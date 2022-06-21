Безуглая раскрыла детали визита Зеленского в Лисичанск 5 июня и опубликовала ФОТО

Нардеп СН Марьяна Безугла опубликовала фото визита президента Владимира Зеленского в Лисичанск в начале июня и раскрыла детали поездки.

Об этом она написала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский в Лисичанске. Недавно. Собственное фото. Он приехал тогда под обстрелами, скрыто, поддержать и увидеть своими глазами, разобраться. Был с нами", - подписала Безуглая фотографию.

Вскоре нардеп раскрыла детали визита.

"Это было 5 июня. Да, под обстрелами. Тайно для врага. В самое сердце битвы за Донбасс. Тогда его приезд не только шокировал и вдохновил, но и привел к ряду решений, которые имели решающее значение дальше", - добавила Безуглая.

Смотрите: В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои, войска РФ мощно обстреляли Лисичанск, штурм возле Сиротино сдержан, - Гайдай. ФОТО

Она также отметила, что когда разговаривала с Зеленским на улице, разговор время от времени перебивали громкие звуки вражеских обстрелов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский вручил воинам награды на передовых позициях под Лисичанском.