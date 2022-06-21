Бородянка стала символом бессмысленной жестокости и насилия РФ, – премьер Люксембурга Беттель. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель посетил Бородянку.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Борондянка пострадала от российской агрессии и сегодня является символом бессмысленной жестокости и насилия. Ничто не может передать весь ужас произошедшего", - подчеркнул глава правительства Люксембурга.
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бо Арахамии, Гоги, Мустафа Найем во власти - ЖАЛКОЕ зрелище , в то время как украинцы гибнут на фронте ‼️‼️
Все, кто дружит и понимает хутина , теперь имеют ПЕЧАТЬ ЗЛА .
Потому так меняется риторика политиков после посещения мест геноцида.