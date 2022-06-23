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Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне ударили ракетами ЗРС "С-300", реактивными системами "Смерч", "Град", "Ураган", артиллерией, танками. Есть убитые и раненые мирные жители.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
" Под огнем врага находились Торецк, Славянск, Бахмут, Часов Яр, Авдеевка, Курахово, Ильиновка, Бересток, Очеретино, Георгиевка, Щербиновка, Ивановка, Пришиб, Зайцево.
Разрушены и повреждены 25 гражданских объектов – 18 жилых домов, из них два многоквартирных, сельскохозяйственный склад, коммунальное предприятие, станция мобильного оператора и т.д. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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Валентин Коваль
показать весь комментарий23.06.2022 10:43 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий23.06.2022 10:56 Ответить Мне нравится 1
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