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Фотографа Левина россияне казнили после пыток, - "Репортеры без границ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

"Репортеры без границ" считают, что украинского журналиста и фотографа Макса Левина и его друга, солдата Алексея Чернышова российские солдаты казнили под Киевом сознательно, вероятно, после допросов и пыток.

Об этом сообщили "Репортеры без границ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Организация обнародовала отчет о работе в Украине двух следователей, с 24 мая по 3 июня выяснявших обстоятельства гибели Левина. Согласно их выводам, фотографа и его друга и охранника казнили российские солдаты в лесу под Киевом, возможно - после допросов и даже пыток.

Тела Левина и Чернышова нашли 1 апреля в лесу близ села Мощун, в 20 км к северу от Киева. Двое мужчин были убиты 13 марта.

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Руководитель следственного отдела RSF Арно Фроже и французский военный фоторепортер Патрик Шовель, работавший с Левиным на Донбассе в конце февраля, больше недели собирали в Украине доказательства и подсказки об обстоятельствах смерти Левина.

Они пришли к выводу, что Левина и Чернышова хладнокровно казнили. На основе собранной информации и доказательств следователи RSF смогли восстановить события.

10 марта Левин потерял свой беспилотник в лесу близ Мощуна, пытаясь получить кадры военного вторжения России в этот район.

Когда через три дня он вернулся в эти леса, россияне уже занимали часть леса. Местность была враждебная, но Левин хотел вернуть свой беспилотник, потому что был убежден, что последние снимки, которые он сделал, очень важны. Ему это не удалось.

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Представители RSF прибыли в Украину 24 мая, спустя почти два месяца после деоккупации. Однако местность все еще была опасна: россияне оставили ловушки и взрывные устройства. В деревне до сих пор чувствуется запах гари, земля усыпана обломками бронетехники, половина домов разрушена, немногочисленные жители травмированы.

В сопровождении сотрудников сил безопасности Украины RSF удалось определить место преступления. Обугленный "Форд Маверик" Левина все еще был там.

Фотографа Левина россияне казнили после пыток, - Репортеры без границ 01

На месте происшествия специалисты RSF нашли несколько пуль, а также документы, удостоверяющие личность Чернышова, и обнаружили 14 пуль в его автомобиле.

Фотографа Левина россияне казнили после пыток, - Репортеры без границ 02

Несколько предметов с возможными следами ДНК, которые свидетельствуют о присутствии российских солдат очень близко к месту убийства Левина и Чернышова, также были идентифицированы RSF, и некоторые из них были изъяты.

На последнем этапе поиска, инициированного RSF, металлоискатели обнаружили пулю, которая, вероятно, попала в Левина.

Фотографа Левина россияне казнили после пыток, - Репортеры без границ 03

"Репортеры без границ" не смогли получить ответы на все интересующие их вопросы, но выдвинули две гипотезы о том, как могли развиваться события. Организация надеется, что однажды доказательства приведут к установлению лиц, совершивших это двойное убийство.

Генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар отметил, что "анализ фотографий с места преступления, сделанных на месте наблюдений и изъятых вещественных доказательств четко указывают на казнь, которой, возможно, предшествовал допрос или даже пытки".

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Он добавил, что Макс Левин и его друг заплатили жизнью за борьбу за достоверную информацию, поэтому RSF будет бороться, чтобы идентифицировать и найти тех, кто их казнил.

Представителей RSF приняли заместитель генпрокурора Украины, начальник отдела расследования преступлений против СМИ и руководитель прокуратуры Киевской области.

Арно Фроже был официально допрошен СБУ в качестве свидетеля в Киеве 1 июня. RSF передали девять улик, собранных на местах, и флешку с несколькими десятками фотографий с места преступления, сделанных Патриком Шовелем.
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Топ комментарии
+31
Те саме питання можно задавати усім хто на фронті - навіщо вони туди поперлися, і всім коригувальникам, та розвідникам. На втраченому безпілотнику могли бути свіжі фото де саме русня розмістила техніку.
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22.06.2022 12:22
+16
-чоловік загинув від рук росо-окупантів , виконуючи свої робочі задачі .
Подяка таким людям , яким не "всё равно" ... Пам'ять збереже на завжди спогади про небайдужих ...
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22.06.2022 12:51
+12
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22.06.2022 12:36
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Навіщо він він туди поперся? Ну втратив безпілотник - ну і чорт з ним. Інший би купив. А так і сам загинув, і людину іншу також з собою забрав. І все заради якихось фоток.
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22.06.2022 12:12 Ответить
Те саме питання можно задавати усім хто на фронті - навіщо вони туди поперлися, і всім коригувальникам, та розвідникам. На втраченому безпілотнику могли бути свіжі фото де саме русня розмістила техніку.
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22.06.2022 12:22 Ответить
Свіжі? Три дні вже на той момент минуло.
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22.06.2022 14:28 Ответить
ну деяким людям речі важливіші за життя. одна знайома тітка вирішила лишитися в лисичанську бо кролів треба доглядати. нещодавно її вбило уламком. треба їй ті кролі тепер?
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22.06.2022 12:14 Ответить
Фанатізм до добра не доводить - ніякий безпілотник не коштує людського життя
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22.06.2022 12:17 Ответить
видимо орки считают иначе
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22.06.2022 12:25 Ответить
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22.06.2022 12:36 Ответить
Пуля на фото не стреляная. Ее достали из гильзы.
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22.06.2022 12:43 Ответить
ну все пипец теперь! ты поломал всю линию обвинения!
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22.06.2022 12:48 Ответить
Так лажать просто непрофессионально.
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22.06.2022 14:28 Ответить
Експерд ?
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22.06.2022 13:11 Ответить
-чоловік загинув від рук росо-окупантів , виконуючи свої робочі задачі .
Подяка таким людям , яким не "всё равно" ... Пам'ять збереже на завжди спогади про небайдужих ...
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22.06.2022 12:51 Ответить
Подавляющее большинство коптеров дублируют снимки на телефон или планшет управления. Конечно, качество не такое как на карте коптера лежит, но стоило из-за этого рисковать? Это всего лишь версия, кто знает как там на самом деле было...
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22.06.2022 13:38 Ответить
Нема слів, жили собі люди на своїй землі, прийшла орда - вбивають, катують а самі неосвічені, брудні, дикі і це все в 21 столітті
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22.06.2022 16:19 Ответить
Всі оки хто приймав участь в війні в Україні повинні бути зніщені.Всі до одного !Через рік два 5 не важливо але всіх знищити !І всіх тих кто радів вбивствам українців за грати .
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22.06.2022 17:09 Ответить
ТАК А ЦЕРКОВЬ ДЛЯ ЧЕГО !!!??? КОГО ПРОЩАТЬ !!!???
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22.06.2022 23:30 Ответить
 
 