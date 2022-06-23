Спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на "вышках Бойко". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Пожар на захваченных россиянами буровых платформах "Черноморнефтегаза" продолжается.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американского аэрокосмического агентства NASA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Впервые NASA зафиксировало пожар 20 июня, когда российские власти обвинили украинских военных в ударе по буровым платформам, так называемым "вышкам Бойко". Тогда было зафиксировано три очага пожара.
21 июня пожар усилился. Тогда российские власти заявили, что огонь подошел к скважине.
На снимках 22 июня видны четыре очага пожара.
Как сообщалось, 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
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