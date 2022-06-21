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Боевик "ДНР", попавший в плен на Запорожском направлении, приговорен к 15 годам лишения свободы , - ЗОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

К пятнадцати годам лишения свободы за государственную измену приговорен стрелок мотострелковой бригады "Республиканская гвардия" террористической организации "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Боевик ДНР, попавший в плен на Запорожском направлении, приговорен к 15 годам лишения свободы , - ЗОВА 01

"Следователи СБУ установили, что житель Донецкой области добровольно вступил в ряды НЗФ "Республиканская гвардия". С начала российской агрессии он под руководством военного командования оккупационных войск России принимал непосредственное участие в боевых действиях против военнослужащих ВС Украины на территории Донецкой и Запорожской областей. запорожскому направлению его военная "карьера" позорно закончилась.

В результате боевого столкновения его вооруженное формирование было фактически уничтожено бойцами ВСУ, а сам "горе оккупант" 5 дней скитался по полям и лесополосам Запорожского края и наконец был взят в плен", - говорится в сообщении.

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Боевик признан виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренном законом вооруженном формировании) Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению преступной деятельности проходили под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.
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морду замазали как обічно а шо б не зглазели
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21.06.2022 12:05 Ответить
не розумію чому я маю годувати ту падлу? я відмовляюсь--на палю-суку
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21.06.2022 12:05 Ответить
А что мешает использовать заключенного на полезных работах. Для самоокупаемости.
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21.06.2022 14:19 Ответить
Ти думаєш здохнути від кулі за 2 хвилини гірше за 15 років гниття в свинарнику?
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21.06.2022 17:13 Ответить
Не бойовика, а дамбаського бандюка.
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21.06.2022 12:21 Ответить
Почему не к смертной казни? Орки же против наших смертную казнь применяют
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21.06.2022 12:28 Ответить
До чого тут ваш коментарій? Спочатку може законодавство почитаєте, а потім будете вимагати повішення? Навіть рашка за своїм законодавством не може використовувати смертну кару. Якщо кажете про "маладиє республікі дамбаса", то нафіга нам рівнятися на бандитську "сіру зону", чи нам уже не вступати в НАТО/ЄС? Не розумію людей, що вимагають порушення правил догляду за військовополоненими, це в кінцевому випадку може обернутися дуже сильно проти нас, в тому числі і припиненням постачання західної зброї. Рашисти по-любому спробують дискредитувати Україну і таким чином пропихнути в західну аудиторію тезу про "злую Украіну, убівающюю мірних жителей Дамбаса"
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21.06.2022 13:01 Ответить
 
 