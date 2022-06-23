Вчера россияне обстреляли Сумщину из стрелкового оружия, минометов, артиллерии и использовали дроны. Есть погибший, - ГПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, медучреждение, автомобильная техника, ранены несколько домашних животных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГПСУ.
"Вчера утром враг с территории России открыл огонь по территории Юнаковской громады из автоматического стрелкового оружия. А из минометов, вероятнее всего калибра 120 мм, – по одному из населенных пунктов Белопольской громады. Во второй половине дня враг открыл огонь по территории Хотинской громады. более 60 ракет по реактивной системе залпового огня.
Кроме того, враг выпустил два десятка снарядов и сбросил взрывные устройства с беспилотника по территории Шосткинской громады. Также вражеский беспилотник сбрасывал взрывные устройства в районе Великописаревской громады, погиб один человек", - говорится в сообщении.
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