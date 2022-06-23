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Лисичанск (321) Луганщина (6240) Северодонецк (601) Гайдай_ЛОГА (716)

Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Со вчерашнего дня Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 01

"Со вчерашнего Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом. Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки. Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем в химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание II проходной "Азота", российская армия "высвобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест.

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Несколько раз в течение 22 июня обстрелян Лисичанск. Зафиксированы разрушения в одной из школ города", – говорится в сообщении.


Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 02

Сообщается о троих раненых, госпитализированных в больницы Краматорска и Павлограда. Позавчера поздно вечером обнаружено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными при обстреле.


Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 03

"Считаны новые разрушения в Новоивановке - 8 домов, Горском - 8 домов, Золотом - 9 домов. Кроме того, за вчера российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротиному, авиационно-ракетные удары - по Горскому", - добавил Сергей Гайдай.


Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 04
Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 05
Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 06
Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 07
Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай 08

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Палац культури хіміків

- Наочна причина чому сталася війна. За 30 років незалежності так ніхто і не змінив мову колонізаторів на державну👇

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23.06.2022 09:03
+16
Як можно вірить той хвойді Абдримтовічу. Воно таке ж брихливе лайно як і дорас сереня Лещенко.
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23.06.2022 08:41
+8
Це таке ущемленіе ізика і до 2013 року
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23.06.2022 09:06
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Гайдай як і Арестович пару днів назад казав, що Росія кинула у бій останні резерви. Здається не останні якщо кацапи просуваються. І бентежить питання, ВСУ відійшли з Золотого, чи там в оточенні?
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23.06.2022 08:38 Ответить
Як можно вірить той хвойді Абдримтовічу. Воно таке ж брихливе лайно як і дорас сереня Лещенко.
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23.06.2022 08:41 Ответить
Відійшли. Котла не сталося
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23.06.2022 08:43 Ответить
І з Гірського
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23.06.2022 11:43 Ответить
Вийшли, все нормально.
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23.06.2022 09:01 Ответить
Потеря нп это нормально ?
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23.06.2022 09:16 Ответить
Збереження життя наших військових- оце нормально. А "нішагуназад" залишилось у совку.
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23.06.2022 09:50 Ответить
Данні розвідки приходять від Буданова... Може треба питати головного розвідника? І Гайдай і Аристович користується інформацією від цього джерела.
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23.06.2022 09:26 Ответить
судячи з інтерактивної карти наші вийшли з Гірського та Золотого.
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23.06.2022 08:47 Ответить
Маскалота лізе під наркотою.
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23.06.2022 08:48 Ответить
и ватная бабка как символ постапокалипса
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23.06.2022 08:49 Ответить
захватили руїни
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23.06.2022 08:49 Ответить
руССкій мір стирає з лиця землі "дамбаз, який нє стал на калєні"!
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23.06.2022 08:52 Ответить
Росіяни викрали найбільшу в Україні сонячну електростанцію
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23.06.2022 08:53 Ответить
Цю Елон Маск замінить точно
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23.06.2022 08:55 Ответить
Нечистість лізе.
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23.06.2022 08:54 Ответить
Бува, це війна. Але...
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23.06.2022 08:54 Ответить
Взагалі-то з Золотого наші вийшли.
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23.06.2022 08:57 Ответить
DeepState каже так, всі інші - ні.
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23.06.2022 09:13 Ответить
Палац культури хіміків

- Наочна причина чому сталася війна. За 30 років незалежності так ніхто і не змінив мову колонізаторів на державну👇

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23.06.2022 09:03 Ответить
Це таке ущемленіе ізика і до 2013 року
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23.06.2022 09:06 Ответить
ага - окупантом не потрібно буде міняти вивіску цього палацу
- вона як у них удома на Московії - повний моральний комфорт
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23.06.2022 09:18 Ответить
Я вам більше скажу. У нас в Києві, на Рибальському півострові, біля виїзду на На вулицю Набережно-Рибальську є ШЕУ, на якому ще висить вивіска (нажаль, не сфоткам, бо був за кермом) з часів срср, тобто УССР, Киевский городской совет, дорожное управление Подольского ордена ленина і інша лабуда. Напевно, начальник того ШЕУ теж чекав асвабадітєлєй і вивіску совкову зберіг, щоб побачили, який він відданий ідеалам камунізма.
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23.06.2022 09:48 Ответить
Що з Гірським і Золотим? Вийшли?
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23.06.2022 09:10 Ответить
https://liveuamap.com/uk/2022/23-june-at-bakhmut-direction-russians-conducting-offensive
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23.06.2022 09:16 Ответить
⚡️⚡️⚡️#Инсайд

Наш источник в ОП рассказал, что в Горском и Золотом попала в окружение группировка ВСУ 1200 человек, никого вывести не успели. На Банковой срочное совещание с военными как прорвать окружение и деблокировать части ВСУ.
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23.06.2022 09:20 Ответить
Це в цьому палаці прахфесор кричав , що ми відєднаємо дамбаз від України ?
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23.06.2022 09:27 Ответить
Нє, у льдовому палаці, за що його вже денацифіковано вщент
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23.06.2022 10:17 Ответить
Isolda67fox і Невідомий вподобали
Александр
@EH3LBDTrVVmcKRj
·
11 год
Цікаво виходить, Президент іншої країни, попереджає місяцями нашу країну про небезпеку, а Президент нашої країни, відверте бреше, при тому вивозить свою родину, та 95 Квартал, з сім'ями та друзями, та купа чиновників, і хто в нас герой ???
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23.06.2022 09:30 Ответить
"... в Горском и Золотом попала в окружение группировка ВСУ 1200 человек..."-да о возможности попасть там в окружение за последнюю неделю кричали все новости - и вот опять старые грабли.
ps: какой генерал отвечает за это направление? Кто просрал?

ps: Пуйло кстати со старперскими генералами перестал церемониться и нам резко поплохело.
Пора и нам так делать.
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23.06.2022 16:37 Ответить
 
 