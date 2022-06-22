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СБУ предотвратила хищение комплектующих к самолетам ВСУ на 10 млн грн. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности ликвидировала очередную угрозу обороноспособности нашего государства – в частности, схему хищения комплектующих к боевым самолетам на одном из госпредприятий в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

СБУ предотвратила хищение комплектующих к самолетам ВСУ на 10 млн грн 01

"Злоумышленники пытались незаконно реализовать партию запчастей к авиадвигателям на общую сумму более 10 млн грн. Благодаря оперативному реагированию контрразведки СБУ в собственность государства вернули более полутысячи наименований продукции, которой достаточно для ремонта десятков единиц военной авиатехники. Установлено, что схему организовало руководство госпредприятия. Должностные лица "списывали" комплектующие как непригодные для использования и складировали их в закрытых помещениях завода.

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Затем они пытались "провести" угнанный товар по фиктивной процедуре закупки под видом приобретения новых запчастей и агрегатов. Для этого использовали аффилированные коммерческие структуры и вносили недостоверные сведения в отчетную документацию", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Напоїти чаєм, дать булку і позвонить куратору і пожалітись на сбу.... та отпустить на поруки.
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22.06.2022 14:35 Ответить
Надо расстрелять прилюдно некоторых чтобы другим неповадно было..
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22.06.2022 21:57 Ответить
Така "схема" працює десятки років. У нас на одному заводі років десять тому так "виготовляли" комплектуючі до БМП-шних гармат. Знімали зі старої техніки, наводили "блиск" і потім "продавали" державі під виглядом нових. Хоча то якась така деталь, що зносу практично немає. СБУ взяла директора за сраку, а той завіз два мішки грошей у Київ, та й порішали на тому.
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22.06.2022 14:57 Ответить
в военное время за такое сразу
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22.06.2022 15:35 Ответить
Хлопці ракетні дивізіони хавали на Поліссі, всі були при справах і СБУ обовязково була в долі, інакше ...... В 30 роки для НКВДистів, нечистих на руку, офіційно запроводили основу для звільнення і арешт це самозабезпечення і самозбагачення (хабарництво). В період репресій до 40 відсотків репресованих мали таке клеймо. Зараз практика простіша. Направляють на хлібнупосаду на визначений строк, а потім іншого.
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22.06.2022 15:42 Ответить
Давно пора було. Цей одеський завод розкрадається вже десятки років. На його керівництво вже давно тюремні нари чекають.
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22.06.2022 18:53 Ответить
Головний ворог - це українські гниди.
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23.06.2022 01:26 Ответить
 
 