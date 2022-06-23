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Оккупанты в Мариуполе создают "Юнармию", - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Мариуполе приняли первых девять подростков в российскую военизированную организацию "Юнармия".
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Пропаганда нового уровня. Вчера показательно приняли первую девятку в путлерюгенд. Пока одни юноши сопротивляются, другие вместе с родителями и "просветителями" стремятся выслужиться. Отвратительно. Однако, желающих оказалось немного. Пассивное сопротивление в Мариуполе не уменьшается", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий23.06.2022 10:46
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показать весь комментарий23.06.2022 10:41
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Якщо до влади не прийде реальна військова хунта то всі жертви будуть марними.
Аум Кремликё
Не переймайтесь, це лікуєця 3,14здюлями...
Як це сталося у Лухандонії.
Це стандартна тактика Орди.
Ему сказали что дом разрушили укронацысты, а вежливая рассия пришла помочь. Оно тупое, сглотнуло и все.
І так
І так