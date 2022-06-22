В Северодонецке продолжаются уличные бои, враг приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку - Гайдай. ФОТО

Войска РФ приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту".

На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одну из проходных химического объединения.













"Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового", – сообщил Гайдай 22 июня утром.

"Трудно на Попаснянском направлении. Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного", – добавляет глава региона.

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Известно, что в Горном за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.

"Под плотным огневым давлением сейчас и Лисичанск. Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Есть менее трех раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ", - добавил глава Луганщины.