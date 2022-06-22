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Артиллеристам ВМС передали новые пикапы и снаряжение. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Петр Порошенко вместе с народными депутатами Европейской Солидарности побывал на южном фронте. Пятый Президент передал три новых пикапа и снаряжение артиллеристам Военно-морских сил ВСУ.

Порошенко не стал раскрывать подробности комплектации автомобилей, однако сказал – парни удовлетворены, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Мы договорились, что мы не раскрываем комплектацию, но это не базовая комплектация", – отметил Порошенко.

Артиллеристам ВМС передали новые пикапы и снаряжение 01

"Здесь мы видим всю Украину. Здесь ребята из Харькова, здесь ребята из Франковска, да, Руслан. Здесь ребята у нас и из Киева есть, из Николаева и Одессы. Так что вся география Украины представлена, и сегодня вся Украина защищает свою землю и выбрасывает российских орков на мусорку", – отмечает пятый Президент.

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"Именно эти воины сделали тем, кто напал и убивал наших людей, первый сюрприз в Чернобаевке. Они выдали им билет в ад. Артиллеристы, остановившие врага и отстоявшие Николаев. Спасибо генералу Марченко и спасибо тем ребятам, которые сейчас получили эти подарки. И огромная благодарность народу Украины", – говорит Порошенко.

Был и второй "подарок" врагам – отмечает Петр Порошенко. "Ибо ракета, которую мы создали с 14-го года и которая сейчас известна уже всему миру, которая называется "Нептун", выдала еще один билет, но уже в направлении рапанов, на дно у острова Змеиный. И большой корабль ракетами "Нептун", которые руководствовались именно этими ребятами, был отправлен ко дну, защитив Одессу, защитив весь юг от морского десанта и убрав противовоздушную оборону", – рассказывает пятый Президент.

Артиллеристам ВМС передали новые пикапы и снаряжение 02
Артиллеристам ВМС передали новые пикапы и снаряжение 03

"Сейчас уже невозможно делать десантные операции на черноморском побережье моря, потому что именно такие герои Украины – артиллеристы их прикрывают", – объясняет Петр Порошенко.

Он также отметил, что пикапы – это не первый и не последний подарок воинам-артиллеристам. "Мы с вами собираем средства на дроны, и среди 350 дронов, контракт на которые заключен, и половину из которых платите вы, перечисляя средства "Справі Громад", часть этих дронов придет сюда. И новые буксиры "Бехи", новые крейсеры "Москва", новые инфраструктурные объекты с русским будут ликвидированы, а это будет приближать победу Украины", – объясняет пятый Президент.

"Получив оружие от наших партнеров, имеющее больший радиус применения, чем российское оружие, мы, несмотря на количественное преимущество россиян, точно победим. Я убежден, в это надо верить и делать – каждый, кто что может, должен делать для того, чтобы Украина победила. И потому сегодня мы здесь, на юге. Поэтому сегодня мы поддерживаем наших бойцов", – говорит Порошенко.

"В ближайшее время поедем за границу для того, чтобы привезти новую партию уже вооружения и бронированной техники, новую партию грузовиков, и вы об этом скоро узнаете", – отметил Порошенко.

Артиллеристам ВМС передали новые пикапы и снаряжение 04

Как известно, Фонд Порошенко удваивает каждую сумму, собранную волонтерами ОО "Справа Громад".

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"На каждую вашу гривну мы будем добавлять одну свою, и эффективность использования каждой вашей копейки будет вдвое выше. Мы находим лучшие цены, в кратчайшие сроки поставки и качественную продукцию. Лучшим – лучше!", – отмечает Петр Порошенко.

Поддержка Вооруженных сил Украины – главный приоритет благотворительной деятельности Петра Порошенко. С 24 февраля на нужды армии израсходовано более 350 миллионов гривен.

За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и другое), автомобили на нужды фронта, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и жителей освобожденных городов).

Фонд Порошенко тесно сотрудничает с волонтерами ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї", отдельно тоже собрали десятки миллионов гривен для поддержки защитников Украины.
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Топ комментарии
+57
Більшість і досі не усвідомили, яку велику помилку зробили в 2019, проголосувавши "по приколу".
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22.06.2022 18:53
+56
Клятий порох, перестань знущатися над доларовим мультимільйонером - зеленським. Який за 8 років війни, жодної копійки не пожертвував на потреби армії
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22.06.2022 18:51
+38
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22.06.2022 18:56
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Клятий порох, перестань знущатися над доларовим мультимільйонером - зеленським. Який за 8 років війни, жодної копійки не пожертвував на потреби армії
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22.06.2022 18:51 Ответить
Піаріцца.
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22.06.2022 18:52 Ответить
Мовчить і тихо робить своє діло.
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22.06.2022 19:03 Ответить
ключове слово: мовчить
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23.06.2022 02:33 Ответить
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22.06.2022 18:55 Ответить
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22.06.2022 18:56 Ответить
Друзья Боневтика - это выше закона. "Друзьям все, остальным - закон".
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22.06.2022 20:28 Ответить
Ця картинка говорить про те , на що здатна ця клоунська влада 😡
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22.06.2022 18:58 Ответить
Сове́т в Филя́х - На рассмотрение был вынесен вопрос о том, пытаться ли после Бородинского сражения Бучанської битви дать ещё одно сражение под Москвой Києвом либо оставить город Київ без боя.

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22.06.2022 19:06 Ответить
щоб спасти рабсію, треба спалити москву кутузов
з чогось треба починати
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22.06.2022 20:39 Ответить
Як і лайно Коломольский. Худоба відпочивпє в буковелі. Пам'ятаєте як бегя казав. Якщо Україні потрібна допомога я можу покрасити кіоск
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22.06.2022 18:57 Ответить
Може хтось чув, чи читав про те що Зеленський перерахував свою прем1ю " За те, що не вт1к" ЗСУ?
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22.06.2022 18:59 Ответить
Я чув що половину, пообіцяв, потім, колись.
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22.06.2022 19:15 Ответить
Ого, Порох каждую неделю подгоняет новые пикапы для ЗСУ
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22.06.2022 18:52 Ответить
Венедиктова уже проверяет на принадлежность пикапов Mitsubisi к разрешенным транспортным средствам и ЗСУ на законность ведения деятельности на территории суверенного государства Украины)
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22.06.2022 19:15 Ответить
Більшість і досі не усвідомили, яку велику помилку зробили в 2019, проголосувавши "по приколу".
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22.06.2022 18:53 Ответить
Тому,що повторювали за кремлем,та збіднілими укр.олігархами "хто завгодно,аби не Порошенко!"
От обрали "кого завгодно" і заплатили житям.
Як 100років тому "хто не схотів захищати Україну в 1918,з'їли своїх дітей у 1933".
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22.06.2022 19:56 Ответить
Клоуняра, не вдарь в грязь літсом і вивали все що ти придбав для армії.
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22.06.2022 18:56 Ответить
Не приЗЕдентське то діло
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22.06.2022 19:16 Ответить
Роялти от показа сватов сейчас на росТВ.
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22.06.2022 20:21 Ответить
В лондонській квартирі зараз біженців приймає за оренду підкопить тоді може щось і купить.
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22.06.2022 23:32 Ответить
Щира подяка Петру Олексійовичу за батьківську турботу про наших військових на фронті , які дуже задоволені подарунками 😠👍🏼👍🏼👍🏼
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22.06.2022 18:56 Ответить
І ніхто не чув в Україні!Яка ганьба Зеленському,що ні гривни,ні долара,ні євро не дав зі свого карману!Про що ще можна казати?А Порошенко до сих пір допомагає ЗСУ,а коли був Президентом ще з 2014 року,то 500 млн гривень віддав на побудову ППО Києва.
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22.06.2022 20:15 Ответить
А де кадри як 95 квартал чи партія слуга народу передає спорядження для війська?
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22.06.2022 19:00 Ответить
вам показати шикарну автостраду від Чорнобиля до Києва, яку збудував Боневтік ?

навіщо ?
це Зєля розповість на Трибуналі Хунти
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22.06.2022 19:02 Ответить
коля катлета вже передав броніки... що вилкою проштикуються. даже пробував вибачатись... сказав, що більше не буду.
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22.06.2022 19:20 Ответить
коля то гопник з оболонської підворотні
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22.06.2022 20:06 Ответить
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22.06.2022 20:24 Ответить
Був і другий "подарунок" ворогам - зазначає Петро Порошенко. "Бо ракета, яку ми створили з 14-го року, і яка зараз відома вже всьому світові, яка називається "Нептун", видала ще один квиток, але вже у напрямку рапанів, на дно біля острова Зміїний. І великий корабель ракетами "Нептун", які керувалися саме цими хлопцями, був відправлений на дно, захистивши Одесу, захистивши весь південь від морського десанту і прибравши протиповітряну оборону", - розповідає п'ятий Президент.

Україні потрібен Порох у порохівницях !!!!
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22.06.2022 19:00 Ответить
Саме так 👍🏼😕✊💪
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22.06.2022 19:07 Ответить
Піар чи не піар, але ЗСУ отримали від нього вже більше десятка таких Міцубісі... Плюс, він там ж снарягу привозив ще.
Хай це навіть піар, але ЗСУ від цього піару тільки у виграші!
А скільки пікапів купив для ЗСУ Зе? Чому слуги не можуть так само піаритися? ЗСУ і їм будуть вдячні тоді...
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22.06.2022 19:38 Ответить
Кілька десятків подібих авто!
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22.06.2022 19:58 Ответить
Зе купив кілька десятків подібних авто??? Коли???
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22.06.2022 20:47 Ответить
О, я я, липецка хфабрика, я я... Абырвалг... 😂🤣😂
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22.06.2022 19:48 Ответить
все для фронту і все для перемоги
слава ЗСУ!
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22.06.2022 20:03 Ответить
это что получаеться..кроме порошенко никто ничего не передает
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22.06.2022 20:12 Ответить
Та ні,передають люди хто стільки може!А ось з ОПУ та "Слуг не народних" ніхто,окрім Колі-котлети ресторатора Тищенка,який хотів "втулити" трухляві броники,НІХТО нічого не передав,хоча багатих серед "зелених" хоч "пруд пруди"!
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22.06.2022 20:21 Ответить
Із політиків? Притула передає, Вакарчук - це ті, кого бачив у новинах... Юлька щось передавала ще
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22.06.2022 21:49 Ответить
Ну, от навіщо ви?!
Воно ж тепер не засне!
Хіба, дорога допоможе…
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22.06.2022 20:18 Ответить
Хочу снять розовую вату с лица любителей Порошенко. Он как был барыгой, так им и останется, почему выбрали Зелёного, забыли уже (воровал, безбожно воровал Петя, он и его Свинарчуки). А пикапы которые он сейчас покупает и все остальное, скажу вам по секрету, был создан фонд, куда люди жертвуют деньги, а Петя, нет чтоб по честному сказать, много честных людей помогли армии купить то-то и то-то, он как барыга, коим и есть, пиарится и выдает за своё. На следующих выборах ни Зелёное Пабло, ни барыга Украине не нужны. Умный украинский народ, да память плохая.
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22.06.2022 20:25 Ответить
брешеш, касап.
жодного факту корупції і крадівництва за три роки не було виявлено навіть в тих бомагах, які для оформляють для суду оформляють слідаки. А згаданий тобою фонд повнюється паритентно, 50 на 50 людьми (які довіряють цьому фонду; а дрвіряють багато, судячи по тій допомохі ЗСУ, які фонд надає) та сім'єю Порошенка. Це все було в ЗМІ, причому доказово.

Так що пнх, брехун ти касапський.
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22.06.2022 20:42 Ответить
Згинь нечисть і не пиз @дякай , школото 😠
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22.06.2022 20:48 Ответить
норм, вкладати в ЗСУ маячи багато грошей це нормально... а ті хто там тявкая про піар, ліпецк, мародера і інше тупо або ботня зелена або довбні... треба мати мужність визнавати очевидн, Порох нормально так волонтерить судячи з новони, респект
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22.06.2022 20:54 Ответить
А що передали на фронт СН чи Квартал-95?
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22.06.2022 20:56 Ответить
Большой привет!
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22.06.2022 21:38 Ответить
Війскові на фото, в броніжелетах під футболкою.
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22.06.2022 21:16 Ответить
Если б не недоумковатое "насіленіе", то сейчас имели б и Стугны, и Нептуны, и Вильхи и Громы.
А так имеем клоунов у власти и хер вместо оружия...
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22.06.2022 21:44 Ответить
піар?Офігенний піар!
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23.06.2022 10:55 Ответить
 
 