В Кировоградской области волонтер продавал автомобили из гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю по факту продажи предметов гуманитарной помощи с целью получения прибыли

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

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По данным следствия, волонтер наладил незаконный механизм сбыта легковых авто, составляя фиктивные документы о якобы их безвозмездной передаче другим волонтерским общественным организациям. Так, общественная организация ввезла через таможенную границу Украины и задекларировала в качестве гуманитарной помощи три легковых автомобиля, которые подозреваемый доставил в Кропивницкий для продажи местному жителю.

Досудебное расследование осуществляют следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Кировоградской области.