Штурмовой беспилотник Akıncı с украинским двигателем впервые участвует в международных учениях в Турции. ФОТОрепортаж

Штурмовой БПЛА Akıncı компании Baykar Makina, на котором установлен двигатель украинского производства, впервые привлечен к международным учениям.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Штурмовой БПЛА Akıncı впервые принимает участие в учениях Anatolian Eagle-2022, которые проходят на базе 3-го главного реактивного командования в Конии с участием дружественных и союзных стран", - говорится в сообщении.

Также читайте: США приостановили продажу Украине четырех беспилотников Grey Eagle из-за опасений, что они могут попасть к россиянам, - СМИ



