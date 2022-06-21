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Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате ракетного удара разрушено здание харьковского метрополитена. Следователи фиксируют последствия ночного обстрела.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате взрыва травмы получил 61-летний мужчина. С телесными повреждениями его доставили в больницу.

Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена 01
Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена 02
Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена 03
Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена 04
Последствия вражеского ракетного удара по депо харьковского метрополитена 05

По данным правоохранителей, 20 июня около 23:55 в результате вражеских обстрелов причинены разрушения одному из зданий харьковского метрополитена. Повреждена крыша, частично разрушены стены, выбиты оконные рамы. Взрывной волной повреждена стена напротив выхода из депо. Частично разрушены вагоны.

Сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского РУП №2 провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. Работа полиции проводилась совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

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Собранные материалы будут переданы в Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью российские войска обстреляли депо метрополитена, в результате чего один человек ранен.

Глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что в результате удара баллистической ракеты по инфраструктуре метрополитена повреждено по меньшей мере три поезда.

КП "Харьковский метрополитен" проинформировало, что "по техническим причинам движение поездов на участке Салтовской линии от станции "Академика Барабашова" к станции "Героев труда" временно приостановлено".
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Топ комментарии
+20
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21.06.2022 16:24
+18
Никакое ПВО не сможет перехватить такое количество ракет которые Пидоросия по нам выпускает. Только ответные удары по территории РФ могут остановить этот безнаказанный беспредел
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21.06.2022 16:27
+15
русня не жалеет многомилионные ракеты чтобы накрыть несколько стареньких вагонов харьковского метро и разрушить депо, которому тоже лет немало..., это просто геноцид и желание выпалить нашу жизнь дотла...
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21.06.2022 16:24
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Правила форума Совет форумчан
Таке відчуття, що того пво там і нема толком. Або, разом з іскандерами запускаються пів сотні пустишок.
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21.06.2022 16:15 Ответить
Вони іпашать іскандерами на мінімальній дистанції, хтось з русіш інженерів це вигадав. Потрібна зброя що вразить іскандери на малий відстані та потрібно вбити кацапського інженера.
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21.06.2022 16:23 Ответить
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21.06.2022 16:24 Ответить
А много их сбивали на максимальной дальности?
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21.06.2022 17:44 Ответить
русня не жалеет многомилионные ракеты чтобы накрыть несколько стареньких вагонов харьковского метро и разрушить депо, которому тоже лет немало..., это просто геноцид и желание выпалить нашу жизнь дотла...
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21.06.2022 16:24 Ответить
так балістичні ракети є складною ціллю і для нормального ПВО, а не тих раритетів, що у нас. До рашистів наші точки-У теж долітають іноді і ніхто не дивується
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21.06.2022 16:27 Ответить
Никакое ПВО не сможет перехватить такое количество ракет которые Пидоросия по нам выпускает. Только ответные удары по территории РФ могут остановить этот безнаказанный беспредел
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21.06.2022 16:27 Ответить
ППО немає ?
Завдяки нашим ППО на Харків падає на 6 або 4 ракети, а одна чи дві.
Дяка за нащі ППО. Слава Богу, слава ЗСУ
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21.06.2022 22:48 Ответить
Ну с этим все понятно - центр принятия решений, не перепутаешь
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21.06.2022 16:22 Ответить
Навіщо поїзди тримати у депо? можна їх усі заховати у підземних тонелях.
Нове депо потрібно робити підземним.
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21.06.2022 16:25 Ответить
Сховати можна в тунель можна, а обслуговувати поки що ні.
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21.06.2022 17:34 Ответить
На часі нашим військам теж почти знижувати цивільну інфраструктуру та орків в містах та селищах мокшандії.
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21.06.2022 16:33 Ответить
Зрозуміло одне що кацапи не бють по житловим мікрорайонам Харкова з одною причини -
нащі "Піони" перекривают весь Бєлгород, а це снаряд 200 мм., як що що, то жертв серед
"мирних" кацапів будо хоч відбавляй.
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21.06.2022 22:51 Ответить
Русские фашисты, шоб вы суки все повыздыхалы!
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22.06.2022 03:20 Ответить
 
 