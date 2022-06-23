Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТО

Россияне ударили ракетами ЗРС "С-300", реактивными системами "Смерч", "Град", "Ураган", артиллерией, танками. Есть убитые и раненые мирные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

" Под огнем врага находились Торецк, Славянск, Бахмут, Часов Яр, Авдеевка, Курахово, Ильиновка, Бересток, Очеретино, Георгиевка, Щербиновка, Ивановка, Пришиб, Зайцево.

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Разрушены и повреждены 25 гражданских объектов – 18 жилых домов, из них два многоквартирных, сельскохозяйственный склад, коммунальное предприятие, станция мобильного оператора и т.д. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.























