Россияне продолжают разрушать дома мирных жителей Запорожской области. Под постоянными обстрелами - Гуляйполе и Орехово, - ЗОВА. ФОТО

За прошедшие сутки в органы полиции поступило почти тридцать сообщений о совершении военнослужащими РФ вооруженных преступлений против мирного населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Заявители сообщают о последствиях обстрелов по жилым помещениям в населенных пунктах Ореховской и Гуляйпольской территориальных громад. Значительная часть ореховцев и гуляйпильцев покинули свои родные дома из-за постоянных обстрелов. О разрушениях сообщают их соседи, видящие ежедневные ужасы – пожары от прямых попаданий снарядов, разрушенные улицы, дома, школы, магазины и другие объекты инфраструктуры, не относящиеся к военным объектам.

Так, представители российской армии нанесли удары по многоэтажкам и частным домам жителей Орехова и Малой Токмачки. В домах повреждены окна и двери, шиферное покрытие на крышах, разрублены фасады зданий, разрушены дворы, заборы и хозяйственные здания", - говорится в сообщении.





Значительные разрушения прошедших суток понесли и квартиры ореховцев. Враг обстрелял многоэтажки, в результате чего деформированы фасады жилых помещений, снесены балконы, выбиты стекла в окнах. Автомобили, которые находились в гаражах недалеко от жилых кварталов, также получили значительные повреждения.

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"Относительно ситуации на гуляйпольском направлении военнослужащие РФ продолжают уничтожать районный центр и близлежащие поселковые пункты. Часть горожан вообще остались без своих домов, в домах других жителей сооружения претерпели значительные деформации. Также в селе Железнодорожном Пологовского района враг уничтожил склады с подсолнухом, которые сгорели за прошлые сутки из-за попадания снаряда", - добавили в ЗОВА.