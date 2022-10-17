В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в Ахтырке помещение, в котором прятали пропагандистскую литературу и другую атрибутику партии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
"По полученной информации, после того, как региональный офис партии был разрушен в ходе наступления российских оккупантов, местные активисты ОПЗЖ начали "спасать" имущество. Вещи перевозились в помещение, принадлежащее бывшему правоохранителю — депутату Ахтырского городского совета от ОПЗЖ", - говорится в сообщении.
В ходе обыска работники ГБР обнаружили:
пропагандистские газеты и листовки;
компьютерная техника, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями с доказательствами противоправной деятельности;
удостоверение помощников народного депутата Украины.
Кроме того, установлено, что местные партийцы ОПЗЖ во время полномасштабного наступления оккупантов открыто пропагандировали "русский мир", призвали поддерживать действия страны-агрессора и помогать оккупантам. В частности, секретарь Ахтырского городского совета, представитель партии ОПЗЖ, в социальных сетях и интервью публично высказывалась в поддержку оккупации Украины. Досудебное расследование по фактам коллаборационной деятельности продолжается.
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ЯК БИ НЕ ЗАХОД ТО БОНЕВТІК СКОРІШ ЗА ВСЕ ЩЕ В КВІТНІ ВИЗНАВ БИ ПІВДЕНЬ, КРИМ, ДОНБАС РОСІЙСЬКИМИ, нажаль це сувора правда життя
Сумщиною рулить не ОПЗЖ, а Андрюха Деркач особисто!
Де Деркач, де запит в Інтерпол?
Альо, ДБР!
а де зараз Бойко ?
де Мураєв ?
де Шуфрич?
де Симоненко?