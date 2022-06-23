Военному РФ сообщено о подозрении: издевался, избивал и обворовывал гражданских в с. Лукашовка в Черниговской области, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Правоохранители заочно объявили подозрение военнослужащему Российской Федерации за издевательство над семьей и грабеж в селе Лукашовка Черниговской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Офис генерального прокурора сообщает в телеграм-канале.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры заочно сообщил о подозрении российскому военному в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ издевались над семьей, воспитывающей троих несовершеннолетних детей в селе Лукашовка.



12 марта, находясь во дворе частного домохозяйства, подозреваемый ударил хозяина прикладом автомата по голове и нанес несколько ударов рукояткой пистолета по спине. Взяв топор, он угрожал мужчине отрубить пальцы на руках. В дальнейшем военный РФ завладел денежными средствами потерпевшего на сумму 15 тыс. гривен.



Подозреваемый и другие российские военные приходили в это хозяйство еще 13 и 15 марта. Они угрожали физическим насилием и оружием, обыскивали дом и завладели деньгами в сумме 350 евро, мобильным телефоном и другими вещами.

Следствие по делу продолжается.

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