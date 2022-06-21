В Полтавской области простились с десятью украинскими защитниками, погибшими в боях против российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Сегодня, 21 июня, возле Свято-Успенского собора в Полтаве провели панихиду за украинскими защитниками, погибшими от рук российских оккупантов.

Возле собора прощались с семью воинами, еще с тремя – в Лубенской громаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

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Штаб-сержант Панченко Вячеслав Миколайович проживав у селі Губське Лубенського району. Він народився 21 лютого 1980 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Головний сержант Улянко Сергій Васильович проживав у селі Хвощівка Хорольської ОТГ. Він народився 30 жовтня 1978 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Старший сержант Арсененко Володимир Андрійович проживав у Лубнах. Він народився 26 серпня 1983 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Солдат Тимошенко Юрій Григорович проживав у селі Колосівка Великобагачанської ОТГ. Він народився 14 серпня 1979 року. Загинув 30 травня поблизу населеного пункту Новолуганське Донецької області.

Старший сержант Мороз Руслан Ілліч проживав у селі Слободо-Петрівка Гребінківської ОТГ. Він народився 16 липня 1981 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Старший солдат Клименко Андрій Вікторович проживав у Полтаві. Він народився 29 червня 1970 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Старший солдат Пономаренко Роман Юрійович проживав у Хоролі. Він народився 27 листопада 1994 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Старший солдат Тихоненко Андрій Валерійович проживав у Хоролі. Він народився 22 березня 1996 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Солдат Васильченко Костянтин Миколайович проживав у Гадячі. Він народився 07 вересня 1986 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Солдат Пантелей Олексій Миколайович проживав у Лубнах. Він народився 29 березня 1985 року. Загинув 17 червня на Харківщині, внаслідок артилерійського обстрілу.

Поховали полеглих військовослужбовців з усіма військовими почестями в громадах за місцями проживання.

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