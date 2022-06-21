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Бородянка стала символом бессмысленной жестокости и насилия РФ, – премьер Люксембурга Беттель. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель посетил Бородянку.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Борондянка пострадала от российской агрессии и сегодня является символом бессмысленной жестокости и насилия. Ничто не может передать весь ужас произошедшего", - подчеркнул глава правительства Люксембурга.

Смотрите: "Многочисленные человеческие потери, страдания и разрушения, которые продолжаются месяцами": премьеры Черногории и Албании посетили Ирпень и Бородянку. ВИДЕО

Бородянка стала символом бессмысленной жестокости и насилия РФ, – премьер Люксембурга Беттель 01
Бородянка стала символом бессмысленной жестокости и насилия РФ, – премьер Люксембурга Беттель 02
Бородянка стала символом бессмысленной жестокости и насилия РФ, – премьер Люксембурга Беттель 03
Бородянка стала символом бессмысленной жестокости и насилия РФ, – премьер Люксембурга Беттель 04
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Зелёные же выгнали Денисову, потому что им не показали видео с насилием. О каком насилии речь
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21.06.2022 12:42 Ответить
Вообще-то Денисова - типичная кацапка . На этой должности должен быть ЭТНИЧНЫЙ УКРАИНЕЦ.

бо Арахамии, Гоги, Мустафа Найем во власти - ЖАЛКОЕ зрелище , в то время как украинцы гибнут на фронте ‼️‼️
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21.06.2022 12:46 Ответить
Ну,в порівнянні з Лубінцем,кандидатуру якого плісняві внесли в ВР на місце обдусмена,Денисова набагато краща.Вона про звірства рашистів принаймі не мовчала
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21.06.2022 13:13 Ответить
У розв'язаній кацапами війні.
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21.06.2022 13:39 Ответить
Буча Ирпень Бородянка СТАЛИ экватором между добром и злом ДЛЯ ПОЛИТИКОВ
Все, кто дружит и понимает хутина , теперь имеют ПЕЧАТЬ ЗЛА .
Потому так меняется риторика политиков после посещения мест геноцида.
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21.06.2022 12:43 Ответить
це не така вже "безглузда" жорстокість московського сатанату, це - свідомий геноцид та знищення українського народу, москвою-ордою!
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21.06.2022 12:48 Ответить
 
 