Украинским разведчикам срочно нужны дроны, на востоке продолжаются тяжелейшие бои, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова просит помощи в приобретении дронов для украинских разведчиков, защищающих страну на востоке.

Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Срочные нужды на фронт. Район Бахмут и Северодонецк, там, где продолжаются очень адские бои. Разведчики остались без дронов, срочно нужно приобрести два коптера Аутел 52 тыс. и Мавик 3 Комбо, это 52 тыс. и 100 тыс. грн. Дроны работают на уничтожение врага и вражеской техники, они очень нужны, из срочного еще нужен генератор и лекарства на фронт и в больницу, счет на 50 276 тыс.

Отчеты. Купила колеса 31 тыс. грн, аппараты АЗФ для тяжелораненых 60 тыс., дрон Аутел 52 тыс., комплект батарей 12700 грн. Собирала на станции и батареи для медиков, выкупила и тоже отправила на фронт, 99 тыс. грн. Прошу помочь с потребностями на фронт, каждая копейка – это помощь!" – говорится в сообщении.

PayPal: [email protected].

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталия

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова Наталия

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