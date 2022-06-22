РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10087 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
6 516 8
дети (6020) обстрел (20039) пляж (244) Донецкая область (7112) Кириленко Павел (622)

Рашисты кассетными снарядами обстреляли пляж озера в Донецкой области. Один человек погиб. Среди раненых – 6 детей, - Кириленко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие армии РФ нанесли удар по пляжу в городе Часов Яр. Есть погибшие и раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Рашисты кассетными снарядами обстреляли пляж озера в Донецкой области. Один человек погиб. Среди раненых – 6 детей, - Кириленко 01

"Шестеро раненых детей — следствие вчерашнего обстрела Часова Яра. Россияне нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка, что в черте города. По предварительной информации, использовали кассетные снаряды. Всего в результате обстрела погиб 1 человек, 11 получили ранения. Это еще одно военное преступление. россиян на нашей земле. Все тщательно документируем. За все придется отвечать!", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты вновь ударили по Каменскому, - Запорожская ОВА. ФОТОрепортаж


Рашисты кассетными снарядами обстреляли пляж озера в Донецкой области. Один человек погиб. Среди раненых – 6 детей, - Кириленко 02
Рашисты кассетными снарядами обстреляли пляж озера в Донецкой области. Один человек погиб. Среди раненых – 6 детей, - Кириленко 03
Рашисты кассетными снарядами обстреляли пляж озера в Донецкой области. Один человек погиб. Среди раненых – 6 детей, - Кириленко 04
Рашисты кассетными снарядами обстреляли пляж озера в Донецкой области. Один человек погиб. Среди раненых – 6 детей, - Кириленко 05
Рашисты кассетными снарядами обстреляли пляж озера в Донецкой области. Один человек погиб. Среди раненых – 6 детей, - Кириленко 06
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прифронтова межа, йде війна! Чим думають???? Напевне нічим думать.
показать весь комментарий
22.06.2022 09:03 Ответить
Тупоголовий люмпен.
показать весь комментарий
22.06.2022 13:20 Ответить
Що вони робили на пляжі чи обов'язково засмагати в зоні війни
показать весь комментарий
22.06.2022 09:54 Ответить
війна, а вони на пляжі, ну що сказати, від дебілів треба країну очищати, відвезіть туди всю вату, можете навіть автобуси організувати.
показать весь комментарий
22.06.2022 10:10 Ответить
показать весь комментарий
22.06.2022 10:36 Ответить
А чим думають кияни, які влаштовують ******** на закритих пляжах?
показать весь комментарий
22.06.2022 10:44 Ответить
Дуплом
показать весь комментарий
22.06.2022 15:08 Ответить
Довбні зелені
показать весь комментарий
22.06.2022 15:07 Ответить
 
 