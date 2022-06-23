СБУ обнаружила тайник с боеприпасами в Ривненской области недалеко от границы с Беларусью. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Ривненской области в одном из заброшенных жилых домов Заречненского района, граничащем с Республикой Беларусь, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боеприпасами.
Об этом сообщили в Управлении СБУ в Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
"При отработке антитеррористических мер на территории Ривненской области, в частности, разоблачения вражеских диверсионных групп, сотрудники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами. Схрон был обустроен в одном из заброшенных жилых домов Заречненского района, который граничит с Республикой Беларусь", - рассказали в СБУ.
Все средства поражения были сложены в сумку и тщательно спрятаны.
"Спецназначенцы изъяли из тайника:
- РПГ-22;
- гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами;
- ящик с патронами разного калибра – около 100 единиц.
Изъятые боеприпасы направлены на проведение взрывотехнических экспертиз.
Продолжаются следственные действия для установления лиц, причастных к обустройству тайника", - добавили в ведомстве.
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