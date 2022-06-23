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Военному РФ сообщено о подозрении: издевался, избивал и обворовывал гражданских в с. Лукашовка в Черниговской области, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Правоохранители заочно объявили подозрение военнослужащему Российской Федерации за издевательство над семьей и грабеж в селе Лукашовка Черниговской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Офис генерального прокурора сообщает в телеграм-канале.

Руководитель Черниговской областной прокуратуры заочно сообщил о подозрении российскому военному в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ издевались над семьей, воспитывающей троих несовершеннолетних детей в селе Лукашовка.

12 марта, находясь во дворе частного домохозяйства, подозреваемый ударил хозяина прикладом автомата по голове и нанес несколько ударов рукояткой пистолета по спине. Взяв топор, он угрожал мужчине отрубить пальцы на руках. В дальнейшем военный РФ завладел денежными средствами потерпевшего на сумму 15 тыс. гривен.

Подозреваемый и другие российские военные приходили в это хозяйство еще 13 и 15 марта. Они угрожали физическим насилием и оружием, обыскивали дом и завладели деньгами в сумме 350 евро, мобильным телефоном и другими вещами.

Следствие по делу продолжается.

Военному РФ сообщено о подозрении: издевался, избивал и обворовывал гражданских в с. Лукашовка в Черниговской области, - Офис Генпрокурора 01

Читайте: Сообщено о подозрении военнослужащему РФ, который пытал мирного жителя во время оккупации Черниговщины, - прокуратура
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По фото відразу вгадується порода-ванючая кацапская свіньйа...
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23.06.2022 13:37 Ответить
я бы уточнил свино -собака
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23.06.2022 13:38 Ответить
Морда нечеткая, заретушированя(кого боятся, кастати...?)
Но даже по тому, что есть, предполагаю навскидку три или даже четыре сильно пьющих поколения у этого Героя Современной России
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23.06.2022 13:39 Ответить
Морду ворога приховують, щоб зі свідків раптом хтось не впізнав. Офіс курв в пагонах старається, щоб громадяни не знали ворогів в обличчя.
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23.06.2022 13:42 Ответить
Що взагалі відбувається, що це за забаву замість роботи собі придумали прокурори? Тепер що, по усім 100 000 орків порушувати і розстежувати справи вишукуючи доказів і свідків їх злочинів? Дебіли шмаркаті, не второпають, що озброєна людина-чужинець у нашій країні без об'явлення війни підлягає знищенню без суду і слідства!
Курва, то може ще прокуратура порушуватиме проти кожного з тих, кому не вдалося доказати інше, кримінальні справи за незаконний перетин кордону?!
Хоть поржем, да?
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23.06.2022 16:18 Ответить
 
 