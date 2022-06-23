Оккупанты в течение нескольких часов били по инфраструктуре Орехова на Запорожье: Разрушены дома и дороги. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупанты 22 июня обстреливали Орехов Запорожской области.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера враг готовил несколько часов подряд по гражданской инфраструктуре населенного пункта. Разрушены жилые дома, дороги, разбиты линии электропередач и газоснабжения", - проинформировали в областной военной администрации.
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