Пьяный житель Днепра бросил из окна дома гранату, пострадал ребенок, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Ребенок пострадал в Днепре в среду вечером в результате взрыва гранаты, которую бросил из окна своей квартиры местный житель.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
"22 июня около 19:30 в полицию поступило сообщение о взрыве возле одного из домов на Запорожском шоссе в Шевченковском районе. В результате взрыва 11-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Во время полицейской спецоперации в собственной квартире был задержан причастный к взрыву гранаты мужчины. "Задержанным оказался 54-летний местный житель... Человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил предмет, похожий на гранату, из окна квартиры на седьмом этаже дома. По месту жительства преступника стражи порядка обнаружили еще две гранаты и патроны, сейчас обыск продолжается", - рассказали в полиции.
Сейчас мужчина задержан. Возбуждены уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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Та ексгумацією трупів.
На асфальті там плями крові залишились
"РГД-5 малоефективна при застосуванні на відкритому просторі. Ефект від дії РГД-5 зростає в закритих/обмежених приміщеннях: ураження супротивника в окопах, дзотах, бої в житлових будинках, спорудах тощо". Радіус ураження - не більше 20 м Там лише заряд вибухівки Осколки дає лише корпус гранати (Старенька РГ-42 і то небезпечніша - там в корпусі вкладено стрічку металеву, насічену квадратиками Дає до 1000 осколків)
Невже про такого персонажа сусіди не знали?
Ребёнок сейчас в реанимации, но в сознании и уверен, что скоро поправится.
Мальчику оказали всю необходимую помощь.
В тот вечер Миша гулял вместе с друзьями под окнами многоэтажного дома на Запорожском шоссе. Ребёнок рассказал, что перед гранатой мужчина выкинул из окна пачку сигарет, а следом неизвестный предмет. Дети не обратили особого внимания на странное поведение горожанина и продолжили заниматься своими делами.
«Минут через 10 я услышал, что что-то летит, разворачиваюсь и падает граната. Я начал убегать, звать на помощь. Люди начали подбегать, усадили и дали попить воды, замотали раны. Потом меня посадили в машину и привезли в больницу», - вспоминает Миша.
Врач-анестезиолог рассказал, что мальчика привезли около 21:00. На момент поступления состояние Миши было тяжёлым из-за шока и полученных травм, а именно осколочных ранений ног, промежности, уха, грудной клетки и большой рваной раны бёдра.
«На данный момент ребёнок находится в нашем отделении, состояние его уже стабильное. Он в сознании, кушает, общается с родителями», - говорит врач.
По прогнозам медиков, реабилитация мальчика будет длиться до двух недель, пока Мише не снимут швы.