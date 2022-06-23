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Рашисты обстреляли Пологовский район. Некоторые дома разрушены до основания, - Запорожская ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За минувшие сутки в полицию поступило шесть сообщений о последствиях вражеских обстрелов в Пологовском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА.

Рашисты обстреляли Пологовский район. Некоторые дома разрушены до основания, - Запорожская ОВА 01

"На этот раз враг попал по трем населенным пунктам - Гуляйполю, селам Новониколаевцы и Успеновцы. Так, в результате обстрела по указанным поселкам, в домах разрушены крыши, разбиты окна, разрублены стены, повреждены заборы ограждения и дворы. В Гуляйполе оккупанты также разрушили несколько зданий. Снарядами повреждены кровельные покрытия, стены, окна, двери.

Также деформации подверглись и другие хозяйственные здания, беседки и придомовые территории. У некоторых жителей города ракеты попали прямо в их дома. Сейчас, кроме выгоревших дотла сооружений, у людей ничего не осталось", - говорится в сообщении.

Рашисты обстреляли Пологовский район. Некоторые дома разрушены до основания, - Запорожская ОВА 02

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Рашисты обстреляли Пологовский район. Некоторые дома разрушены до основания, - Запорожская ОВА 03

Рашисты обстреляли Пологовский район. Некоторые дома разрушены до основания, - Запорожская ОВА 04
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Топ комментарии
+4
Це вони звільняють мешканців від тиску неонацистів, як сказала гаваряща каняка.
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23.06.2022 14:26
+3
Иди ***** кацап вонючий
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23.06.2022 14:55
+1
Что то тебя , кацап , сильно понесло , пора туда
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23.06.2022 14:55
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Це вони звільняють мешканців від тиску неонацистів, як сказала гаваряща каняка.
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23.06.2022 14:26 Ответить
Фейк, уже кругом разносят. Но нет ни одного реального фото цезаря на фоне того же уралвагона.
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23.06.2022 14:51 Ответить
Что то тебя , кацап , сильно понесло , пора туда
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23.06.2022 14:55 Ответить
Иди ***** кацап вонючий
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23.06.2022 14:55 Ответить
 
 