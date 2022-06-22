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Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении дронов для украинских разведчиков, защищающих страну на востоке.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Срочные нужды на фронт. Район Бахмут и Северодонецк, там, где продолжаются очень адские бои. Разведчики остались без дронов, срочно нужно приобрести два коптера Аутел 52 тыс. и Мавик 3 Комбо, это 52 тыс. и 100 тыс. грн. Дроны работают на уничтожение врага и вражеской техники, они очень нужны, из срочного еще нужен генератор и лекарства на фронт и в больницу, счет на 50 276 тыс.

Отчеты. Купила колеса 31 тыс. грн, аппараты АЗФ для тяжелораненых 60 тыс., дрон Аутел 52 тыс., комплект батарей 12700 грн. Собирала на станции и батареи для медиков, выкупила и тоже отправила на фронт, 99 тыс. грн. Прошу помочь с потребностями на фронт, каждая копейка – это помощь!" – говорится в сообщении.

PayPal: [email protected].

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталия

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова Наталия

4441 1144 1757 8794 Монобанк

5375411504293973 Монобанк

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Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова 01
Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова 02
Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова 03
Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова 04
Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова 05
Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова 06
Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова 07
Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова 08
Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова 09
Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова 10

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Армии надо все и сразу. И украинцы как могут помогают. А где помощь дружков Членограя 1? Почему Трухин, Шефир, Тищенко, Кошевой, Агрохамия, Марфа Безумная не скинутся на пару дронов для ВСУ? Хотя бы для пиара? Так нет. Не дождетесь. Вот такие они зеленые "патриоты"
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22.06.2022 15:48
+9
Скинув 1000 грн.
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22.06.2022 15:24
+8
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22.06.2022 15:20
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22.06.2022 15:20 Ответить
Скинув 1000 грн.
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22.06.2022 15:24 Ответить
Баба Беня може щось скине, бо так ніяких заощаджень не вистачить
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22.06.2022 15:28 Ответить
Армии надо все и сразу. И украинцы как могут помогают. А где помощь дружков Членограя 1? Почему Трухин, Шефир, Тищенко, Кошевой, Агрохамия, Марфа Безумная не скинутся на пару дронов для ВСУ? Хотя бы для пиара? Так нет. Не дождетесь. Вот такие они зеленые "патриоты"
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22.06.2022 15:48 Ответить
Не дошло через голову, дошло через задницу...
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22.06.2022 16:53 Ответить
+600
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22.06.2022 16:40 Ответить
Скинув на paypal,Слава Україні!!!
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22.06.2022 18:01 Ответить
Американські 100 тактичних, ******* Ghost, Puma дрони уже закінчилися?
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22.06.2022 19:20 Ответить
Добре, що Наталія додала свої картки Привату.
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22.06.2022 19:23 Ответить
 
 