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В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан иностранный гражданин по факту незаконного хранения, перевозки и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, гражданин иностранного государства организовал поставки и сбыт кокаина в Киеве в особо крупных размерах.

"В ходе досудебного расследования проведен ряд обысков, в ходе которых в автомобиле, по месту жительства задержанного и в помещении, где изготовлялось наркотическое средство, изъято около 2 кг кокаина, прекурсоры, оборудование для изготовления, фасовки наркотиков, денежные средства - около 3700 долларов США и 8000 грн, доллары США с признаками подделки, 2 предмета похожих на огнестрельное оружие, 21 патрон, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, документы с явными признаками подделки", - говорится в сообщении.

В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 01
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 02
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 03
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 04
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 05
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 06
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 07
В Киеве задержан иностранец с 2 кг кокаина на 11 млн грн, - Офис генпрокурора 08

Кроме того, отмечается, что стоимость изъятого наркотического средства составляет около 11 млн грн.

Смотрите: СБУ обезвредила преступную группировку, передававшую оккупантам разведданные и доходы от наркобизнеса. ВИДЕО

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении УКР ГУ Нацполиции в Киеве.
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Топ комментарии
+14
Невже Трахомонію затримали з товаром для главнюка
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21.06.2022 12:58
+14
"Це до нас!" - почувся крик з Банкової.
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21.06.2022 13:04
+11
от кого треба розстрілювати на місці незалежно від військового стану - так це наркоторгівців. Це убивче сміття треба прибирати
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21.06.2022 13:02
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Абхазька абєзяна отримала ніштяки від абрамовіча?
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21.06.2022 12:58 Ответить
не абрамовича а абрамовичей
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21.06.2022 13:31 Ответить
"Задержали иностранца," а иностранец - это кто, русский?
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21.06.2022 14:58 Ответить
Невже Трахомонію затримали з товаром для главнюка
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21.06.2022 12:58 Ответить
напевно лаврову віз
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21.06.2022 12:59 Ответить
от кого треба розстрілювати на місці незалежно від військового стану - так це наркоторгівців. Це убивче сміття треба прибирати
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21.06.2022 13:02 Ответить
За що розтрілювати? Може давай розтрілювати полуумних батьків, які не здатні змалку пояснити, що каку не слід їсти? Чи може краще самих нариків будимо вішать, бо їм насильно ніхто погань не згодовує?
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21.06.2022 17:05 Ответить
"Це до нас!" - почувся крик з Банкової.
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21.06.2022 13:04 Ответить
А іншим голосом пролунало - "відпустіть негайно, вибачіться і проведіть!".
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21.06.2022 13:09 Ответить
Колі катлєти курєр
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21.06.2022 13:07 Ответить
видать барижив, "потребітелі" здали.
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21.06.2022 13:11 Ответить
по каким визам граждане ********* попадают в Украину?
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21.06.2022 13:28 Ответить
На інших ресурсах пишуть,що це чмо народилось нарасєє ,потім жило в якійсь країні,де отримало громадянство.Звідти вже приперлося до нас .
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21.06.2022 13:35 Ответить
Теперь иностранного орангутанга закроют в помещении,
напоминающем тюремную камеру.
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21.06.2022 13:38 Ответить
На Банковскую курьер шел - заказ одного хрипатого клиента выполнял.
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21.06.2022 13:49 Ответить
Сьогодні в опі буде свято.
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21.06.2022 14:20 Ответить
Запхать в задницу и поджечь фитиль.
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21.06.2022 14:42 Ответить
Офіс Генпрокурора ставить палки Зе-Офісу? Якісь голови полетять.
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21.06.2022 14:59 Ответить
Цей кокс передадут на экспертизу в офіс президента))))
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21.06.2022 15:31 Ответить
Продайте москалям,гроші-ЗСУ !!!
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21.06.2022 16:04 Ответить
не поделился или мало занёс, дурбелик
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21.06.2022 21:34 Ответить
Тю, їхала собі людина в ОП, а ви ії затримали, у Бубочки тепер будуть круги під очима
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21.06.2022 22:58 Ответить
это же агар-агар. в кондитерских изделиях используется.
прекратите политические репрессии!
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22.06.2022 02:08 Ответить
Щось замало готівки для такої кількості "товару" і масштабів.
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22.06.2022 13:22 Ответить
 
 