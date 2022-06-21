Боевик "ДНР", попавший в плен на Запорожском направлении, приговорен к 15 годам лишения свободы , - ЗОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
К пятнадцати годам лишения свободы за государственную измену приговорен стрелок мотострелковой бригады "Республиканская гвардия" террористической организации "ДНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Запорожской ОВА.
"Следователи СБУ установили, что житель Донецкой области добровольно вступил в ряды НЗФ "Республиканская гвардия". С начала российской агрессии он под руководством военного командования оккупационных войск России принимал непосредственное участие в боевых действиях против военнослужащих ВС Украины на территории Донецкой и Запорожской областей. запорожскому направлению его военная "карьера" позорно закончилась.
В результате боевого столкновения его вооруженное формирование было фактически уничтожено бойцами ВСУ, а сам "горе оккупант" 5 дней скитался по полям и лесополосам Запорожского края и наконец был взят в плен", - говорится в сообщении.
Боевик признан виновным по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренном законом вооруженном формировании) Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению преступной деятельности проходили под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...