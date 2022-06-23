Вместе с оккупантами находился на Киевщине: Экс-нардепу-регионалу Маркову сообщено о подозрении в коллаборационизме. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Подозрение в коллаборационной деятельности получил экс-нардеп "Партии регионов" Игорь Марков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В марте 2022 года он находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками российской федерации. Он был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы об "асвабадителях"". Впоследствии эти ролики публиковали прокремлевские СМИ, в том числе федеральный телеканал при министерстве обороны РФ", - говорится в сообщении.
В мае 2022 года экс-нардеп принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины.
В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и материалах СБУ и Нацполиции экс-нардепу сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
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а кідарасам, колоборанство......
Але зелені *****, як то Mactep Dark в 23.06.2022 15:07 цього визнавати не хочуть. Як і того, що саме вони здали Україну.
Потім, коли після перемоги революції Гідності, - його довелось випускати з тюряги разом з усіма безневино засудженими... Після подій другого травня (де він брав безпосередню участь) він здриснув закордон і т.д., вже далі подробиці тут зазначались.
Белых! Та и народ нацией не стал пока. Скоты и вылезли по новой.