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Винницкая область (917) война (46523) крылатые ракеты (711) ПВО (1468)

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами ПВО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, отправленные нам оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в фейсбуке.

"В украинских лесах и угодьях продолжают находить взрывоопасные предметы, присланные нам кремлевскими уродами. Так, в Винницкой области лесничие обнаружили вражескую крылатую ракету "Калибр", сбитую средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил 21 мая. Боевая часть ракеты целая, а значит сбит зенитной ракетой на пути к цели", - говорится в сообщении.

Напоминают, что обломки ракет или других боеприпасов чрезвычайно опасны. Боевая часть обнаруженной ракеты составляет 400 килограммов. В случае их обнаружения необходимо сразу оповестить органы власти, полицию или военных.


Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 01

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 02

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 03

Смотрите: "Очень интересно. Она вниз падает. П#здец" – неудачный запуск российской крылатой ракеты из Белгородской области РФ. ВИДЕО

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 04

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 05

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 06

Лесничие в Винницкой области обнаружили вражескую крылатую ракету Калибр, сбитую средствами ПВО 07
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Топ комментарии
+24
Думаю там давно вже мають всі креслення і схеми цього аналоговнета.
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23.06.2022 09:17
+19
передать на исследования мудрым дядькам из
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23.06.2022 09:12
+9
это говно стоит 10 млн. дол, понятно почему кацапы такие бедные
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23.06.2022 09:31
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сракета
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23.06.2022 09:10 Ответить
передать на исследования мудрым дядькам из
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23.06.2022 09:12 Ответить
Думаю там давно вже мають всі креслення і схеми цього аналоговнета.
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23.06.2022 09:17 Ответить
согласен,но надо потрогать помацать понюхать -в реале
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23.06.2022 09:24 Ответить
Ну десь була новина, що наші уже попередавали американським друзям дуже багато зразків зброї для вивчення...
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23.06.2022 09:35 Ответить
Коростельову на вивчення,хай зробить кращу!
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23.06.2022 09:36 Ответить
Kalibr eto kopija ranego tomogavka.Amerikansam tam nicego netu novogo,Amerikansi teper solse vsego zanimajetsia giperzvukovimi raketami.Te interesni sto ix vidis no nesbjios,tam netu zariada udar nanositsia kinetyceski
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23.06.2022 09:54 Ответить
kacapi svorovali projekt tomogavk kotoryje stati ispolzyvali 30 let nazad i kak bi svojio zdelali izmenilis tam parametri kryljia ciut bolse,ves takze no princip raboti todze
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23.06.2022 10:23 Ответить
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23.06.2022 09:18 Ответить
Компоненти палива теж небезпечна кака.
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23.06.2022 09:27 Ответить
это говно стоит 10 млн. дол, понятно почему кацапы такие бедные
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23.06.2022 09:31 Ответить
уставшая
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23.06.2022 11:27 Ответить
вот теперь посмотрим что за чипы в ней вмонтированы...кто санкции-******* нарушает
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23.06.2022 13:16 Ответить
а Тарас каже, що дуже важко збити
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23.06.2022 15:10 Ответить
 
 