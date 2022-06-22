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Предприниматель Громыко передал ВСУ свой вертолет: Три месяца экспертиз и сбора документов, чтобы закрыть возбужденное СБУ дело. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский бизнесмен и общественный деятель Александр Громыко передал Вооруженным силам Украины свой вертолет MBB BO-105, приобретенный ранее в США.

Об этом он сообщил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот вертолет MBB BO-105, который я передал на службу в ВСУ, был куплен мной несколько лет назад и раньше был военным (в интернете много фото с навесным вооружением) и за счет невероятной маневренности предназначался для разведки и эвакуации раненых (медицинские ноши удобно заходят. через багажник к переднему креслу). В США с него сняли все военное оборудование, и оно стало гражданским. Предыдущий американский владелец показал мне, на какие акробатические трюки способен этот вертолет (вот видео пилота Red Bull на аналог вертолете), я был поражен и купил его по хорошей цене", - отметил он.

Предприниматель Громыко передал ВСУ свой вертолет: Три месяца экспертиз и сбора документов, чтобы закрыть возбужденное СБУ дело 01

По его словам, управлять этим вертолетом было одно удовольствие, ведь за счет мощных двух газотурбинных двигателей и удачной конструкции он прощает многие ошибки неопытным пилотам.

Громыко уточнил, что вертолет из США пришел в контейнере в порт Одесса и в отношении него СБУ сразу возбудило уголовное дело за незаконный ввоз военного вертолета.

"Три месяца экспертиз и сбора документов - надо было доказать, что вертолет уже в США летал как гражданский и закрыть дело, поставить его на украинский учет. На этом мои приключения с эксплуатацией вертолета не закончились, но об этом расскажу в другой раз. Теперь пришло время. вернуть этому вертолету боевое назначение и об этом уже позаботится военная авиация ВСУ. Вертолет в хорошем состоянии и может спасти тяжелораненых с передовой быстро доставив их в лучшие больницы Украины", - продолжает предприниматель.

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"Пилоту ВСУ, который будет выполнять на нем особые задачи, хочу пожелать удачи и многих героических наград, которые он получит живым и здоровым после нашей победы", - резюмирует он.
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Топ комментарии
+26
Цих сбушників треба разом з бакановим відправити в фтрафбат на передову
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22.06.2022 14:41
+18
СБшники хотіли віджати собі пташку.
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22.06.2022 14:42
+16
і навіщо це передаст краснопузий сюди затесався?
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22.06.2022 14:42
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22.06.2022 14:36 Ответить
і навіщо це передаст краснопузий сюди затесався?
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22.06.2022 14:42 Ответить
нащадки його ще й досі працюють в нашому СБУ
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22.06.2022 14:46 Ответить
Плакат 1951 року. Художник Іванов В.С.
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22.06.2022 15:27 Ответить
іванова, петрова, сидорова... яка різниця? - заборонені законом фашистські, ворожі символи і харі.
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22.06.2022 16:21 Ответить
Пінчук, Коломойша, Новинський, Фірташ та інщі натяк зрозуміли ?
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22.06.2022 14:37 Ответить
Угу, чекайте нових податків від їхніх слуг.
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22.06.2022 14:47 Ответить
На самом деле на деньги вырученные от арестованных москальских активов в Украине можно регулярно закупать гражданские версии вертолетов и модернизировать их под заявки ВСУ. Нужно лишь желание.
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22.06.2022 14:48 Ответить
арест это не конфискация, то две большие разницы
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22.06.2022 16:10 Ответить
Я же написал - нужно желание, т.е. оформить законом. Видимо и у них и у вас желания нет...
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22.06.2022 16:35 Ответить
Цих сбушників треба разом з бакановим відправити в фтрафбат на передову
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22.06.2022 14:41 Ответить
СБшники хотіли віджати собі пташку.
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22.06.2022 14:42 Ответить
Цей вертоліт MBB BO-105, який я передав на службу до ЗСУ, був куплений мною кілька років тому.
********
Тобто, справа була заведена есбеушниками ще за часів Порошенка, - "кілька років тому".
Так що ця контора, як можемо бачити, ніскільки не змінилася. Принаймні, на керівних щаблях, - та сама гниль, що при Порошенкові, що при Зеленському.
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22.06.2022 15:08 Ответить
"кілька років тому" не може бути два чи три?
Було в історії спецслужби, щоб її очолював продюсер з шоубізнесу?
Так що, гниль не та сама, а відбірна...
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22.06.2022 15:32 Ответить
BO-105 це топ оф зе топ!
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22.06.2022 14:42 Ответить
если не ошибаюсь то эта птичка чуть ли не единственный вертолет у которого мгновенная реакция на команды штурвала без задержки, что и позволяет ему демонстрировать такой умопомрачительный пилотаж, если бы Шольц дал таких Украине... но что то я размечтался
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22.06.2022 15:03 Ответить
У Німеччині ці квинтокрили використовувались як ударні. На пам"ять міг нести 4 ПТР "Тow".
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22.06.2022 14:43 Ответить
8 BGM-71 TOW
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22.06.2022 14:52 Ответить
Машина вражає.... таких би в ЗСУ шт. 100, разом з військовим обладнанням і кацапня би лягла в наших полях.
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22.06.2022 14:43 Ответить
СБУ тільки такою фуйнею можуть займатися. Чому мовчали гармати коли російські війська проходили Чонгар їх не цікавить. Чому Чонгар проходили о 01.00 а вторгнення російських військ було заявлено в Україні тільки о 05.00 теж їх не цікавить.
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22.06.2022 14:44 Ответить
Відео від літаючих бичків вражає!
Гарна машина.
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22.06.2022 14:45 Ответить
Яркий пример что на внешнем рынке можно купить хоть атомную бомбу. А у нас власть рассказывает что нам не продают оружие. Вернее, оружие видимо продают а наша власть хочет бесплатно получать
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22.06.2022 14:46 Ответить
И обязательно чтобы были откаты. Иначе наши бюрократы-коррупционеры найдут 100500 причин почему импортное вооружение запрещенно ввозить. То же касается качественного стрелкового оружия в том числе снайперского которое на внешнем рынке продается свободно а у нас оно под запретом. Хотя добровольцы мимо карманов наших бюрократов, а значит контрабандой все таки завозили даже американские снайперские винтовки Баррет чтобы было хоть чем то воевать.
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22.06.2022 14:50 Ответить
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22.06.2022 14:49 Ответить
месершміт курва )
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22.06.2022 14:50 Ответить
...так и есть, МВВ - Мессершмитт-Бёльков-Блом (Messerschmitt-Bölkow-Blohm)
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22.06.2022 17:40 Ответить
Все що потрібно знати про цю контору підарасів.
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22.06.2022 14:58 Ответить
Баканівці квартальні 3 місяці виносили мозок підприємцю за те що хотів допомогти країні, зате Єрмака і Коломойського в упор не помічають. Добре хоч не відкрили справу як проти «Свинарчуків».
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22.06.2022 15:18 Ответить
Дружина Баканова - громадянка РФ ?
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22.06.2022 15:55 Ответить
У zеленського квартира в Криму.
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22.06.2022 16:02 Ответить
і громадянство росії
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22.06.2022 16:16 Ответить
Підприємець Громико передав ЗСУ свій гелікоптер: Три місяці експертиз та збору документів, щоб закрити порушену СБУ справу.

Така вже Україна "розбулована" за тридцять років незалежності - засилля всякий контролюючих, дозвільних, наглядових "нутряних" органів, які як глисти роз'їдали і продовжують отруювати суспільний організм.

Так попаде Україна з тим різноманіттям глист в ЄС...
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22.06.2022 16:02 Ответить
Респект бізнесмену.
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22.06.2022 17:17 Ответить
Підприємець Косигін готується передати літак.
А вот підприємець Коломойський ні хріна не передав.
Бо великий патріот України.
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22.06.2022 17:47 Ответить
 
 