Харьковщину обстреляли снарядами, которые могут взорваться в течение 40 часов. ФОТО

Россияне использовали при обстреле поселка Слатино кумулятивно-осколочные боевые элементы с механизмом самоликвидации.

Об этом сообщили в Дергачевской территориальной громаде, передает Цензор.НЕТ.

"Это очень опасные снаряды, которые могут взорваться в любой момент в течение 40 часов", - говорится в сообщении.

В обществе напомнили, что боеприпасы и подозрительные предметы запрещено брать в руки, к ним нельзя даже приближаться.

"Немедленно сообщите ГСЧС, МВД или ВСУ по телефонам 101, 102, 112, 0800507028", - призвали в общине.

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