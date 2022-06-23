Пьяный житель Днепра бросил из окна дома гранату, пострадал ребенок, - Нацполиция. ФОТО

Ребенок пострадал в Днепре в среду вечером в результате взрыва гранаты, которую бросил из окна своей квартиры местный житель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

"22 июня около 19:30 в полицию поступило сообщение о взрыве возле одного из домов на Запорожском шоссе в Шевченковском районе. В результате взрыва 11-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Во время полицейской спецоперации в собственной квартире был задержан причастный к взрыву гранаты мужчины. "Задержанным оказался 54-летний местный житель... Человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил предмет, похожий на гранату, из окна квартиры на седьмом этаже дома. По месту жительства преступника стражи порядка обнаружили еще две гранаты и патроны, сейчас обыск продолжается", - рассказали в полиции.

Сейчас мужчина задержан. Возбуждены уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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