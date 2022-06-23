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Бойцы 10-й ГШБр уничтожили российский разведывательный беспилотник. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 10-й Горно-штурмовой бригады уничтожили российский беспилотник, который проводил разведку.

Об этом бригада сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один "Орлан" долетался. Сегодня для орков разведка оказалась не совсем успешной. "Сверхтехнологичный" беспилотник армии РФ досрочно и непланированно закончил свой полет. Обошлось это не без участия бойцов "Десятки". На фотографиях видно, что бак в этом чуде прогресса сделан из обычной бутылки и закрывается на пластиковую пробку. Как тебе такое, Илон Маск?" - говорится в сообщении.

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Бойцы 10-й ГШБр уничтожили российский разведывательный беспилотник 01

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Бойцы 10-й ГШБр уничтожили российский разведывательный беспилотник 02
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dazhe probka coca-cola na meste molodcy rebjata
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23.06.2022 12:14 Ответить
100%
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23.06.2022 12:16 Ответить
То нанотехнологічна аналоговнєт кришка паливного баку. Роботизована тросиковим поводком.
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23.06.2022 12:30 Ответить
Лапатним аналагавнєтам-аналагав нєт...
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23.06.2022 12:14 Ответить
Пляшка - то скрєпа! 👆
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23.06.2022 12:21 Ответить
Та нехай із гівна та палок. Не бачу причин для сміху. Цей апарат є розхідником, тому і бак там не просто пляшка, а зроблений із пластику та вилитий у потрібній формі. Бак до речі дуже легкий та дешевий. Сам БПЛА виконує свої задачі. Ці Орлани приносять дуже багато шкоди нашим військовим, а останні версії цього БПЛА доволі *******. Не думаю, що хтось с тих хто сміється, почувався би зручно, знаючи, що над ним літає Орлан, а значить зараз прилетять від свінособак смертоносні подарунки.
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23.06.2022 12:39 Ответить
До речі,кока-кола пішла від москалів, де вони тепер корки до пляшок будуть брати? Вони ж навіть цвяхи розівчилися виробляти!
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23.06.2022 13:17 Ответить
а есть из тех беспилотников реальны. поболее которые
размерами с байрактар примерно
забыл навазние у них

хотя даже это корыто может проблемы создать
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23.06.2022 18:31 Ответить
 
 