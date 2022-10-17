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В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в Ахтырке помещение, в котором прятали пропагандистскую литературу и другую атрибутику партии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 01

"По полученной информации, после того, как региональный офис партии был разрушен в ходе наступления российских оккупантов, местные активисты ОПЗЖ начали "спасать" имущество. Вещи перевозились в помещение, принадлежащее бывшему правоохранителю — депутату Ахтырского городского совета от ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

В ходе обыска работники ГБР обнаружили:

пропагандистские газеты и листовки;
компьютерная техника, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями с доказательствами противоправной деятельности;
удостоверение помощников народного депутата Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд запретил деятельность ОПЗЖ

Кроме того, установлено, что местные партийцы ОПЗЖ во время полномасштабного наступления оккупантов открыто пропагандировали "русский мир", призвали поддерживать действия страны-агрессора и помогать оккупантам. В частности, секретарь Ахтырского городского совета, представитель партии ОПЗЖ, в социальных сетях и интервью публично высказывалась в поддержку оккупации Украины. Досудебное расследование по фактам коллаборационной деятельности продолжается.


В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 02
В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 03
В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 04
В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 05
В Сумской области обнаружили подпольный склад местной ячейки партии ОПЗЖ с пропагандистскими листовками, - ГБР 06
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Топ комментарии
+15
Для дбр наводка: головний осередок опзж знаходиться зараз у верховній раді. Чекаємо, коли повяжуть льовочкіна, бойко, шуфрича.
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23.06.2022 12:51
+10
Юрій Чмирь? З такою фамілією тільки балотуватися!
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23.06.2022 12:47
+9
Це - рівень "мелочь по карманам тырить": Охтарській осередок, листівки....
Сумщиною рулить не ОПЗЖ, а Андрюха Деркач особисто!
Де Деркач, де запит в Інтерпол?
Альо, ДБР!
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23.06.2022 12:58
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Правила форума Совет форумчан
Юрій Чмирь? З такою фамілією тільки балотуватися!
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23.06.2022 12:47 Ответить
Ця гнида при шапкокраду ще і губернатором побувала.
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23.06.2022 14:03 Ответить
виродки
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23.06.2022 12:50 Ответить
Послід від ОПЗЖ.
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23.06.2022 12:51 Ответить
Для дбр наводка: головний осередок опзж знаходиться зараз у верховній раді. Чекаємо, коли повяжуть льовочкіна, бойко, шуфрича.
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23.06.2022 12:51 Ответить
Шуфрич уже приветы передает из Европы.
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23.06.2022 16:32 Ответить
ефективність дороговалютної ДБР не має меж..(
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23.06.2022 12:53 Ответить
на майдані коло церкви геволюція іде...
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23.06.2022 12:55 Ответить
а депутати у ВР, від цього болота, продовжують голосувати разом із зе-цирком, пздц.
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23.06.2022 12:57 Ответить
Зе влада як креатура кремля нічого не зробить з ОПЗЖ та ії партійцями - закон у них своїх не чіпати, максімум заборона діяльності.
ЯК БИ НЕ ЗАХОД ТО БОНЕВТІК СКОРІШ ЗА ВСЕ ЩЕ В КВІТНІ ВИЗНАВ БИ ПІВДЕНЬ, КРИМ, ДОНБАС РОСІЙСЬКИМИ, нажаль це сувора правда життя
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23.06.2022 12:57 Ответить
Це - рівень "мелочь по карманам тырить": Охтарській осередок, листівки....
Сумщиною рулить не ОПЗЖ, а Андрюха Деркач особисто!
Де Деркач, де запит в Інтерпол?
Альо, ДБР!
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23.06.2022 12:58 Ответить
Враховуючи скільки зеботів досі передьоргують на "жму руку абнімаю" з плівок Деркача (які у США визнали 100% монтажем, а самого Деркача прямо назвали агентом фсб), то ніхто із зелених його не чіпатиме...
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23.06.2022 13:11 Ответить
Якщо секретутку Вікусю Булах візьмуть за сраку - буду тільки радий...
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23.06.2022 14:11 Ответить
жато сейчас их не трогают клоуньі, за правильньіе голосования
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23.06.2022 13:01 Ответить
понти! календарі за 2018 рік! Непотріб який не здали на маккулатуру. Краще Бойко з Шуфрічем закрийте!
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23.06.2022 13:05 Ответить
Імітація бурхливої діяльності за кончені ЗП, аби країну не боронити.
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23.06.2022 13:19 Ответить
ОПЗЖиста Рабіновича , який недавно співав у ВР ,, вставай страна огромная" бачили в Ізраїлі , переховується там , а не в москві , де живе його дочурка 😠.
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23.06.2022 13:11 Ответить
Чому агент рашки Деркач, ще не затриманий?
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23.06.2022 13:18 Ответить
Всі колаборанти це мінімум 15 років з конфіскацією всього майна.
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23.06.2022 13:23 Ответить
"Партия мамы Витренко - под запретом. Ее сыночек, просравший закупки газа в хранилища перед войной, и сейчас требующий из бюджета 246 млрд гривен «на компенсацию тарифов», при власти и в почете."(у телеграмі пишуть).
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23.06.2022 14:19 Ответить
Ну чому то так-як ОПЗЖ так правоохоронці, сбушники, судді,а як на фронт -так патріоти. І тут згадаємо Люсю обдристовича з її гівновисером стосовно патріотів. Чи не з кремлівського горщика лакає та істота?
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23.06.2022 14:45 Ответить
Добре що опзж заборонили. Що-що? Бойко у ВР? Так і що? Опзж ж заборонили знач все норм
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23.06.2022 15:56 Ответить
Так там ціле кодло. Бувші риги перефарбовані в зелень сидять спокійнісінько. Чого тільки вартує історія зеленого регіонала Киричка, чинного голови адміністрації, якого відпустили нібито з полону руські солдати за день до відступу з Охтирщини. В той час в Тростянці за 20 км людей катували в полоні. Якісь різні окупанти. Чому слуги не цікавляться такими своїми персонажами?
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23.06.2022 17:01 Ответить
Вони як таргани, потруєшь а через певний час з'являються знов.
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23.06.2022 21:53 Ответить

а де зараз Бойко ?

де Мураєв ?

де Шуфрич?

де Симоненко?
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25.06.2022 13:39 Ответить
 
 