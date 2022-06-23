Россияне захватили еще два населенных пункта, в Лисичанске один человек убит и трое ранены, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Со вчерашнего дня Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Со вчерашнего Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы врагом. Впрочем, мы продолжаем сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, отбиваем атаки от Золотого и Волчеяровки. Оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. На этот раз огнем в химического нестандартизированного оборудования, повреждено здание II проходной "Азота", российская армия "высвобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест.
Несколько раз в течение 22 июня обстрелян Лисичанск. Зафиксированы разрушения в одной из школ города", – говорится в сообщении.
Сообщается о троих раненых, госпитализированных в больницы Краматорска и Павлограда. Позавчера поздно вечером обнаружено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными при обстреле.
"Считаны новые разрушения в Новоивановке - 8 домов, Горском - 8 домов, Золотом - 9 домов. Кроме того, за вчера российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротиному, авиационно-ракетные удары - по Горскому", - добавил Сергей Гайдай.
Пожалуйста, подождите...
- Наочна причина чому сталася війна. За 30 років незалежності так ніхто і не змінив мову колонізаторів на державну👇
- вона як у них удома на Московії - повний моральний комфорт
Наш источник в ОП рассказал, что в Горском и Золотом попала в окружение группировка ВСУ 1200 человек, никого вывести не успели. На Банковой срочное совещание с военными как прорвать окружение и деблокировать части ВСУ.
Александр
@EH3LBDTrVVmcKRj
·
11 год
Цікаво виходить, Президент іншої країни, попереджає місяцями нашу країну про небезпеку, а Президент нашої країни, відверте бреше, при тому вивозить свою родину, та 95 Квартал, з сім'ями та друзями, та купа чиновників, і хто в нас герой ???
ps: какой генерал отвечает за это направление? Кто просрал?
ps: Пуйло кстати со старперскими генералами перестал церемониться и нам резко поплохело.
Пора и нам так делать.