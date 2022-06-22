Предприниматель Громыко передал ВСУ свой вертолет: Три месяца экспертиз и сбора документов, чтобы закрыть возбужденное СБУ дело. ФОТО

Украинский бизнесмен и общественный деятель Александр Громыко передал Вооруженным силам Украины свой вертолет MBB BO-105, приобретенный ранее в США.

Об этом он сообщил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот вертолет MBB BO-105, который я передал на службу в ВСУ, был куплен мной несколько лет назад и раньше был военным (в интернете много фото с навесным вооружением) и за счет невероятной маневренности предназначался для разведки и эвакуации раненых (медицинские ноши удобно заходят. через багажник к переднему креслу). В США с него сняли все военное оборудование, и оно стало гражданским. Предыдущий американский владелец показал мне, на какие акробатические трюки способен этот вертолет (вот видео пилота Red Bull на аналог вертолете), я был поражен и купил его по хорошей цене", - отметил он.

По его словам, управлять этим вертолетом было одно удовольствие, ведь за счет мощных двух газотурбинных двигателей и удачной конструкции он прощает многие ошибки неопытным пилотам.

Громыко уточнил, что вертолет из США пришел в контейнере в порт Одесса и в отношении него СБУ сразу возбудило уголовное дело за незаконный ввоз военного вертолета.

"Три месяца экспертиз и сбора документов - надо было доказать, что вертолет уже в США летал как гражданский и закрыть дело, поставить его на украинский учет. На этом мои приключения с эксплуатацией вертолета не закончились, но об этом расскажу в другой раз. Теперь пришло время. вернуть этому вертолету боевое назначение и об этом уже позаботится военная авиация ВСУ. Вертолет в хорошем состоянии и может спасти тяжелораненых с передовой быстро доставив их в лучшие больницы Украины", - продолжает предприниматель.

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"Пилоту ВСУ, который будет выполнять на нем особые задачи, хочу пожелать удачи и многих героических наград, которые он получит живым и здоровым после нашей победы", - резюмирует он.