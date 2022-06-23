РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16516 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
11 380 9
война (46523) обстрел (20073) Харьковщина (4110)

Харьковщину обстреляли снарядами, которые могут взорваться в течение 40 часов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне использовали при обстреле поселка Слатино кумулятивно-осколочные боевые элементы с механизмом самоликвидации.

Об этом сообщили в Дергачевской территориальной громаде, передает Цензор.НЕТ.

"Это очень опасные снаряды, которые могут взорваться в любой момент в течение 40 часов", - говорится в сообщении.

В обществе напомнили, что боеприпасы и подозрительные предметы запрещено брать в руки, к ним нельзя даже приближаться.

"Немедленно сообщите ГСЧС, МВД или ВСУ по телефонам 101, 102, 112, 0800507028", - призвали в общине.

Смотрите: За сутки в Харьковской области произошло 12 пожаров, вызванных обстрелами РФ. Есть погибшие, - ГСЧС. ФОТО

Харьковщину обстреляли снарядами, которые могут взорваться в течение 40 часов 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оперція Ы, кончені кацапи.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:11 Ответить
З`їзд у Северодонецьку - 2004-11-29

Київ - 28 листопада. Одна з головних подій в Україні сьогодні вiдбулася у Северодонецьку, Луганської області. Туди з`їхалися більше трьох тисяч депутатів різних рад, як повідомляється, з 15 областей. З`їзд вiдбувся на підтримку Віктор Януковича.

Северодонецьк - це райцентр у Луганській області. Сьогодні це місто стало центром, куди з`їхалися найпалкіші прихильники Віктора Януковича. Туди із запізненням на годину приїхав сам Янукович, якого всі присутні називали законно обраним Президентом. У президії сидів і харківський губернатор Євген Кушнарьов, який ще позавчора заявляв, що в його рідному Харкові не буде ні донецької, ні львівської влади. Власне, дехто саме Кушнарьова вважає батьком ідеї "Південно-східної автономії". Про відокремлення у разі приходу до влади Ющенка говорили практично всі присутні. ...

Відстоювати права своїх регіонів організатори з`їзду збираються шляхом проведення референдуму. Які питання на нього виноситимуть, невідомо. Дехто пропонує створити автономію, дехто окрему республіку, а ще дехто - приєднатися до Росії. До речі, ця країна активно сприяє прихильникам Януковича. Саме росіяни забезпечували трансляцію з`їзду, як про це повідомив головуючий. Російські телеканали відрядили у Северодонецьк своїх кореспондентів, які виходили в прямий ефір першою новиною. Між тим, учасники з`їзду активно натякали на те, що акції опозиції фінансують американці. На це у своїй полум`яній промові натякав і московський мер Юрій Лужков, відомий своїми анти українськими заявами.

[переклад з росiйської] «Ми бачимо з одного боку цей апельсиновий, підгодований шабаш, який претендує на те, що він представляє весь народ України, і з іншого боку бачимо спокійну силу, яка зібралася у цьому залі. І я, мер Москви, готовий зняти свого каптура, аби бути схожим на Януковича».
показать весь комментарий
23.06.2022 13:17 Ответить
Уже тогда запахло жареным. С кушнаря все пошло. Зарубать бы тогда и всю 5 колону и вандею! Да народ окорочка трескал, пивко глушил. Ну вот кровью платим.
показать весь комментарий
23.06.2022 19:30 Ответить
Пора вже щось закидати і на територію ворога, щоб рашинці відчули те, що витворяють їхні виродки на наших землях, вбиваючи наших мирних і руйнуючи все.
показать весь комментарий
23.06.2022 13:17 Ответить
в харькове снег?
показать весь комментарий
23.06.2022 13:17 Ответить
Цікаво, в Харкові циклон пройшов мабуть дуже сильний, сніговий, нонсенс прямо серед 35 градусної жари
показать весь комментарий
23.06.2022 13:26 Ответить
Нікому не прийшло в голову, що фото того ********** на снігу, то фото для ознайомлення людей з виглядом того предмету і не мусить відповідати порі року?
показать весь комментарий
23.06.2022 14:45 Ответить
На льоду, бо так безпечніше. Агентам ФСБ інформація за окрему оплату.
показать весь комментарий
23.06.2022 15:11 Ответить
По Харькову пора прояснить реальность по пво. Слишком странная разница возникла в сравнении с другими городами. Ведь и на самом деле сотни домов не пригодны. Кстати 9-12-16 этажки. Блочные почти все. Тут восстановить нельзя. Как так стало? Ведь все равно вопрос давно стоит.
показать весь комментарий
23.06.2022 19:26 Ответить
 
 