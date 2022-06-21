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Луганщина (6249) обстрел (20267) Нацполиция (15750)

Рашисты за сутки 40 раз обстреляли Луганскую область из авиации и артиллерии. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Интенсивность обстрелов гражданской и промышленной инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск не утихает.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции.

Рашисты за сутки 40 раз обстреляли Луганскую область из авиации и артиллерии. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01

"За прошедшие сутки правоохранители задокументировали 40 обстрелов из артиллерии и авиации территории Луганщины. Разрушены или уничтожены 13 домов в Горном, 7 - в Новоивановке, во Врубовке разрушено учебное заведение, в Северодонецке и Лисичанске - промышленные объекты, враг объекты жизнеобеспечения. В результате обстрелов ранены и погибли. Авиационные удары нанесены по Устиновке, Малорязанцевому, Белогоровке и Горному", - говорится в сообщении.


Рашисты за сутки 40 раз обстреляли Луганскую область из авиации и артиллерии. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
Рашисты за сутки 40 раз обстреляли Луганскую область из авиации и артиллерии. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
Рашисты за сутки 40 раз обстреляли Луганскую область из авиации и артиллерии. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04

Также разоблачены 7 коллаборантов, которые активно сотрудничали с врагом и поддерживали оккупационные войска РФ. Зарегистрировано 3 уголовных производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 289 УК "Незаконное завладение транспортным средством". Полицейские получили 18 обращений по поводу пропажи без вести или потери связи с родными.

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Рашисты за сутки 40 раз обстреляли Луганскую область из авиации и артиллерии. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05
Рашисты за сутки 40 раз обстреляли Луганскую область из авиации и артиллерии. Есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06
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Если этого ****** не остановит мир , наше поколение не сможет восстановить разрушенные города. Идет полное уничтожение Украины.
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21.06.2022 14:59 Ответить
Разрушены или уничтожены 13 домов в Горном Источник: https://censor.net/ru/p3349273
Або некомпетентність, або помилка, або ще щось. Гірське, це в 60 км від Луганська, в бік Ростова, і повністю контролюється сепарами. Навіщо їм себе обстрілювати? Там взагалі немає бойових дій, і вже давно.
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21.06.2022 15:33 Ответить
Это за между Тошковкой и Лисичанском.
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21.06.2022 15:45 Ответить
Про те не знаю.
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21.06.2022 15:59 Ответить
 
 