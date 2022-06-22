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война (46486) зерно (995) Николаевская область (1867) обстрел (20039) пожар (5556) пшеница (57) ГСЧС (4479)

Из-за вражеских обстрелов за последние сутки на Николаевщине сгорело более 80 гектаров пшеницы, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне целенаправленно убивают мирных украинцев и сжигают наши поля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, в Николаевской области в результате российских обстрелов только за последние сутки сгорело более 80 гектаров пшеницы.

"Впрочем, благодаря работе спасателей удалось не допустить, чтобы огонь перекинулся еще на 215 гектаров зерновых культур. Всего за сутки 21 июня на территории Николаевской области зарегистрировано 19 пожаров, в результате боевых действий - 8", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине пожарные спасли от огня пшеничное поле площадью 90 га. ФОТО

Из-за вражеских обстрелов за последние сутки на Николаевщине сгорело более 80 гектаров пшеницы, - ГСЧС 01
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Топ комментарии
+11
Не давали сіяти, а тепер не дають зібрати врожай. Я казав що так і буде.
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22.06.2022 09:55
+7
Мали передбачити про спалювання полів зернових. Поділити зараз поля з пшеницею на квадрати, межі яких будуть переорані смуги. Щоб згоріло не все при влучанні.
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22.06.2022 10:16
+6
А тепер питання - чи потрібно вивозити в Африку і Азію пшеницю, рятуючи жабоїдів і фріців від навали голодних біженців можна вважати закритим. Жодного транспорту із зерном з України доки ми не будемо мати стратегічного запасу мінімум на 2 роки вперед. Вже всім повинно бути зрозуміло, що кацапня планує повторити голодомор 1932-33 років. Зараз кацапи, мабуть, локті кусають, що перекрили нам морські шляхи і ми не змогли вивезти зерно. Поспішили вони і нам це зіграло на руку - зерно залишається в Україні.
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22.06.2022 10:12
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Поверніть Марченка на той напрямок!!!
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22.06.2022 09:51 Ответить
Так він поряд,рукою подати. А те що обстріли і регулярно, то оборона не ахті. ППО кругом є і інтелектуальне і з людськими ресурсами
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22.06.2022 09:56 Ответить
Не давали сіяти, а тепер не дають зібрати врожай. Я казав що так і буде.
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22.06.2022 09:55 Ответить
Я теж знала, що так буде. Орда знищуе все. Для них н1чого святого на мае, н1 д1тей, н1 хл1ба.
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22.06.2022 10:19 Ответить
війна буде довгою через те що росія має достаній приплив грошей ,а нам вони перекривають можливість заробити,бо агросектор ще щось приносив країні з валюти..потрібно знищувати нафтопереробну галузь росії (НПЗ)та бази зберігання, тоді вони фізично не зможуть переробити чи вивезти ті об'єми нафти які добуваються що завдасть головного удару по їх прибутках,немає грошей-немає війни.
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22.06.2022 10:19 Ответить
А тепер питання - чи потрібно вивозити в Африку і Азію пшеницю, рятуючи жабоїдів і фріців від навали голодних біженців можна вважати закритим. Жодного транспорту із зерном з України доки ми не будемо мати стратегічного запасу мінімум на 2 роки вперед. Вже всім повинно бути зрозуміло, що кацапня планує повторити голодомор 1932-33 років. Зараз кацапи, мабуть, локті кусають, що перекрили нам морські шляхи і ми не змогли вивезти зерно. Поспішили вони і нам це зіграло на руку - зерно залишається в Україні.
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22.06.2022 10:12 Ответить
Мали передбачити про спалювання полів зернових. Поділити зараз поля з пшеницею на квадрати, межі яких будуть переорані смуги. Щоб згоріло не все при влучанні.
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22.06.2022 10:16 Ответить
У серпні, коли жнива буде, от тоді кацапи повеселяться, полихать буде все. А наші зелені довбні шукають можливість продати, те що є, ну а якже, чорножопі папуаси повинні бути ситі.
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22.06.2022 10:18 Ответить
Ти дурак, намагаються продати, щоб хоч якісь гроші були. Економіка не працює.
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22.06.2022 10:29 Ответить
Ти опудало, навчись спілкуваться с людьми, мразота! А я подивлюсь на них, як вони у кінці року будуть зерно шукати по всьому світу.
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22.06.2022 10:35 Ответить
Ти тупий дибіл, а не людина.
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22.06.2022 11:12 Ответить
Це ти, людина? Гівно - твоє ім'я.
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22.06.2022 13:11 Ответить
ти або московський бот, або корисний дурень: зерна у нас минулорічного навіть зараз ще лишнього. А спалити все не дамо. Горітиме лише в тих, хто не організує поділ великих ділянок на менші. На Полтавщині зараз дощі, хер шо загориться. А далі будемо й ночувати з тракторами в полі. Чи то ватник який підпалить, чи з повітря що - все одно погасимо. Так шо перестань свистіть. Нам, виробникам, продаж потрібний. А не так як енкаведісти в 1933 половину хліба відібраного в селян просто згноїли в буртах.
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22.06.2022 11:48 Ответить
Барани туполобі, навчитися спілкуватись. Подивимось що буде у кінці року.
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22.06.2022 13:10 Ответить
нумо порахуємо: 80 га на 3 тони з га це - 240 тон. перемножим на собівартість скажімо 2 тисячі гривень тона. тобто коштує спалене зерно 480 тисяч гривень мінімум. Хіба за такі гроші не варто було потурбуватися і тримати вахтовий трактор з дисками, аби згоріло всього 10 чи й менше гектарів поля?
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22.06.2022 11:54 Ответить
От і не поспішайте вивозити минулорічний врожай - ще нам голодомору не вистачало.
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22.06.2022 12:39 Ответить
Вот и кто идиот? Во время войны засеять легковоспламеняющийся урожай.
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22.06.2022 15:10 Ответить
 
 