За сутки в Харьковской области произошло 12 пожаров, вызванных обстрелами РФ. Есть погибшие, - ГСЧС. ФОТО

За сутки спасатели совершили 27 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров – 16, в том числе пожаров, вызванных обстрелами – 12.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС Украины.

"Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Индустриальном (3), Немышлянском (1) районах Харькова, а также Чугуевском (5), Изюмском (2) и Богодуховском (1) районах области. Среди последних крупных пожаров, вызванных взрывами, пожар в сельскохозяйственном предприятии, расположенном в поселке Печенеги, где горела сушильная камера и сырье на площади 400 кв.м., в ликвидации огня принимали участие 3 пожарно-спасательных отделения.

Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели изъяли из-под завалов тела 5 человек. Две женщины погибли в разрушенной решистами котельной в г. Чугуеве. Еще двое мужчин и женщина попали под завалы разбомбленного двухэтажного жилого дома в поселке Золочев.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 25 вражеских боеприпасов.

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