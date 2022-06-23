В Кировоградской области волонтер продавал автомобили из гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры сообщено о подозрении местному жителю по факту продажи предметов гуманитарной помощи с целью получения прибыли
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, волонтер наладил незаконный механизм сбыта легковых авто, составляя фиктивные документы о якобы их безвозмездной передаче другим волонтерским общественным организациям. Так, общественная организация ввезла через таможенную границу Украины и задекларировала в качестве гуманитарной помощи три легковых автомобиля, которые подозреваемый доставил в Кропивницкий для продажи местному жителю.
Досудебное расследование осуществляют следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Кировоградской области.
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Ці утирки не вміють нічого, крім кришування.
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Там, де не видалили саму злоякісну пухлину, метастазам дивуватися не варто
Выходит, что так - мошенники плодятся без разницы на название региона.
Ну, тогда повернем вопрос в другой плоскости - почему несмотря на программу десоветизации, а особенно сейчас, когда урки и орки оккупируют территории под красным советским флагом(так как в своем "рускам мире" они уже и сами разочаровались) в Украине до сих пор существуют Кировоградская и Днепропетровская области.
Это из крупняка, за мелочевку, типа ул. ленина и октябрьской революции я уже промолчу
не на фронті, а вешкається де за вгодно. Одні гинуть, а інші гроші собі роблять.
Якщо, здається це було у Чернівцях, хтось забрав швидкі із гуманітарної допомоги, які нам передали з Європи і хотів продати це одне - тюрма на років 5-10 + повна конфіскація майна + щорічна звітність від усієї родини про прибутки та витрати на 50 років.
А якщо це схема, що він за свої кошти викуповує машину у Європі, а при перетині кордону заявляє, що це гуманітарка, то це простіший варіант: реєстр ввезених машин, поставити певні обмеження по вартості та типу гуманітарного авто, і у разі виявлення махінацій штраф у 10-ти кратному розмірі вартості авто.
А дрібні крадіжки - штраф у 10 кратному розмірі та громадські роботи до кінця війни, як мінімум, із написом на спині "Я крав гуманітарку"