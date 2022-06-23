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В Кировоградской области волонтер продавал автомобили из гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю по факту продажи предметов гуманитарной помощи с целью получения прибыли

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

В Кировоградской области волонтер продавал автомобили из гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора 01

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По данным следствия, волонтер наладил незаконный механизм сбыта легковых авто, составляя фиктивные документы о якобы их безвозмездной передаче другим волонтерским общественным организациям. Так, общественная организация ввезла через таможенную границу Украины и задекларировала в качестве гуманитарной помощи три легковых автомобиля, которые подозреваемый доставил в Кропивницкий для продажи местному жителю.

В Кировоградской области волонтер продавал автомобили из гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора 02

Досудебное расследование осуществляют следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Кировоградской области.
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Топ комментарии
+17
Чергова мерзенна гнида...
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23.06.2022 11:49
+16
Такі"волонтери" підривають віру у волонтерський рух.Коли бачу прохання про допомогу,уже думаю: чи не аферисти це.
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23.06.2022 11:51
+11
Думаю, такі "викриття" трапляються лише там, де прокурори не в долі.
Ці утирки не вміють нічого, крім кришування.
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23.06.2022 12:02
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Чергова мерзенна гнида...
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23.06.2022 11:49 Ответить
**** конченая. Пусть минные поля идёт розминировать
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23.06.2022 11:49 Ответить
вместе с лысым
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23.06.2022 12:06 Ответить
Такі"волонтери" підривають віру у волонтерський рух.Коли бачу прохання про допомогу,уже думаю: чи не аферисти це.
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23.06.2022 11:51 Ответить
Після повернення мит на авто це явище буде і надалі і ще в більших масштабах. Будуть завозити "під гуманітарку" а бюджет навіть того, що було, не отримає.
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23.06.2022 11:53 Ответить
Расстрелять *****! 2 раза!
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23.06.2022 12:00 Ответить
И контрольный в жопу.
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23.06.2022 12:07 Ответить
Думаю, такі "викриття" трапляються лише там, де прокурори не в долі.
Ці утирки не вміють нічого, крім кришування.
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23.06.2022 12:02 Ответить
ошибаетесь. знаю многих прокуроров которые живут только на зарплату и хорошо делают свою работу. везде есть и нормальные люди, и гниды.
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23.06.2022 12:29 Ответить
Корисна інформація.
Що потрібно знати про повірку лічильників в умовах воєнного стану
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23.06.2022 12:02 Ответить
Дякую. Інфа як раз вчасно.
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23.06.2022 20:40 Ответить
Таких крыс в Украине...пруд пруди...,этого поймали типа...а скольких не поймали...
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23.06.2022 12:04 Ответить
Так расстрелять нескольких прилюдно по закону военного времени, чтобы другим неповадно было. Надолго отобьет охоту воровать у других, или посылать таких на минные поля, на разминирование..
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23.06.2022 15:34 Ответить
Непонятно, почему мошенника назвали "волонтером".
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23.06.2022 12:06 Ответить
если есть закон никого не выпускать из Украины, значит нужно выполнять. Беспредел во всем.
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23.06.2022 12:09 Ответить
Особливо дивує, коли волонтери купують, наприклад, ліки у якогось ФОП Федорчук і додають фото рахунків чи накладних. Я якось взяв і перевірив ціни з двома великими мережами 911 та АНЦ, зрозумів, що той Федорчук дуже "не плохо прибарахлился"
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23.06.2022 12:12 Ответить
Якщо область досі називається "Кіровоградська", то чому всі обурені такими "ексцесами".
Там, де не видалили саму злоякісну пухлину, метастазам дивуватися не варто
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23.06.2022 12:13 Ответить
Да и не говори, все дело в названии области. Другое дело Львовская, Киевская и тд области. Названия человеческие и потому мошенников жаждущих наживы там нет. Или есть? Я запутался.
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23.06.2022 12:24 Ответить
Да, "аргУмэнт" убойный.
Выходит, что так - мошенники плодятся без разницы на название региона.
Ну, тогда повернем вопрос в другой плоскости - почему несмотря на программу десоветизации, а особенно сейчас, когда урки и орки оккупируют территории под красным советским флагом(так как в своем "рускам мире" они уже и сами разочаровались) в Украине до сих пор существуют Кировоградская и Днепропетровская области.
Это из крупняка, за мелочевку, типа ул. ленина и октябрьской революции я уже промолчу
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23.06.2022 12:55 Ответить
потому что процедура переименования областей намного сложней, чем улиц и городов. для этого надо вносить изменения в конституцию и набрать не меньше 300 голосов народных депутатов. после чего такие изменения должен согласовать конституционный суд, который по сути уже давно не работает.
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23.06.2022 13:10 Ответить
венедиктова у тебя ствол есть? включи запись на телефоне и покажи как поступают с мародерами
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23.06.2022 12:15 Ответить
Це "показуха" зеленої влади... "Демонструють" боротьбу з аферистами, яких самі кришують, підставляючи реальний волонтерський рух. А самі тиздять ешелонами гуманітарку, з перших днів війни.
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23.06.2022 12:20 Ответить
Зачем громадська организация передает авто частным лицам? Перегоном авто от границы к линии фронта должны заниматься кадровые спецагенты ВСУ со спецпропусками, прошедшие все проверки.
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23.06.2022 12:24 Ответить
Оце ті 130000 авто, що ввезли до України. А чому ця не хвора людина
не на фронті, а вешкається де за вгодно. Одні гинуть, а інші гроші собі роблять.
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23.06.2022 12:30 Ответить
Розстрілювати на місці
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23.06.2022 12:42 Ответить
Декілька разів перечитав статтю, але так і не зрозумів це реальна торгівля гуманітаркою, чи схема, щоб не платити за розмитнення машини?
Якщо, здається це було у Чернівцях, хтось забрав швидкі із гуманітарної допомоги, які нам передали з Європи і хотів продати це одне - тюрма на років 5-10 + повна конфіскація майна + щорічна звітність від усієї родини про прибутки та витрати на 50 років.
А якщо це схема, що він за свої кошти викуповує машину у Європі, а при перетині кордону заявляє, що це гуманітарка, то це простіший варіант: реєстр ввезених машин, поставити певні обмеження по вартості та типу гуманітарного авто, і у разі виявлення махінацій штраф у 10-ти кратному розмірі вартості авто.
А дрібні крадіжки - штраф у 10 кратному розмірі та громадські роботи до кінця війни, як мінімум, із написом на спині "Я крав гуманітарку"
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23.06.2022 12:53 Ответить
Кращэ тату на лобешник, метлу в руки, гирю на ногу и пусть метёт улицы! (гипербола)
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23.06.2022 13:21 Ответить
Похоже схема, заголовок не соответствует тексту статьи, преступление конечно, но шо интересно большинство комментирующих начали гневно осуждать не прочитав статью ))))
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23.06.2022 13:27 Ответить
А як це зрозуміти"волонтер передавав іншим волонтерським..."? Більш схоже що він голіма прокладка яка працювала під дахом якогось прокурора або мусора,інакше звідки фіктивні документи.
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23.06.2022 12:56 Ответить
скорее всп-шников и высокопоставленных военных. они еще с 2014-го года мутили схемы с зелеными временными номерами для машин. вспшники ставили такую машину у себя на учет как военную гуманитарку по документам из военной части, что якобы это авто для армии. а машину продавали за наличку желающим, которые ездили с зелеными номерами.
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23.06.2022 13:16 Ответить
Суки, тварюки. Заслуговують смерті, бо по суті крадуть жіття нашіх військових на фронті.
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23.06.2022 13:43 Ответить
Паскуда навозна...
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23.06.2022 13:19 Ответить
Конфіскувати авто ,його авто його нерухомість і нерухомість його родини ! Тварюка !
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23.06.2022 13:26 Ответить
А я предлагаю тебя расстрелять!
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23.06.2022 13:31 Ответить
В час війни крадіжку волонтерської допомоги чи гуманітарної, чи військового знаряддя, треба розцінювати як мародерство, що нанесло надвисоких матеріальних і моральних збітків ВСІМ громадянам України і як державну зраду. Давати за таке 15, або ( військові крадіжки) - пожиттєво. Терміново міняти закон!
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23.06.2022 13:36 Ответить
Закон про "авто для ЗСУ" з самого початку приймався не для ЗСУ, а для збагачення автобариг та поновлення втраченого,за наслідками рашистської агресіі, автопарку мешканцями Козину,Конче-Заспи,Пуще-Водиці та їм подібним населенних пунктів, за рахунок ДЕРЖАВИ,бо податків не сплачували.Ввезли 150000 авто.Якщо перерахуіати на кількість фронтовиків,то виявиться,що у нас вони воюють "виключно на авто".Ще,що цікаво так це те ,що ЖОДЕН політичний експерт,військовий експерт не промовляли про це ні слова.Вони цього не помічали.Як не помітили втрати бюджету,від цієї афери у 13 млрд.гривень.Цікаво - чому мовчали?
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23.06.2022 14:37 Ответить
 
 