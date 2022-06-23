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Харьковщину обстреляли снарядами, которые могут взорваться в течение 40 часов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне использовали при обстреле поселка Слатино кумулятивно-осколочные боевые элементы с механизмом самоликвидации.
Об этом сообщили в Дергачевской территориальной громаде, передает Цензор.НЕТ.
"Это очень опасные снаряды, которые могут взорваться в любой момент в течение 40 часов", - говорится в сообщении.
В обществе напомнили, что боеприпасы и подозрительные предметы запрещено брать в руки, к ним нельзя даже приближаться.
"Немедленно сообщите ГСЧС, МВД или ВСУ по телефонам 101, 102, 112, 0800507028", - призвали в общине.
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[переклад з росiйської] «Ми бачимо з одного боку цей апельсиновий, підгодований шабаш, який претендує на те, що він представляє весь народ України, і з іншого боку бачимо спокійну силу, яка зібралася у цьому залі. І я, мер Москви, готовий зняти свого каптура, аби бути схожим на Януковича».