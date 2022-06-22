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Штурмовой беспилотник Akıncı с украинским двигателем впервые участвует в международных учениях в Турции. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Штурмовой БПЛА Akıncı компании Baykar Makina, на котором установлен двигатель украинского производства, впервые привлечен к международным учениям.

Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Штурмовой БПЛА Akıncı впервые принимает участие в учениях Anatolian Eagle-2022, которые проходят на базе 3-го главного реактивного командования в Конии с участием дружественных и союзных стран", - говорится в сообщении.

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Штурмовой беспилотник Akıncı с украинским двигателем впервые участвует в международных учениях в Турции 01
Штурмовой беспилотник Akıncı с украинским двигателем впервые участвует в международных учениях в Турции 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Якби то в числі дружніх і союзних не виявилось підо(росії) 🤨
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22.06.2022 00:39
+6
Чекаємо від волонтерів "Армія забезпечена БПЛА, більше на їх гроші не збираємо".....
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22.06.2022 00:42
+5
Нардепу-колаборанту Ковальову під час війни виплатили 78 тис. грн з бюджету України. там є скріни
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22.06.2022 00:55
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Якби то в числі дружніх і союзних не виявилось підо(росії) 🤨
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22.06.2022 00:39 Ответить
Чекаємо від волонтерів "Армія забезпечена БПЛА, більше на їх гроші не збираємо".....
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22.06.2022 00:42 Ответить
так понимаю - локализация производства турецких БПЛА в Украине накрылась медным тазом (
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22.06.2022 00:50 Ответить
Я так розумію,що деякі"особливо просунуті юзери" очікують початок якогось військогого виробництва в Україні,щоб потім здати рашці його місцезнаходження для майбутнього обстрілу ракетами ?
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22.06.2022 08:57 Ответить
Я радий бачити це відео і добре, що в Байрактарів наші двигуни... Але після нашої "Мрії", якось сумно на це дивитися...
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22.06.2022 00:52 Ответить
А після махновських тачанок, як сумно дивитись на джипи...
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22.06.2022 08:25 Ответить
Нардепу-колаборанту Ковальову під час війни виплатили 78 тис. грн з бюджету України. там є скріни
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22.06.2022 00:55 Ответить
это подъёмные.
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22.06.2022 02:59 Ответить
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22.06.2022 04:19 Ответить
яким чином це до теми ?
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22.06.2022 08:55 Ответить
Тривалість доби 24 години.
Кучма другий президент України.
При кип'ятінні води, вона перетворюється на пар.
Все це до теми таке ж дотичне, як і ковальов.
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23.06.2022 18:06 Ответить
Трошки поправлю для гумору заголовок: Штурмовий безпілотник Akıncı з українським двигуном І НА УКРАЇНСЬКИХ ****** уперше бере участь у міжнародних навчаннях у Туреччині ! Джерело: https://censor.net/ua/p3349407
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22.06.2022 01:08 Ответить
Навчання можна і на Херсонщині провести. В обстановці максимально наближеній до бойової.
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22.06.2022 01:11 Ответить
"Акинджи" турецькою - "легка кавалерія".
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22.06.2022 01:20 Ответить
налётчик
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22.06.2022 03:01 Ответить
один ОЧІкуваний недолік.

Безпілотник БІльший стандартних Байрактарів..

тобто більша (думаю на порядок) можливість збиття російськими стандартними засобами ППО...

і ціна буде точно не 5 мільйонів доларів...

жаль ,що Байден(демократи Сша) передумав надати Україні 4 подібні безпілотники..

як пояснив"у зв"язку з можливістю перехоплення технології " рашкою..

так,Єрмак З ЗАДОВЛЕННЯМ би це зробив..Але ХТО ЙОМУ ЦЕ ДАСТЬ ? )
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22.06.2022 09:06 Ответить
 
 