Рашисты обстреляли Пологовский район. Некоторые дома разрушены до основания, - Запорожская ОВА. ФОТО

За минувшие сутки в полицию поступило шесть сообщений о последствиях вражеских обстрелов в Пологовском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"На этот раз враг попал по трем населенным пунктам - Гуляйполю, селам Новониколаевцы и Успеновцы. Так, в результате обстрела по указанным поселкам, в домах разрушены крыши, разбиты окна, разрублены стены, повреждены заборы ограждения и дворы. В Гуляйполе оккупанты также разрушили несколько зданий. Снарядами повреждены кровельные покрытия, стены, окна, двери.

Также деформации подверглись и другие хозяйственные здания, беседки и придомовые территории. У некоторых жителей города ракеты попали прямо в их дома. Сейчас, кроме выгоревших дотла сооружений, у людей ничего не осталось", - говорится в сообщении.

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