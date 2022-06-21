Бородянка стала символом бессмысленной жестокости и насилия РФ, – премьер Люксембурга Беттель. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель посетил Бородянку.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Борондянка пострадала от российской агрессии и сегодня является символом бессмысленной жестокости и насилия. Ничто не может передать весь ужас произошедшего", - подчеркнул глава правительства Люксембурга.

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