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Из-за вражеских обстрелов за последние сутки на Николаевщине сгорело более 80 гектаров пшеницы, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне целенаправленно убивают мирных украинцев и сжигают наши поля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, в Николаевской области в результате российских обстрелов только за последние сутки сгорело более 80 гектаров пшеницы.
"Впрочем, благодаря работе спасателей удалось не допустить, чтобы огонь перекинулся еще на 215 гектаров зерновых культур. Всего за сутки 21 июня на территории Николаевской области зарегистрировано 19 пожаров, в результате боевых действий - 8", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине пожарные спасли от огня пшеничное поле площадью 90 га. ФОТО
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