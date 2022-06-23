РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9431 посетитель онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
14 080 15
боеприпасы (1932) Ривненщина (1138) СБУ (18659) тайник (127)

СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в Ривненской области недалеко от границы с Беларусью. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Ривненской области в одном из заброшенных жилых домов Заречненского района, граничащем с Республикой Беларусь, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боеприпасами.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.

"При отработке антитеррористических мер на территории Ривненской области, в частности, разоблачения вражеских диверсионных групп, сотрудники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами. Схрон был обустроен в одном из заброшенных жилых домов Заречненского района, который граничит с Республикой Беларусь", - рассказали в СБУ.

Все средства поражения были сложены в сумку и тщательно спрятаны.

"Спецназначенцы изъяли из тайника:

- РПГ-22;

- гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами;

- ящик с патронами разного калибра – около 100 единиц.

Изъятые боеприпасы направлены на проведение взрывотехнических экспертиз.

Продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к обустройству тайника", - добавили в ведомстве.

СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в Ривненской области недалеко от границы с Беларусью 01

СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в Ривненской области недалеко от границы с Беларусью 02

СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в Ривненской области недалеко от границы с Беларусью 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают", - оккупант признается жене в массовых побегах вояк РФ и пьянстве. АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
23.06.2022 14:42
+15
главное что быдло приходит на "Жеку"
показать весь комментарий
23.06.2022 14:44
+14
а ну поясніть громадскості - нахріна таракану ховати зброю в якійсь покинутій хаті, якщо він, при бажанні, ввезе її на вантажівках, бтр-ах та танках, коли буде вторгатися в Україну..
показать весь комментарий
23.06.2022 14:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оставляли недавно, помню такие новости о таких находках в конце 13 года и в 14 году в восточной Украине

таракан таки планирует нападение
показать весь комментарий
23.06.2022 14:11 Ответить
Я планов наших люблю громадьйо.
показать весь комментарий
23.06.2022 14:14 Ответить
а ну поясніть громадскості - нахріна таракану ховати зброю в якійсь покинутій хаті, якщо він, при бажанні, ввезе її на вантажівках, бтр-ах та танках, коли буде вторгатися в Україну..
показать весь комментарий
23.06.2022 14:23 Ответить
Бред. Таракан возьмет с собой. Это местная наша вата, в предвкушении. Найти и *******
показать весь комментарий
23.06.2022 15:03 Ответить
Хіба що сам піде з калашом в напад на Україну. Переважна більшість білоруського народу та військових не будуть воювати з українцями.
показать весь комментарий
23.06.2022 21:03 Ответить
********** нам потрібні. Дякуємо.
показать весь комментарий
23.06.2022 14:12 Ответить
боеприпасы неизвестного происхождения использовать нельзя
показать весь комментарий
23.06.2022 14:24 Ответить
то більше схоже, що хтось, гуляючи лісом, назбирав собі, та сховав в покинутій хаті, щоб за нагоди повернутися та забрати для власних потреб
показать весь комментарий
23.06.2022 14:25 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 14:42 Ответить
главное что быдло приходит на "Жеку"
показать весь комментарий
23.06.2022 14:44 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 14:46 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2022 14:48 Ответить
То більше схоже на імітацію роботи. Пляшка горілки це доказ що це білорусом закопано?( смішно пляшку нащо закопувати). Виглядає в "духе россо тв". А вогнепальна зброя де? Собою забрали? Цирк. Але хтось "звездочку на погон повесит".
показать весь комментарий
23.06.2022 15:29 Ответить
не розумію таких новин, якщо це закладка ворога її потрібно замінувати, а не розповідати про неї в пресі.
показать весь комментарий
23.06.2022 17:43 Ответить
 
 