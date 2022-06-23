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Оккупанты в течение нескольких часов били по инфраструктуре Орехова на Запорожье: Разрушены дома и дороги. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты 22 июня обстреливали Орехов Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера враг готовил несколько часов подряд по гражданской инфраструктуре населенного пункта. Разрушены жилые дома, дороги, разбиты линии электропередач и газоснабжения", - проинформировали в областной военной администрации.

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Оккупанты в течение нескольких часов били по инфраструктуре Орехова на Запорожье: Разрушены дома и дороги 01
Оккупанты в течение нескольких часов били по инфраструктуре Орехова на Запорожье: Разрушены дома и дороги 02
Оккупанты в течение нескольких часов били по инфраструктуре Орехова на Запорожье: Разрушены дома и дороги 03
Оккупанты в течение нескольких часов били по инфраструктуре Орехова на Запорожье: Разрушены дома и дороги 04
Оккупанты в течение нескольких часов били по инфраструктуре Орехова на Запорожье: Разрушены дома и дороги 05
Оккупанты в течение нескольких часов били по инфраструктуре Орехова на Запорожье: Разрушены дома и дороги 06
Оккупанты в течение нескольких часов били по инфраструктуре Орехова на Запорожье: Разрушены дома и дороги 07
Оккупанты в течение нескольких часов били по инфраструктуре Орехова на Запорожье: Разрушены дома и дороги 08
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нужно ставить вебкамеры и напрямую транслировать ... пусть еврогейцы и прочие смотрят и думают о сохрание ********* путина
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23.06.2022 10:08 Ответить
Реєстрація 13 червня 2022 года, та пише "єврогейці" у коментарі
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23.06.2022 10:16 Ответить
Був колись в Оріхові. Гарне, тихе містечко було.
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23.06.2022 10:13 Ответить
"Вчера враг готовил несколько часов"

"Гатив" - це "готовил"? ***, наймите переводичка-студента на минималку, позор такой ресурс переводить гуглпереводчиком
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23.06.2022 10:19 Ответить
Только хотел скинуть подруге ссылку на русскоязычную статью. Стыдно такое показывать, фу ***.
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23.06.2022 10:20 Ответить
у нас же есть боевые беспилотники, почему не ведется охота за кацапскими арт расчетами, это должны быть приоритетные цели..., так или иначе, но количество этих орудий конечно, это не снаряды, их у рашки лярды...
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23.06.2022 10:27 Ответить
Салюты обреченных или жест отчаянья. Впервые было в Ахтырке, когда поставили в ряд в Тростянце САУ и лупили как месть за отсутствие цветов.
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23.06.2022 11:46 Ответить
 
 