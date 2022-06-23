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Вчера россияне обстреляли Сумщину из стрелкового оружия, минометов, артиллерии и использовали дроны. Есть погибший, - ГПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, медучреждение, автомобильная техника, ранены несколько домашних животных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГПСУ.

Вчера россияне обстреляли Сумщину из стрелкового оружия, минометов, артиллерии и использовали дроны. Есть погибший, - ГПСУ 01

"Вчера утром враг с территории России открыл огонь по территории Юнаковской громады из автоматического стрелкового оружия. А из минометов, вероятнее всего калибра 120 мм, – по одному из населенных пунктов Белопольской громады. Во второй половине дня враг открыл огонь по территории Хотинской громады. более 60 ракет по реактивной системе залпового огня.

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Кроме того, враг выпустил два десятка снарядов и сбросил взрывные устройства с беспилотника по территории Шосткинской громады. Также вражеский беспилотник сбрасывал взрывные устройства в районе Великописаревской громады, погиб один человек", - говорится в сообщении.


Вчера россияне обстреляли Сумщину из стрелкового оружия, минометов, артиллерии и использовали дроны. Есть погибший, - ГПСУ 02
Вчера россияне обстреляли Сумщину из стрелкового оружия, минометов, артиллерии и использовали дроны. Есть погибший, - ГПСУ 03
Вчера россияне обстреляли Сумщину из стрелкового оружия, минометов, артиллерии и использовали дроны. Есть погибший, - ГПСУ 04
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А нам ніззя. Ністрілять, атопутіннападе.
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23.06.2022 12:13 Ответить
У "5 копійок" паніка, він вже 4 години підряд не писав про асфальт і шашлики.
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23.06.2022 12:39 Ответить
 
 