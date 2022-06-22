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Водолазы достали из реки Сейм на Сумщине ПЗРК "Игла", - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла", предназначенный для поражения вертолетов и самолетов, обнаружили водолазы ГСЧС в реке Сейм в Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
ПЗРК вместе с артиллерийским снарядом 125 мм были изъяты из водохранилища в селе Корольки Путивльской ОТГ Конотопского района, вывезены за пределы населенного пункта и уничтожены путем взрыва.
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