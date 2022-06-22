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Водолазы достали из реки Сейм на Сумщине ПЗРК "Игла", - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла", предназначенный для поражения вертолетов и самолетов, обнаружили водолазы ГСЧС в реке Сейм в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Водолазы достали из реки Сейм на Сумщине ПЗРК Игла, - ГСЧС 01

ПЗРК вместе с артиллерийским снарядом 125 мм были изъяты из водохранилища в селе Корольки Путивльской ОТГ Конотопского района, вывезены за пределы населенного пункта и уничтожены путем взрыва.

Водолазы достали из реки Сейм на Сумщине ПЗРК Игла, - ГСЧС 02

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А т.зв. влучників цього "господарства", мабуть, вже давно риби зхрумкали.
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22.06.2022 19:45 Ответить
вже і пиво сумчани попили з той рибою
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22.06.2022 20:20 Ответить
Тикать без ПЗРК куда легче чем с ним. Вот и ответ на вопрос.
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22.06.2022 19:47 Ответить
Шта?
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22.06.2022 20:21 Ответить
снаряд-понятно, а на фіга ПЗРК знищили?
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22.06.2022 20:27 Ответить
ПЗРК вже відстріляний. То просто тубус без ракети, балона для охолодження голови ІЧСМН. Та і пусковика нема.
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22.06.2022 20:36 Ответить
А здати цю залізяку на металл у найближчий приймальник?
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23.06.2022 03:55 Ответить
 
 