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Спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на "вышках Бойко". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Пожар на захваченных россиянами буровых платформах "Черноморнефтегаза" продолжается.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американского аэрокосмического агентства NASA, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на вышках Бойко 01

Впервые NASA зафиксировало пожар 20 июня, когда российские власти обвинили украинских военных в ударе по буровым платформам, так называемым "вышкам Бойко". Тогда было зафиксировано три очага пожара.

Спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на вышках Бойко 02

21 июня пожар усилился. Тогда российские власти заявили, что огонь подошел к скважине.

Также читайте: На "вышках Бойко" стояли радиолокационные средства, позволявшие россиянам "видеть нас насквозь в любую погоду", - Клименко

Спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на вышках Бойко 03

На снимках 22 июня видны четыре очага пожара.

Спутниковые снимки NASA зафиксировали пожар на вышках Бойко 04

Как сообщалось, 20 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".
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Топ комментарии
+29
Сподіваюсь, що палаючий Кремль буде видно з Місяця.
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22.06.2022 23:38
+14
тихенько
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22.06.2022 23:29
+14
по центру самый верх... тоже что-то полыхает (минимум 4 очага)

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22.06.2022 23:29
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22.06.2022 23:24 Ответить
зверху все так спокійно!!
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22.06.2022 23:56 Ответить
Но зі репараційної суми не виключати.
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23.06.2022 00:17 Ответить
*****.. так это далеко от Берега... и Ростовская нефте база тоже... это у нас уже химарсы на 300-500 км есть или "их там нет" ?
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22.06.2022 23:26 Ответить
тихенько
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22.06.2022 23:29 Ответить
по центру самый верх... тоже что-то полыхает (минимум 4 очага)

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22.06.2022 23:29 Ответить
наче під Херсоном розфігачили рашистський склад зі зброєю - було повідомлення
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22.06.2022 23:55 Ответить
Мабуть, плавні горять.
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22.06.2022 23:57 Ответить
Горит Кинбурнская коса. После каждого залпа РСЗО из района Покровки по Очакову на косе загорается трава, и огонь доходит до сосновых лесов. Так сейчас в этот период всегда пожароопасное время. Тушить там сейчас некому. Уверен, что русскоязычные удмурты расчётов РСЗО развлекаются там стрельбой по фламинго и пеликанам.
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23.06.2022 03:09 Ответить
Вышки примерно в 50-60км от нашего берега. Обычный заряд с HIMARS достанет
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22.06.2022 23:33 Ответить
Скоро вже и домацквы дотягнемо!
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22.06.2022 23:38 Ответить
красивое )))
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22.06.2022 23:27 Ответить
Там уже и до севастопольской бухты с вражескими кораблями и подлодками не так далеко
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22.06.2022 23:31 Ответить
Ойц, такі вони ті знімки, Ви, кума не бачили
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22.06.2022 23:32 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
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22.06.2022 23:37 Ответить
Сподіваюсь, що палаючий Кремль буде видно з Місяця.
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22.06.2022 23:38 Ответить
Все йде по плану.
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23.06.2022 00:08 Ответить
"перекур", как "перекур"...
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23.06.2022 00:23 Ответить
Это горят кацапские пердаки от блокады Калининграда
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23.06.2022 00:09 Ответить
А шо за пожежа ? Мы ж шо - мы ж ничё . . .
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23.06.2022 00:10 Ответить
Чарівне видовище. Особливо вночі.
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23.06.2022 02:18 Ответить
Не хрен было украинский газ и нефть воровать.
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23.06.2022 02:29 Ответить
Дай Боже, щоб Москва так горіла як вежі Бойко.
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23.06.2022 06:06 Ответить
на злодію вишки горять
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23.06.2022 18:58 Ответить
 
 