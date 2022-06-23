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обстрел (20073) Нацполиция (15725) Донецкая область (7113)

Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне ударили ракетами ЗРС "С-300", реактивными системами "Смерч", "Град", "Ураган", артиллерией, танками. Есть убитые и раненые мирные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 01

" Под огнем врага находились Торецк, Славянск, Бахмут, Часов Яр, Авдеевка, Курахово, Ильиновка, Бересток, Очеретино, Георгиевка, Щербиновка, Ивановка, Пришиб, Зайцево.

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Разрушены и повреждены 25 гражданских объектов – 18 жилых домов, из них два многоквартирных, сельскохозяйственный склад, коммунальное предприятие, станция мобильного оператора и т.д. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.


Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 02
Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 03
Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 04
Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 05
Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 06
Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 07
Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 08
Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 09
Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 10
Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 11
Россияне за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов. Есть погибшие, – Нацполиция 12
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ім би виіхати
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23.06.2022 10:43 Ответить
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23.06.2022 10:56 Ответить
 
 