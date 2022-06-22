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Штурмовой беспилотник Akıncı с украинским двигателем впервые участвует в международных учениях в Турции. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Штурмовой БПЛА Akıncı компании Baykar Makina, на котором установлен двигатель украинского производства, впервые привлечен к международным учениям.
Об этом сообщает министерство национальной обороны Турции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Штурмовой БПЛА Akıncı впервые принимает участие в учениях Anatolian Eagle-2022, которые проходят на базе 3-го главного реактивного командования в Конии с участием дружественных и союзных стран", - говорится в сообщении.
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Кучма другий президент України.
При кип'ятінні води, вона перетворюється на пар.
Все це до теми таке ж дотичне, як і ковальов.
Безпілотник БІльший стандартних Байрактарів..
тобто більша (думаю на порядок) можливість збиття російськими стандартними засобами ППО...
і ціна буде точно не 5 мільйонів доларів...
жаль ,що Байден(демократи Сша) передумав надати Україні 4 подібні безпілотники..
як пояснив"у зв"язку з можливістю перехоплення технології " рашкою..
так,Єрмак З ЗАДОВЛЕННЯМ би це зробив..Але ХТО ЙОМУ ЦЕ ДАСТЬ ? )