила, что когда разговаривала с Зеленским на улице, разговор время от времени перебивали громкие звуки вражеских обстрелов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский вручил воинам награды на передовых позициях под Лисичанском.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+53
"Тоді його приїзд не тільки шокував і надихнув, а й призвів до ряду рішень, які мали визначальне значення далі" - а без цього лайна ні як не можна. Мені аж блюванути захотілось.

Нагадало - "Все так же по небу плывут облака

И солнце сияет по прежнему

Спасибо за это родному ЦК

И лично товарищу Брежневу."
показать весь комментарий
21.06.2022 11:47
+39
Чем постить дебильные гундосики, лучше бы опубликовали хотя бы 1 снимок, который всех порадует. Это Змеиный вчера перед рассветом. Для орков рассвет был очень ярким.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:48
+37
показать весь комментарий
21.06.2022 11:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Тоді його приїзд не тільки шокував і надихнув, а й призвів до ряду рішень, які мали визначальне значення далі" - а без цього лайна ні як не можна. Мені аж блюванути захотілось.

Нагадало - "Все так же по небу плывут облака

И солнце сияет по прежнему

Спасибо за это родному ЦК

И лично товарищу Брежневу."
показать весь комментарий
21.06.2022 11:47 Ответить
Спасібо партіі за то
Что ходім ми зімой в пальто
Прошла вєсна настало лєто
Спасібо партіі за ето
показать весь комментарий
21.06.2022 12:03 Ответить
Нарід тепер кіпятком ссятиме...
показать весь комментарий
21.06.2022 12:53 Ответить
Навіть якщо і був, то нафіга піаритись. Хлопці місяцями на передовій і шо?
показать весь комментарий
21.06.2022 14:06 Ответить
Тема не розкрита. Вдалося поблювати?
показать весь комментарий
21.06.2022 16:26 Ответить
Чем постить дебильные гундосики, лучше бы опубликовали хотя бы 1 снимок, который всех порадует. Это Змеиный вчера перед рассветом. Для орков рассвет был очень ярким.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:48 Ответить
А как тудой Зельца приплести?...
Правда, не буду удивлен, ежели безумная через недельку-другую скажет, что Зельц лічно шмалял по Змеиному...
показать весь комментарий
21.06.2022 12:57 Ответить
Ты сам себе ответил. Если в гундосике "мудрость" увидел, то ты и есть дебил.
показать весь комментарий
21.06.2022 17:40 Ответить
він мабуть і спить і срать ходить разом з тим Беніним охоронцем.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:48 Ответить
А охоронець збирає екскременти у чемоданчик?
показать весь комментарий
21.06.2022 13:41 Ответить
То Ви переплутали з вашим х.йлом.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:38 Ответить
Меньше бы вы туда лезли.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:48 Ответить
Рейтинги дюже печальные, надоть павышать...
показать весь комментарий
21.06.2022 12:52 Ответить
Безугла у нас уже к комиссарству на фронте добавила способности фоточки делать и публиковать? Может ей из депутатов пора сваливать и другой полезной для общества деятельностью заняться?..
показать весь комментарий
21.06.2022 11:49 Ответить
"...його приїзд не тільки шокував і надихнув, а й призвів до ряду рішень, які мали визначальне значення далі", - додала Безугла.
Боневтік Луі Бонапарт І
показать весь комментарий
21.06.2022 11:49 Ответить
Визначило що? 🤔 Наскільки мені відомо, цей візит поки що нічого не визначив. І якщ не приведи Господи Сіверськодонецьк приідеться залишити, або ж чк не дай Боже там бужуть заблоеовані українські військові, то Безумній довндеться самій відкусити власного язика. Щоб не лиге дурню не могла говорити, а й жопу Зєлєнскому лизати.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:56 Ответить
Даремні у Вас мрії про блокування.
показать весь комментарий
21.06.2022 16:39 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2022 11:50 Ответить
Типа, Манька-пулемётчица ? Буга-га-га 😂🤣😜
показать весь комментарий
21.06.2022 12:19 Ответить
Та да! Мар'яні навіть скоростріла не потрібно! 😁 Вистачить її фірмового танцю "Краб" і сама думка відступати у сторону Мар' яни видасться жахливо іділтськию! 😊
показать весь комментарий
21.06.2022 12:21 Ответить
Мавпа рижа
показать весь комментарий
21.06.2022 12:26 Ответить
ФУУУ
показать весь комментарий
21.06.2022 12:38 Ответить
"Занранотрядочка"
показать весь комментарий
21.06.2022 13:09 Ответить
*"Загранотрядочка"
показать весь комментарий
21.06.2022 13:10 Ответить
Ой,блд,лєнін і дєті.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:52 Ответить
Знов у військових зброю позабирали.
показать весь комментарий
21.06.2022 11:52 Ответить
такое впечатление что фото сделано в курилке во внутреннем дворике на ул.Банковой..........
показать весь комментарий
21.06.2022 11:54 Ответить
А чому не каже хто здав вагнерівців?
показать весь комментарий
21.06.2022 11:58 Ответить
І південь України.
показать весь комментарий
21.06.2022 12:03 Ответить
Безуглая-это Мехлис отечественного разлива!
показать весь комментарий
21.06.2022 11:58 Ответить
Хвойда безугла така сама зрадниця як більшість зеленого лайна
показать весь комментарий
21.06.2022 12:01 Ответить
Ради этого поста ее туда и посылали?
показать весь комментарий
21.06.2022 12:01 Ответить
Приперлися.... Наполеон хренов.
показать весь комментарий
21.06.2022 12:02 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2022 12:07 Ответить
Не вірю.
Не вірю, що воно вилізло б з бункеру.
Воно навіть в Ірпінь не поїхало разом з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Брехуни, що він, що вона.
показать весь комментарий
21.06.2022 12:11 Ответить
анатолий нявчук

Черговий лизоблюд з нестерпних прихильників зебілів, чи звичайний трольок на зп з Франції
та реєстрацією 18 червня 2022?

Доречі, мову підучи, ЧОТИРИ помилки на трошки більше ніж ОДИН рядок, навіть для двієчника середніх класів забагато.
А в попередньому коменті взагалі перлина:
"не мішай працювати президенту"
що, Google-Перекладач глючить?

Дуй швиденько за рАсєйським кораблем та не відсвічуй тут.
показать весь комментарий
21.06.2022 19:41 Ответить
Да його всі відоси тіпа коло банкової, зняті на тлі зєльонкі в бункері. Який лисичанськ мерзоти ви ********? Своїм зебанатам таку дічь показуйте.
показать весь комментарий
21.06.2022 12:25 Ответить
Эта тупая овца безугла ещё живав??? не упал ей там кирпич на голову!! ***** Зеленского.
показать весь комментарий
21.06.2022 12:52 Ответить
Смокче, аж чавкає! Якось некультурно виходить!
показать весь комментарий
21.06.2022 12:57 Ответить
ЛЫДОР!
показать весь комментарий
21.06.2022 13:50 Ответить
"помічниця" Безугла далі рулить!?
показать весь комментарий
21.06.2022 14:23 Ответить
бєня-guard пильно слідкує за найвеличнішим шобневтік
показать весь комментарий
21.06.2022 14:52 Ответить
Ти диви, сам, не спужался, пiд обстрiлами, по пластунськi. Марьянка за ним, шоб хороший кадр успеть сделать. Наверно, как Ленин, кепку одел, для куражу и, прямо на передовую, а там даже
пароль не спросили от неожиданности. И враг даже не догадался, потому как всё было скрыто и тайно. Удалось вдвоём под обстрелами найти свободную улицу и перетереть ситуацию тэт-о-тэт. Стоял ли рядом Ермак, узнаем после победы, когда можно будет всё открыто рассказать в своих мемуарах. Эта несанкционированная встреча и храбрость фельдмаршала отразилась на воинах лучшим образом и, хочется верить, изменила исход битвы за Донбасс.
показать весь комментарий
21.06.2022 17:09 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2022 20:18 Ответить
Фото 1. Так виглядає той, хто справді воює, виснажений, не доїдає, не досипає, не має можливості і сил слідкувати за тим, як виглядає.
показать весь комментарий
21.06.2022 20:22 Ответить
Фото2. Так виглядає той, хто вдосталь їсть, солодко спить, ходить в тренажерний зал, має роту стилістів. То хто з них справжній, а не TV-герой?
показать весь комментарий
21.06.2022 20:23 Ответить
всё равно зрадазрадазрадазрада.
показать весь комментарий
22.06.2022 02:09 Ответить
 
 