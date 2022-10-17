В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР. ФОТО

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в Ахтырке помещение, в котором прятали пропагандистскую литературу и другую атрибутику партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

"По полученной информации, после того, как региональный офис партии был разрушен в ходе наступления российских оккупантов, местные активисты ОПЗЖ начали "спасать" имущество. Вещи перевозились в помещение, принадлежащее бывшему правоохранителю — депутату Ахтырского городского совета от ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

В ходе обыска работники ГБР обнаружили:

пропагандистские газеты и листовки;

компьютерная техника, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями с доказательствами противоправной деятельности;

удостоверение помощников народного депутата Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд запретил деятельность ОПЗЖ

Кроме того, установлено, что местные партийцы ОПЗЖ во время полномасштабного наступления оккупантов открыто пропагандировали "русский мир", призвали поддерживать действия страны-агрессора и помогать оккупантам. В частности, секретарь Ахтырского городского совета, представитель партии ОПЗЖ, в социальных сетях и интервью публично высказывалась в поддержку оккупации Украины. Досудебное расследование по фактам коллаборационной деятельности продолжается.











