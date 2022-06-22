Рашисты кассетными снарядами обстреляли пляж озера в Донецкой области. Один человек погиб. Среди раненых – 6 детей, - Кириленко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие армии РФ нанесли удар по пляжу в городе Часов Яр. Есть погибшие и раненые.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Шестеро раненых детей — следствие вчерашнего обстрела Часова Яра. Россияне нанесли удар по пляжу на озере Золотая Рыбка, что в черте города. По предварительной информации, использовали кассетные снаряды. Всего в результате обстрела погиб 1 человек, 11 получили ранения. Это еще одно военное преступление. россиян на нашей земле. Все тщательно документируем. За все придется отвечать!", - говорится в сообщении.
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