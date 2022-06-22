В Северодонецке продолжаются уличные бои, враг приближается к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту".
На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одну из проходных химического объединения.
"Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Воронового", – сообщил Гайдай 22 июня утром.
"Трудно на Попаснянском направлении. Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного", – добавляет глава региона.
Известно, что в Горном за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.
"Под плотным огневым давлением сейчас и Лисичанск. Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Есть менее трех раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ", - добавил глава Луганщины.
Пожалуйста, подождите...
кремлівський , злобний карлик, який перед смертю хоче напитися чужоі крові 😠
Коли вже , цьому чорту , допоможуть відійти на той світ ?
треба відступати, що ж.
он експерти кажуть, що Лисичанськ стоїть на горі, нашим там буде простіше відбиватися.
гіркін, наволоч, каже, що рашисти вже видохлись, а вони щось ніяк(
про "з електричок знімають" ми вже чули, у 2015-му.
он по києву тисячі здорових мужиків лазять, і бухають, і ніхто не париться ніякими кепськими справами, які роздувають боти з реєстрацією 18 червня.
Який молодий, а вже "правдоруб"...
Жми свою цюцюрку, опудало...
За словами Мар'яни Безуглої, глава держави приїжджав на фронт під обстрілами, щоб підтримати військовослужбовців і на власні очі побачити ситуацію на передовій.
Президент України Володимир Зеленський таємно приїжджав до Лисичанська. Про це у своєму Facebook розповіла народна депутатка від фракції "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка вже кілька тижнів перебуває у прифронтовому місті.Він приїхав тоді під обстрілами, потай, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був із нами", - додала Мар'яна Безугла, розповідаючи про поїздку президента до Лисичанська.