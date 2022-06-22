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В Северодонецке продолжаются уличные бои, враг приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту".

На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одну из проходных химического объединения.

В Северодонецке продолжаются уличные бои, враг приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку - Гайдай 01
В Северодонецке продолжаются уличные бои, враг приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку - Гайдай 02
В Северодонецке продолжаются уличные бои, враг приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку - Гайдай 03
В Северодонецке продолжаются уличные бои, враг приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку - Гайдай 04
В Северодонецке продолжаются уличные бои, враг приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку - Гайдай 05
В Северодонецке продолжаются уличные бои, враг приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку - Гайдай 06

"Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового", – сообщил Гайдай 22 июня утром.

"Трудно на Попаснянском направлении. Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного", – добавляет глава региона.

Смотрите: Штурмовой беспилотник Akıncı с украинским двигателем впервые участвует в международных учениях в Турции. ФОТОрепортаж

Известно, что в Горном за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.

"Под плотным огневым давлением сейчас и Лисичанск. Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Есть менее трех раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ", - добавил глава Луганщины.
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Топ комментарии
+14
Орки знищують все , що стоїть і все , що рухається , і цим жахіттям керує
кремлівський , злобний карлик, який перед смертю хоче напитися чужоі крові 😠
Коли вже , цьому чорту , допоможуть відійти на той світ ?
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22.06.2022 08:40
+12
Печально но не готовность к войне дорого стоит
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22.06.2022 09:40
+8
жах такий(((
треба відступати, що ж.
он експерти кажуть, що Лисичанськ стоїть на горі, нашим там буде простіше відбиватися.
гіркін, наволоч, каже, що рашисти вже видохлись, а вони щось ніяк(
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22.06.2022 08:40
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Печально, но надо ретироваться...
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22.06.2022 08:39 Ответить
Печально но не готовность к войне дорого стоит
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22.06.2022 09:40 Ответить
Орки знищують все , що стоїть і все , що рухається , і цим жахіттям керує
кремлівський , злобний карлик, який перед смертю хоче напитися чужоі крові 😠
Коли вже , цьому чорту , допоможуть відійти на той світ ?
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22.06.2022 08:40 Ответить
Эти дебилы берут количеством мяса обстрелов налетов выпущенных Бом снарядов мин ракет..чтобы 4 месяца брать 10 сортные населенные пункты типа выйти на админграницк луганской области я задаю вопрос Зеленскому Раде Правительству а если сейчас взять и ликвидировать Луганскую область объявив ее например Днепропетровской в целом как там насчёт ЛНР будет и границ области не надо цепляется за области у нас Унитарное государство область не была и не может быть самостоятельным субъектом международного права с Крымом ситуация иная мы сами область в конституции по дурости нарекли автономной республикой хотя в статье 2 конституции если не ошибаюсь заявили об унитарности Украины а потом забыли и влепили АРК...в этой связи Конституция 1996 года никчемная ее надо анулировать и вернуть в работу конституцию 1978 года УССР УКРАИНА которая была с 1991 год по 1996 год 28 июня...
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22.06.2022 08:57 Ответить
Ну і як це зупинить путіна? Його ціль - винищення України і українців. А як цьому завадять межі, кордони, Конституція...
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22.06.2022 09:23 Ответить
украинцев уничтожали, еще когда вывозили с территории Украины на московию, а в их дома завозили эшелонами диких и голодных злых кацапов. Это касается также и Северодонецка.
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22.06.2022 11:26 Ответить
там Патрушев або Медведев похлеще і ********* за ***** навіть
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22.06.2022 09:04 Ответить
жах такий(((
треба відступати, що ж.
он експерти кажуть, що Лисичанськ стоїть на горі, нашим там буде простіше відбиватися.
гіркін, наволоч, каже, що рашисти вже видохлись, а вони щось ніяк(
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22.06.2022 08:40 Ответить
А чого ми маємо слухати того тиркіна, якому чи не єдиному на парашці дозволено критикувати армію. Нічого підозрілого ?
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22.06.2022 08:42 Ответить
звичайно ж ні, у нього запросто може бути своє завдання на цій війні, наприклад, замилювати нам очі. але й інші кажуть, що людей у них уже немає, а їх резерви не годяться нікуди.
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22.06.2022 08:52 Ответить
ніхто нікого не ловить, безліч людей готові воювати, хочуть воювати і вже воюють.
про "з електричок знімають" ми вже чули, у 2015-му.
он по києву тисячі здорових мужиків лазять, і бухають, і ніхто не париться ніякими кепськими справами, які роздувають боти з реєстрацією 18 червня.
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22.06.2022 09:48 Ответить
Лахта скора у буряков самцы закончацца, а мардва по лесам и ****** хаваицца. Какая мабилибзация. Мардву усягда палками на ваину гнали, еси паймают.
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22.06.2022 10:32 Ответить
Там весь кулак русни, не удивительно что они продавливают, соотношение кол-ва арты и техники один к десяти...
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22.06.2022 08:43 Ответить
А може треба «проста перестать стрелять»?
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22.06.2022 08:45 Ответить
не перстанут пока орків не знищити самі не перестанут
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22.06.2022 09:05 Ответить
(22.06.2022 р)
Який молодий, а вже "правдоруб"...
Жми свою цюцюрку, опудало...
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22.06.2022 09:21 Ответить
Ще раз, жми цюцюрку, адекватний...
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22.06.2022 09:51 Ответить
А є ще 3 ти тупий подоляцький троль, шашликів в "мае" наївся? асфальтом за 250 млрд. насолодився у Маріку, Ірпені,Бучі?
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22.06.2022 09:56 Ответить
Еще и паржать паприколу
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22.06.2022 09:46 Ответить
Да лущее бамбить моськов ядреными бамбами.
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22.06.2022 10:33 Ответить
Втримаєте, витримаєте і переможите. Україна зубата,козацька і вільна. Високою ціною,але переможете.
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22.06.2022 08:47 Ответить
важко судити і коментувати що там насправді, вже ніби й зброю Захід поставив..Дивно що не наноситься відволікаючий удар на інших напрямках
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22.06.2022 08:49 Ответить
Наївний як дитина.
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22.06.2022 09:23 Ответить
Интересно, рыжая ма..да все еще там? Допомогае та контролюе?
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22.06.2022 08:55 Ответить
Безуглая -безмозглая ,смотрящая от д'Ерьмака⁉️
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22.06.2022 09:01 Ответить
Бідоносець побував в Лисичанску приніс біду-Президент Володимир Зеленський таємно відвідав Лисичанськ

За словами Мар'яни Безуглої, глава держави приїжджав на фронт під обстрілами, щоб підтримати військовослужбовців і на власні очі побачити ситуацію на передовій.

Президент України Володимир Зеленський таємно приїжджав до Лисичанська. Про це у своєму Facebook розповіла народна депутатка від фракції "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка вже кілька тижнів перебуває у прифронтовому місті.Він приїхав тоді під обстрілами, потай, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був із нами", - додала Мар'яна Безугла, розповідаючи про поїздку президента до Лисичанська.
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22.06.2022 09:08 Ответить
Студийная поездка
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22.06.2022 09:44 Ответить
Та звісно, що був із вами, але причому тут Лисичанськ?
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22.06.2022 12:29 Ответить
Бідоносець,******
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23.06.2022 09:37 Ответить
Нісенітниця воювати на Луганщині без повного звільнення Донеччини. А для звільнення Донеччини потрібно перекрити перешийок, а для цього треба звільнення Херсонщини. Потім Запоріжжя. Чому все робиться з точністю до навпаки незрозуміло.
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22.06.2022 09:35 Ответить
тому шо хтось дуже хоче пасрідінє Дніпра домовитись
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22.06.2022 09:36 Ответить
так воюють же й на Херсонщині. кожен день посуваються потроху. вже, пишуть, відтіснили орків до другої лінії оборони.
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22.06.2022 09:50 Ответить
Если Лисичанск будет вести активную оборону ***** положит под ним всю свою биобыдлоту.Его немцы 8 месяцев взять не могли. Понятно, что нам не хватает артиллерии, но наши хлопцы и так делают невозможное. Будь ты проклята россея.
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22.06.2022 10:04 Ответить
Якщо обстановка потребує відступу , треба відступати , найдорожче особовий склад, головне як умога більше класти кацапів... бо *** них головне території , а не оюди, для нас навпаки
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22.06.2022 10:49 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.06.2022 11:10 Ответить
Головного керівника України-бєнюоманського на передову...хай захищає те ,що здав
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23.06.2022 09:34 Ответить
 
 